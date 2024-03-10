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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Виборг
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
34' Гол
Квистгарден Матиас
38' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
51' Желтая карточка
Греве Матиас
77' Желтая карточка
Радошевич Йосип
88' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
1:1
90' Гол
Anosike Ementa
1:2
90' Гол
Омойджуфано Охи
90' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
90'+7

Ход матча

34'
0:1
Квистгарден Матиас
38'
Мбом Жан-Мануэль
 
46'
 
Ванлерберге Йорди
Себулонсен Себастьян
51'
 
Греве Матиас
63'
 
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
63'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
69'
Аниембе Даниэль
Srdjan Kuzmic
 
69'
Sergio Andrade
Ибрагим Саид
 
77'
 
Радошевич Йосип
81'
 
Noah Nartey
Квистгарден Матиас
85'
Абубакари Малик
Бонде Якуб
 
85'
Jakob Nielsen
Мбом Жан-Мануэль
 
88'
 
Ванлерберге Йорди
90'
Anosike Ementa
(Сёндергаард Мадс)
1:1
90'
1:2
Омойджуфано Охи
(Noah Nartey)
90'
 
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 497 Количество передач 521
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

58
Мантл
Нико
30
Srdjan
Kuzmic
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
8
Ибрагим
Саид
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Виборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Виборг
Брондбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.22

Среднее время на гол

202
73

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.56

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

0.56
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

162
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.33
Йенсен Исак 3 0.14
Ибрагим Саид 2 0.1
Сёндергаард Мадс 2 0.1
Sergio Andrade 2 0.1
Бонде Якуб 2 0.1
Жуниор Ренато 1 0.05
Томас Найджел 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Залетел Жан 1 0.05
Srdjan Kuzmic 1 0.05
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.48
Омойджуфано Охи 8 (2) 0.38
Квистгарден Матиас 7 0.33
Дивкович Марко 2 0.1
Васс Даниэль 2 (2) 0.1
Радошевич Йосип 2 0.1
Судзуки Юито 2 0.1
Клейбер Шон 2 0.1
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 0
Anosike Ementa 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Мбом Жан-Мануэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Виборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брондбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
15
Виборг
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Брондбю
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
6
29%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
14%
3
17%
1-15
2
29%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
3
30%
61-75
4
19%
5
50%
76-90

Забито

25
39
10 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 18
6 Не забивали 1
2
8%
7
18%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
3
12%
9
23%
31-45
4
16%
3
8%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
8
32%
9
23%
76-90

Пропущено

34
20
14 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 2
19 Не пропускали 12
2
6%
1
5%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
7
21%
3
15%
46-60
5
15%
5
25%
61-75
8
24%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0
Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3
Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3

Результаты матчей

Виборг
Брондбю

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Виборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
5
5
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
20
1
9
12
1.5
12
9
1
20
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 21 13 5 3 40 - 19 44
2.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
3.
Копенгаген
 21 13 3 5 43 - 23 42
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 21 6 5 10 24 - 35 23
9.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
10.
Люнгбю
 21 5 5 11 25 - 39 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
3.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
4.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Виборг: 49%, Брондбю: 51%.
  • 96'
    Jakob Vester из команды Виборг в офсайде
  • 96'
    Шанс! Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг пробил головой, но мимо
  • 96'
    Serginho из команды Виборг подал угловой справа.
  • 96'
    Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 93'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 92'
      Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!
    • 90'
      Лауритсен Расмус плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 1:2 Брондбю онлайн

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