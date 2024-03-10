Тур: 28. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 16519 Главный судья: Мунуэра Хосе
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПаласон Иси
28' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
30' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
1:0
44' ГолГоросабел Андони
90' Желтая карточкаБланко Антонио
90'+8
Ход матча
13'
30'
44'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
282 Количество передач 579
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
14
Перес
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
История личных встреч
Алавес
Райо Вальекано
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.14
|Кике Гарсия
|3
|0.11
|Дуарте Рубен
|2
|0.07
|Бенавидес Карлос
|1
|0.04
|Горосабел Андони
|1
|0.04
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.21
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.11
|Камелло Серхио
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.04
|Лежён Флорьян
|1
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бланко Антонио
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Паласон Иси
|6
|0
|Сисс Пате
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Чаваррия Пеп
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Рауль де Томас
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Алавес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
10
11
Алавес
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Райо Вальекано
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
64% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
6
33%
6
40%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
6
38%
5
24%
76-90
Забито
25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
24%
8
32%
76-90
Пропущено
34
36
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
3
9%
3
8%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
9
26%
8
22%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
12
35%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1
Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6
Результаты матчей
Алавес
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
Тоталы голов в матче
Алавес
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
212
310
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
78
212
411
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
424
721
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|1:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|47 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|0:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 30
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 11
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Алавес
65% (80)
Ничья
30.1% (37)
Райо Вальекано
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:0 Алавес
35.8% (44)
1:1 Ничья
26% (32)
2:1 Алавес
25.2% (31)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.6% (2)
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