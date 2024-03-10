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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 47711 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Бетис
2:3
Конец матча
Вильярреал
0'
29' Желтая карточка
Траоре Бертран
1:0
30' Гол
Гидо Родригес
1:1
40' Гол
Баэна Алехандро
2:1
45' Гол
Виллиан Жозе
2:2
48' Гол в свои ворота
Папастатопулос Сократис
2:3
67' Гол
Сорлот Александр
69' Желтая карточка
Авила Эсекьель
69' Желтая карточка
Морено Альберто
70' Вторая желтая карточка
Морено Альберто
70' Вторая желтая карточка
Авила Эсекьель
78' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
90' Желтая карточка
Джонни
90'+10

Ход матча

29'
 
Траоре Бертран
30'
Гидо Родригес
(Карвалью Вилльям)
1:0
40'
1:1
Баэна Алехандро
(Сорлот Александр)
45'
Виллиан Жозе
(Форнальс Пабло)
2:1
48'
2:2
Папастатопулос Сократис
67'
2:3
Сорлот Александр
(Морено Херард)
67'
Перес Айосе
Форнальс Пабло
 
69'
Авила Эсекьель
 
69'
 
Морено Альберто
70'
 
Морено Альберто
70'
Авила Эсекьель
 
74'
 
Коклен Франсис
Морено Херард
74'
 
Куэнка Хорхе
Баэна Алехандро
74'
 
Ахомач Илиас
Траоре Бертран
78'
Карвалью Вилльям
Гидо Родригес
 
78'
Рока Марк
Джонни
 
78'
 
Йоргенсен Филип
82'
 
Капу Этьен
Комесанья Санти
88'
Эззалзули Абде
Сабали Юссуф
 
88'
Бусто Пабло
Миранда Хуан
 
90'
 
Москера Йерсон
Фемения Кико
90'
Джонни
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 505 Количество передач 444
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Бетис 51.6% (65)
X 35.7% (45)
Вильярреал 12.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
9
Авила
Эсекьель
12
Виллиан
Жозе
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
25
Траоре
Бертран
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Вильярреал

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 8 0.29
Иско Аларкон 6 (1) 0.21
Перес Айосе 4 0.14
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.04
Карвалью Вилльям 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Авила Эсекьель 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 13 0.46
Морено Херард 10 (2) 0.36
Моралес Луис 6 0.21
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Куэнка Хорхе 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Песселья Херман 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Перес Айосе 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Бетис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Вильярреал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

9
7
Бетис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

10
16
Бетис
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Вильярреал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
8
30%
30%
16-30
5
38%
4
15%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
23%
3
11%
76-90

Забито

15
24
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
6
40%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Забито

36
46
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
8
22%
4
9%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
8
22%
9
20%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
5
14%
10
22%
76-90

Пропущено

29
51
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 25
1
3%
5
10%
1-15
5
17%
12
24%
16-30
9
31%
9
18%
31-45
2
7%
10
20%
46-60
5
17%
8
16%
61-75
7
24%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1
Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2

Результаты матчей

Бетис
Вильярреал

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 29%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бетис
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
6
8
2
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
24
4
9
19
1.5
10
18
2
26
2.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
14.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 94'
      Парехо Даниэль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 94'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Бетис контролирует мяч.
    • 93'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Парехо Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Бетис 51.6% (65)
    X 35.7% (45)
    Вильярреал 12.7% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:3 Вильярреал

    Исход игры
    Бетис
    51.6% (65)
    Ничья
    35.7% (45)
    Вильярреал
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (39)
    2:1 Бетис
    27.8% (35)
    1:0 Бетис
    16.7% (21)
    1:2 Вильярреал
    7.9% (10)