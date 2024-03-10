Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Копенгаген , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

44' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Люнгбю

43' Бардгджи Руни не смог попасть в створ ударом издали

43' Фантастический гол, где все сам сделал Фальк Расмус

41' Г О О О О Л - Фальк Расмус левой ногой классно пробил с лета.

41' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Винтер Каспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

39' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Маттссон Магнус пробил со штрафного прямо в стенку

37' Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи

37' Удар от ворот произведет Копенгаген

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Гудьонсен Андри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Люнгбю

36' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Орри Оскарссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Люнгбю

25' Бардгджи Руни не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Люнгбю

23' Ачури Мохамед Элиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

17' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

2' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля