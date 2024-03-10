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  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Бетис
1:1
Первый тайм: 45+'
Вильярреал
0'
30' Желтая карточка
Траоре Бертран
1:0
30' Гол
Гидо Родригес
1:1
40' Гол
Баэна Алехандро

Ход матча

30'
 
Траоре Бертран
30'
Гидо Родригес
(Карвалью Вилльям)
1:0
40'
1:1
Баэна Алехандро
(Сорлот Александр)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 124
Бетис 52.4% (65)
X 35.5% (44)
Вильярреал 12.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Вильярреал
3.70
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
9
Авила
Эсекьель
12
Виллиан
Жозе
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
25
Траоре
Бертран
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Вильярреал

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.25
Иско Аларкон 6 (1) 0.21
Перес Айосе 4 0.14
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.04
Карвалью Вилльям 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Авила Эсекьель 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 12 0.43
Морено Херард 10 (2) 0.36
Моралес Луис 6 0.21
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Куэнка Хорхе 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Песселья Херман 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вильярреал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7
Бетис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

10
16
Бетис
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
Вильярреал
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
7
29%
29%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Забито

15
24
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
6
40%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Забито

33
44
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
8
24%
4
9%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
7
21%
9
20%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
5
15%
10
23%
76-90

Пропущено

27
48
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 24
1
4%
5
10%
1-15
5
19%
11
23%
16-30
8
30%
30%
8
17%
31-45
2
7%
9
19%
46-60
4
15%
8
17%
61-75
7
26%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2

Результаты матчей

Бетис
Вильярреал

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 30%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
14 раз 52%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бетис
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
8
19
1.5
9
18
2
25
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 1:1 Заявка 28 10 13 5 33 - 29 43
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 1:1 Заявка 28 8 9 11 44 - 50 33
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 1:1 Заявка 15 7 7 1 20 - 11 28
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 1:1 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 1:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 1:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 124
    Бетис 52.4% (65)
    X 35.5% (44)
    Вильярреал 12.1% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Вильярреал
    3.70
    4.60
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    8.50
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 1:1 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Бетис
    51.6% (65)
    Ничья
    35.7% (45)
    Вильярреал
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (39)
    2:1 Бетис
    27.8% (35)
    1:0 Бетис
    16.7% (21)
    1:2 Вильярреал
    7.9% (10)
    2:0 Бетис
    4% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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