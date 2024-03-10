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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Виборг
0:0
Первый тайм: 25'
Брондбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Брондбю
3.75
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Все Коэффициенты
58
Мантл
Нико
30
Srdjan
Kuzmic
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
8
Ибрагим
Саид
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Виборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Виборг
Брондбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.22

Среднее время на гол

202
73

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.56

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

0.56
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

162
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 6 0.29
Йенсен Исак 3 0.14
Ибрагим Саид 2 0.1
Sergio Andrade 2 0.1
Бонде Якуб 2 0.1
Сёндергаард Мадс 2 0.1
Жуниор Ренато 1 0.05
Томас Найджел 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Залетел Жан 1 0.05
Srdjan Kuzmic 1 0.05
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.48
Омойджуфано Охи 7 (2) 0.33
Квистгарден Матиас 6 0.29
Дивкович Марко 2 0.1
Васс Даниэль 2 (2) 0.1
Радошевич Йосип 2 0.1
Судзуки Юито 2 0.1
Клейбер Шон 2 0.1
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 0
Anosike Ementa 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 1 1
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
6
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брондбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
15
Виборг
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Брондбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
14%
3
17%
1-15
2
29%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
3
30%
61-75
4
19%
5
50%
76-90

Забито

24
37
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
2
8%
7
19%
1-15
5
21%
6
16%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
4
17%
3
8%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90

Пропущено

32
19
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
7
22%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3
Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3

Результаты матчей

Виборг
Брондбю

Точный счет

2:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
3
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Виборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
19
1
9
11
1.5
11
9
1
19
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Копенгаген
 21 13 3 5 43 - 23 42
3.
Брондбю
 0:0 21 12 6 3 38 - 18 42
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 0:0 21 6 6 9 23 - 33 24
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 21 5 5 11 25 - 39 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 0:0 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 0:0 11 5 4 2 16 - 12 19
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
12.
Виборг
 0:0 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • 23'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 22'
    Лауритсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Аносике Эмента.
  • 22'
    Оооо... вот это был удар! Sebastian Sebulonsen должен был забить с этой позиции.
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Квистгарден Матиас из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 22'
    Дивкович Марко из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    Виборг
    Ничья
    Брондбю
    3.75
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