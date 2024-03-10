Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Вильярреал

91' Матч возобновлен

91' Джонни получил желтую карточку от судьи

90' Фемения Кико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Миранда Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Удар от ворот произведет Вильярреал

81' Сабали Юссуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Вильярреал

78' Удар от ворот произведет Вильярреал

78' Судье надоело, что Йоргенсен Филип тянет время и он наказал его горчичником

75' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Фемения Кико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Вильярреал

70' УДАЛЕНИЕ! - Авила Эсекьель получает вторую желтую за споры

70' УДАЛЕНИЕ! - Морено Альберто получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

69' Морено Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Авила Эсекьель получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает с левой ноги!

67' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Оооо... вот это был удар! Фекир Набиль должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

66' Удар от ворот произведет Вильярреал

66' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

65' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Траоре Бертран из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Форнальс Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Морено Херард из команды Вильярреал получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Руй Силва все предвидел и спас команду!

56' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Папастатопулос Сократис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

49' Папастатопулос Сократис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Г О О О О Л - Папастатопулос Сократис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Сегодняшная посещаемость составляет 47711 болельщиков

47' Виллиан Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч остановлен