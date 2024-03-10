Тур: 21. Стадион: Паркен. Зрители: 29848 Главный судья: Jens Grabski Maae
4:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаГрегор Паскаль
1:0
39' Гол в свои воротаВинтер Каспер
2:0
41' ГолФальк Расмус
3:0
45' ГолЭльюнусси Мохамед
65' Желтая карточкаБардгджи Руни
4:0
67' ГолГонсалвеш Диогу
90'+4
Ход матча
37'
39'
1:0
41'
2:0
45'
65'
67'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
627 Количество передач 432
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Johan Meyer
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Люнгбю
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
28 матчей
82.1%
7.1%
10.8%
23 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
3.07
2
Среднее время на гол
29
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
2.11
1.36
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
42
66
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.33
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.29
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.29
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.19
|Классон Виктор
|4
|0.19
|Фальк Расмус
|3
|0.14
|Оскарссон Орри
|3
|0.14
|Лерагер Лукас
|2
|0.1
|Ларссон Джордан
|2
|0.1
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|Маттссон Магнус
|1
|0.05
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.05
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|7
|0.33
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.19
|Чуквуани Точи
|3
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.1
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.1
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Винтер Каспер
|3
|1
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Копенгаген
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
21
13
Копенгаген
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Люнгбю
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
19% (4)
62% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
4
40%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90
Забито
43
26
17 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
16%
1
4%
1-15
5
12%
6
23%
16-30
5
12%
4
15%
31-45
8
19%
6
23%
46-60
8
19%
3
12%
61-75
10
23%
6
23%
76-90
Пропущено
23
38
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
8
35%
4
11%
61-75
2
9%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1
Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Люнгбю
Точный счет
4:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
74
55
38
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
73
38
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
147
813
714
219
417
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|21
|13
|3
|5
|43 - 23
|42
|3.
|0:0
|21
|12
|6
|3
|38 - 18
|42
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 20
|36
|5.
|21
|8
|9
|4
|25 - 21
|33
|6.
|21
|8
|3
|10
|27 - 28
|27
|7.
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|8.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|23 - 33
|24
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|21
|5
|5
|11
|25 - 39
|20
|11.
|21
|4
|7
|10
|19 - 23
|19
|12.
|21
|2
|5
|14
|17 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|11
|0
|2
|9
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|11.
|11
|2
|1
|8
|8 - 23
|7
|12.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5