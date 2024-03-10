Тур: 21. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Реддер Миккель
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Брондбю
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.44
1.22
Среднее время на гол
202
73
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.67
1.56
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
10
25
Голов в среднем за матч
0.56
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
162
64
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|6
|0.29
|Йенсен Исак
|3
|0.14
|Ибрагим Саид
|2
|0.1
|Sergio Andrade
|2
|0.1
|Бонде Якуб
|2
|0.1
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.1
|Жуниор Ренато
|1
|0.05
|Томас Найджел
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Залетел Жан
|1
|0.05
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.48
|Омойджуфано Охи
|7 (2)
|0.33
|Квистгарден Матиас
|6
|0.29
|Дивкович Марко
|2
|0.1
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Радошевич Йосип
|2
|0.1
|Судзуки Юито
|2
|0.1
|Клейбер Шон
|2
|0.1
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|Алвес Фредерик
|1
|0.05
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|5
|0
|Anosike Ementa
|5
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
6
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брондбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
15
Виборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Брондбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
14%
3
17%
1-15
2
29%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
3
43%
3
17%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
3
30%
61-75
4
19%
5
50%
76-90
Забито
24
37
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
2
8%
7
19%
1-15
5
21%
6
16%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
4
17%
3
8%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
7
22%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3
Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3
Результаты матчей
Виборг
Брондбю
Точный счет
2:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Виборг
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
191
911
119
119
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|21
|13
|3
|5
|43 - 23
|42
|3.
|0:0
|21
|12
|6
|3
|38 - 18
|42
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 20
|36
|5.
|21
|8
|9
|4
|25 - 21
|33
|6.
|21
|8
|3
|10
|27 - 28
|27
|7.
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|8.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|23 - 33
|24
|9.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|10.
|21
|5
|5
|11
|25 - 39
|20
|11.
|21
|4
|7
|10
|19 - 23
|19
|12.
|21
|2
|5
|14
|17 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|11
|0
|2
|9
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|11.
|11
|2
|1
|8
|8 - 23
|7
|12.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5