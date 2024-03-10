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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 16519 Главный судья: Мунуэра Хосе
Алавес
1:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
13' Желтая карточка
Паласон Иси
28' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
30' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
1:0
44' Гол
Горосабел Андони
90' Желтая карточка
Бланко Антонио
90'+8

Ход матча

13'
 
Паласон Иси
28'
Абкар Абделькабир
 
30'
 
Эспино Альфонсо
44'
Горосабел Андони
(Бланко Антонио)
1:0
46'
 
Чаваррия Пеп
Эспино Альфонсо
63'
 
Креспо Мигель
Перес Кике
63'
 
Камелло Серхио
Рауль де Томас
71'
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
 
72'
Реббах Абдеррахман
Риоха Луис
 
78'
Сола Алекс
Висенте Карлос
 
78'
Бенавидес Карлос
Гуриди Хон
 
79'
 
Фалькао Радамель
Сисс Пате
85'
Теналья Науэль
Горосабел Андони
 
86'
 
Бебе Тьягу
Де Фрутос Хорхе
90'
Бланко Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 282 Количество передач 579
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Алавес 65% (80)
X 30.1% (37)
Райо Вальекано 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
19
Де
Фрутос
Хорхе
22
Рауль
де
Томас
Алавес
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Райо Вальекано

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.14
Кике Гарсия 3 0.11
Дуарте Рубен 2 0.07
Бенавидес Карлос 1 0.04
Горосабел Андони 1 0.04
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.21
Паласон Иси 3 (2) 0.11
Камелло Серхио 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.04
Рауль де Томас 1 (1) 0.04
Лежён Флорьян 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Абкар Абделькабир 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бланко Антонио 1 1
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Перес Кике 7 0
Паласон Иси 6 0
Сисс Пате 6 0
Лопес Унаи 5 0
Валентин Оскар 3 1
Чаваррия Пеп 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Балью Иван 4 0
Рауль де Томас 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Алавес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Алавес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

10
11
Алавес
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Райо Вальекано
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
64% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
6
38%
5
24%
76-90

Забито

25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
24%
8
32%
76-90

Пропущено

34
36
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
3
9%
3
8%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
9
26%
8
22%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
12
35%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6

Результаты матчей

Алавес
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%

Тоталы голов в матче

Алавес
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
3
10
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
8
2
12
1.5
4
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
4
24
1.5
7
21
4
24
2.5
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 28 15 8 5 47 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 28 10 7 11 29 - 30 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 11 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 14 5 5 4 13 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Райо Вальекано пытается что-то создать.
    • 94'
      Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Креспо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Хави Лопеc из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Сивера Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Алавес 65% (80)
    X 30.1% (37)
    Райо Вальекано 4.9% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Алавес
    65% (80)
    Ничья
    30.1% (37)
    Райо Вальекано
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    26% (32)
    2:1 Алавес
    25.2% (31)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    1.6% (2)
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