Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Sebastian Sebulonsen должен был забить с этой позиции.

16' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Виборг

14' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

11' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

10' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

8' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сёндергаард Мадс пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

6' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

4' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

4' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля