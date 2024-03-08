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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Сельта
Прогнозы 46
Реал Мадрид 93.5% (43)
X 2.2% (1)
Сельта 4.3% (2)
Все прогнозы
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Реал Мадрид
Ничья
Сельта
6.20
6.20
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Реал Мадрид
Сельта

История личных встреч

Реал Мадрид
Сельта

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

95.5%
4.5%
21 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

77.8%
7.4%
14.8%
21 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

3.15
2.5

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.62

Среднее время на гол

66
146

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

2.22
1.59

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.59
Винисиус Жуниор 9 0.33
Родриго 8 0.3
Хоселу Санмартин 8 0.3
Диас Браим 4 0.15
Карвахаль Даниэль 3 0.11
Модрич Лука 2 0.07
Тчуамени Орельен 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.33
Аспас Яго 5 (1) 0.19
Дувикас Анастасиос 4 0.15
Сведберг Виллиот 3 0.11
Мингеса Оскар 2 0.07
Бамба Джонатан 2 0.07
Де ла Торре Лука 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Альенде Тадео 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Менди Ферлан 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Начо Фернандес 1 2
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 1
Тапия Ренато 4 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Манкильо Хави 1 0
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
14
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

25
8
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Сельта
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

31
20
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
5
25%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
10
32%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
5
16%
5
25%
76-90

Пропущено

7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
43%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
29%
9
41%
76-90

Забито

26
9
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
4
44%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
7
27%
1
11%
61-75
6
23%
1
11%
76-90

Пропущено

10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
3
30%
3
17%
1-15
4
40%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

57
29
20 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 10
6
11%
2
7%
1-15
7
12%
9
31%
16-30
7
12%
3
10%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
13
23%
4
14%
61-75
11
19%
6
21%
76-90

Пропущено

17
40
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 22
6
35%
4
10%
1-15
4
24%
5
13%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
1
6%
6
15%
61-75
2
12%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2
Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Сельта

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
9 раз 33%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
4
1.5
2
12
5
8
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
7
6
3
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
18
9
17
10
1.5
9
18
8
19
2.5
3
24
4
23
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
3.
Барселона
 Заявка 27 17 7 3 56 - 34 58
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 27 5 12 10 24 - 34 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Реал Мадрид 93.5% (43)
    X 2.2% (1)
    Сельта 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Сельта
    6.20
    6.20
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    9.93
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.5% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Сельта
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    34.8% (16)
    2:1 Реал Мадрид
    23.9% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    10.9% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    8.7% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    8.7% (4)
    4:0 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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