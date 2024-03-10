Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Аносике Эмента из команды Виборг

90' Удар от ворот произведет Брондбю

89' Йенсен Исак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Ванлерберге Йорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

87' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Виборг

82' Йенсен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Виборг

81' Матч возобновлен

81' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ванлерберге Йорди из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Радошевич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Удар от ворот произведет Виборг

76' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

72' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

66' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

62' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

59' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

59' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Виборг

54' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бонде Якуб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Греве Матиас получил желтую карточку от судьи

51' Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Виборг

50' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Ванлерберге Йорди