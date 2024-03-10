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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 16519 Главный судья: Мунуэра Хосе
Алавес
1:0
Второй тайм: 63'
Райо Вальекано
0'
13' Желтая карточка
Паласон Иси
28' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
30' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
1:0
44' Гол
Горосабел Андони

Ход матча

13'
 
Паласон Иси
28'
Абкар Абделькабир
 
30'
 
Эспино Альфонсо
44'
Горосабел Андони
(Бланко Антонио)
1:0
46'
 
Чаваррия Пеп
Эспино Альфонсо
63'
 
Креспо Мигель
Перес Кике
63'
 
Камелло Серхио
Рауль де Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 138 Количество передач 300
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 123
Алавес 65% (80)
X 30.1% (37)
Райо Вальекано 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Райо Вальекано
2.32
5.16
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
19
Де
Фрутос
Хорхе
22
Рауль
де
Томас
Алавес
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Райо Вальекано

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.14
Кике Гарсия 3 0.11
Дуарте Рубен 2 0.07
Бенавидес Карлос 1 0.04
Горосабел Андони 1 0.04
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.21
Паласон Иси 3 (2) 0.11
Камелло Серхио 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.04
Рауль де Томас 1 (1) 0.04
Лежён Флорьян 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Абкар Абделькабир 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Перес Кике 7 0
Паласон Иси 6 0
Сисс Пате 6 0
Лопес Унаи 5 0
Валентин Оскар 3 1
Чаваррия Пеп 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Балью Иван 4 0
Рауль де Томас 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Алавес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

10
11
Алавес
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Райо Вальекано
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
67% (18)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
5
42%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
6
43%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
6
38%
5
24%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
7
29%
29%
2
8%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
25%
8
32%
76-90

Пропущено

34
35
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
3
9%
3
9%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
9
26%
7
20%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
12
35%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6

Результаты матчей

Алавес
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Алавес
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
4
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
16
11
4
23
1.5
7
20
4
23
2.5
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 1:0 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Алавес
 1:0 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 1:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Алавес контролирует мяч.
    • 57'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 57'
      Команда Алавес довольна результатом к этому моменту.
    • 56'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес.
    • 56'
      Висенте Карлос из команды Алавес в офсайде
    • 55'
      Риоха Луис из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
    • 55'
      Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Алавес: 35%, Райо Вальекано: 65%.
    • 54'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Алавес 65% (80)
    X 30.1% (37)
    Райо Вальекано 4.9% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.32
    5.16
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Алавес
    65% (80)
    Ничья
    30.1% (37)
    Райо Вальекано
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    26% (32)
    2:1 Алавес
    25.2% (31)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    1.6% (2)
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    Алавес
    Райо Вальекано
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