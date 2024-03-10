Тур: 28. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Эрнандес Алехандро
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
30'
30'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
12
Виллиан
Жозе
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Менди НобельЗащитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Вильярреал
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.36
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.25
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.21
|Перес Айосе
|4
|0.14
|Рока Марк
|2
|0.07
|Руибаль Айтор
|2
|0.07
|Гидо Родригес
|2
|0.07
|Диао Ассане
|2
|0.07
|Джонни
|1
|0.04
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|12
|0.43
|Морено Херард
|10 (2)
|0.36
|Моралес Луис
|6
|0.21
|Баэна Алехандро
|2
|0.07
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Куэнка Хорхе
|2
|0.07
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Морено Альберто
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Песселья Херман
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Куэнка Хорхе
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вильярреал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
7
Бетис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
10
16
Бетис
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
52% (14)
11% (3)
Вильярреал
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
7
29%
29%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Забито
15
24
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
6
40%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Забито
33
44
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
8
24%
4
9%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
7
21%
9
20%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
5
15%
10
23%
76-90
Пропущено
27
48
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 24
1
4%
5
10%
1-15
5
19%
11
23%
16-30
8
30%
30%
8
17%
31-45
2
7%
9
19%
46-60
4
15%
8
17%
61-75
7
26%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2
Результаты матчей
Бетис
Вильярреал
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 30%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
14 раз 52%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бетис
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
59
68
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
819
918
225
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|1:1 Заявка
|28
|10
|13
|5
|33 - 29
|43
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|1:1 Заявка
|28
|8
|9
|11
|44 - 50
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|1:1 Заявка
|15
|7
|7
|1
|20 - 11
|28
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Вильярреал
Исход игры
Бетис
51.6% (65)
Ничья
35.7% (45)
Вильярреал
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (39)
2:1 Бетис
27.8% (35)
1:0 Бетис
16.7% (21)
1:2 Вильярреал
7.9% (10)
2:0 Бетис
4% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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