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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 29848 Главный судья: Jens Grabski Maae
Копенгаген
4:0
Конец матча
Люнгбю
0'
37' Желтая карточка
Грегор Паскаль
1:0
39' Гол в свои ворота
Винтер Каспер
2:0
41' Гол
Фальк Расмус
3:0
45' Гол
Эльюнусси Мохамед
65' Желтая карточка
Бардгджи Руни
4:0
67' Гол
Гонсалвеш Диогу
90'+4

Ход матча

12'
Мелинг Биргер
Вавро Денис
 
37'
 
Грегор Паскаль
39'
Винтер Каспер
1:0
41'
Фальк Расмус
2:0
45'
Эльюнусси Мохамед
(Маттссон Магнус)
3:0
59'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Винтер Каспер
59'
 
Амон Джонатан
Гудьонсен Андри
64'
Корнелиус Андреас
Оскарссон Орри
 
64'
Гонсалвеш Диогу
Маттссон Магнус
 
65'
Бардгджи Руни
 
67'
Гонсалвеш Диогу
(Фальк Расмус)
4:0
67'
 
Лиссенс Лукас
Бьеллан Андреас
74'
Клем Виллиам
Фальк Расмус
 
74'
Хёйлунн Оскар
Бардгджи Руни
 
81'
 
Фрауло Густав
Чуквуани Точи
81'
 
Michael Opoku
Гюткьяер Фредерик

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 627 Количество передач 432
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
8
Маттссон
Магнус
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
3
Хамалайнен
Брайан
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
Копенгаген
4-3-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Люнгбю

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
8.7%
13%
18 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

28 матчей

82.1%
7.1%
10.8%
23 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:2
СД
3:0
СД
0:3
ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Голы

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

3.07
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

2.11
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.33
Эльюнусси Мохамед 6 0.29
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.29
Ачури Мохамед Элиас 4 0.19
Классон Виктор 4 0.19
Фальк Расмус 3 0.14
Оскарссон Орри 3 0.14
Лерагер Лукас 2 0.1
Ларссон Джордан 2 0.1
Дикс Кевин 1 0.05
Маттссон Магнус 1 0.05
Фрохолдт Виктор 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.33
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.19
Чуквуани Точи 3 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.1
Финнссон Кольбейн 2 0.1
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Винтер Каспер 3 1
Грегор Паскаль 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8
Копенгаген
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

21
13
Копенгаген
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Люнгбю
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
19% (4)
62% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
4
40%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Забито

43
26
17 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
16%
1
4%
1-15
5
12%
6
23%
16-30
5
12%
4
15%
31-45
8
19%
6
23%
46-60
8
19%
3
12%
61-75
10
23%
6
23%
76-90

Пропущено

23
38
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
9%
5
13%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
8
35%
4
11%
61-75
2
9%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1
Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Люнгбю

Точный счет

4:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
3
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
7
3
1.5
3
8
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
14
7
1.5
8
13
7
14
2.5
2
19
4
17
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Копенгаген
 21 13 3 5 43 - 23 42
3.
Брондбю
 0:0 21 12 6 3 38 - 18 42
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 0:0 21 6 6 9 23 - 33 24
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 21 5 5 11 25 - 39 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 0:0 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 0:0 11 5 4 2 16 - 12 19
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
12.
Виборг
 0:0 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29848 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Копенгаген: 60%, Люнгбю: 40%.
  • 94'
    Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
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    Где смотреть матч Копенгаген 4:0 Люнгбю онлайн

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