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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Лас-Пальмас
0:1
Первый тайм: 44'
Атлетик Б
0'
0:1
31' Гол
Гурусета Горка

Ход матча

31'
0:1
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Лас-Пальмас 6.7% (8)
X 20% (24)
Атлетик Б 73.3% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
21
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
9
Рамирес
Сандро
10
Молейро
Альберто
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Лас-Пальмас
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Атлетик Б

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:0
П
5:1
П
3:1
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.11
Кардона Марк 3 (1) 0.11
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.04
Кардона Серхи 1 0.04
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Парк Марвин 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 11 0.39
Уильямс Иньяки 9 0.32
Беренгер Алекс 6 (1) 0.21
Уильямс Нико 3 0.11
Сансет Ойян 3 0.11
Юри Берчиче 3 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.11
Гомес Унаи 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 4 1
Сансет Ойян 2 2
Вивиан Даниэль 5 0
Руис Иньиго 4 0
Гарсия Дани 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Юри Берчиче 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Атлетик Б
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Атлетик Б
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

12
33
Лас-Пальмас
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Атлетик Б
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
2
14%
76-90

Пропущено

10
10
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Забито

12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
4
33%
6
18%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
2
17%
8
24%
61-75
2
17%
7
21%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

29
47
10 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
3
10%
7
15%
1-15
2
7%
9
19%
16-30
5
17%
8
17%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
4
14%
9
19%
61-75
8
28%
9
19%
76-90

Пропущено

29
25
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
8
28%
7
28%
61-75
9
31%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
11
3
1
12
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
19
8
9
18
1.5
15
12
2
25
2.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 28 15 8 5 47 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 28 10 7 11 29 - 30 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 11 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 14 5 5 4 13 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 120
    Лас-Пальмас 6.7% (8)
    X 20% (24)
    Атлетик Б 73.3% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Атлетик Б
    5.60
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    3.45
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    2.02
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    6.6% (8)
    Ничья
    20.5% (25)
    Атлетик Б
    73% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    39.3% (48)
    0:1 Атлетик Б
    23% (28)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    0:2 Атлетик Б
    5.7% (7)
    2:1 Лас-Пальмас
    4.1% (5)
    1:0 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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