Тур: 28. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мелеро Марио
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Диас
Браим
11
Родриго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Сельта
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
95.5%
4.5%
21 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
27 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
77.8%
7.4%
14.8%
21 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
3.15
2.5
Среднее время на гол
28
36
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.62
Среднее время на гол
66
146
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
2.22
1.59
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.57
|Винисиус Жуниор
|9
|0.32
|Родриго
|8
|0.29
|Хоселу Санмартин
|8
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.14
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.11
|Модрич Лука
|2
|0.07
|Тчуамени Орельен
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.32
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.18
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.14
|Сведберг Виллиот
|3
|0.11
|Мингеса Оскар
|2
|0.07
|Бамба Джонатан
|2
|0.07
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Альенде Тадео
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|5
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
14
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
25
8
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Сельта
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
31
20
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
5
25%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
10
32%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Пропущено
7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
43%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
29%
9
41%
76-90
Забито
26
9
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
4
44%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
7
27%
1
11%
61-75
6
23%
1
11%
76-90
Пропущено
10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
3
30%
3
17%
1-15
4
40%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
57
29
20 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 10
6
11%
2
7%
1-15
7
12%
9
31%
16-30
7
12%
3
10%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
13
23%
4
14%
61-75
11
19%
6
21%
76-90
Пропущено
17
40
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 22
6
35%
4
10%
1-15
4
24%
5
13%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
1
6%
6
15%
61-75
2
12%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2
Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Сельта
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
9 раз 33%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
94
212
58
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
189
1710
918
819
324
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|20
|7
|1
|56 - 18
|67
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|30 - 39
|25
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 7
|36
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|20 - 22
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Сельта
Исход игры
Реал Мадрид
95% (133)
Ничья
2.1% (3)
Сельта
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
35.9% (42)
Нет
64.1% (75)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.9% (53)
2:1 Реал Мадрид
16.4% (23)
3:1 Реал Мадрид
10% (14)
3:0 Реал Мадрид
7.9% (11)
1:0 Реал Мадрид
5.7% (8)
4:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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