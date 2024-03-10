Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хави Лопеc не смог попасть в створ ударом издали

82' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Горосабел Андони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Алавес

76' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Удар от ворот произведет Алавес

70' Пеп Чаваррия нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Де Фрутос Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

65' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

60' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' Команда Алавес довольна результатом к этому моменту.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

55' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

55' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сегодняшная посещаемость составляет 16519 болельщиков

52' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

51' Балью Иван пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

51' Лопес Унаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Алавес

48' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Эспино Альфонсо уходит с поля и его заменяет Пеп Чаваррия