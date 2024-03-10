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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 27316 Главный судья: Ортис Мигель
Лас-Пальмас
0:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
31' Гол
Гурусета Горка
48' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
64' Желтая карточка
Коко Сауль
0:2
65' Гол в свои ворота
Коко Сауль
67' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
81' Желтая карточка
Кардона Марк
81' Желтая карточка
Вальес Альваро
90'+6

Ход матча

31'
0:1
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)
48'
 
Вивиан Даниэль
56'
Парк Марвин
Молейро Альберто
 
56'
Луаодис Энзо
Кампанья Хосе
 
62'
 
Гомес Унаи
Сансет Ойян
64'
Коко Сауль
 
65'
0:2
Коко Сауль
67'
 
Де Маркос Оскар
70'
 
Лекуе Иньиго
Де Маркос Оскар
70'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
74'
 
Йерай Альварес
Юри Берчиче
74'
 
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
79'
Бенито Рамирес
Араухо Хулиан
 
80'
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
 
81'
Кардона Марк
 
81'
Вальес Альваро
 
87'
Пехиньо Франсиско
Рамирес Сандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 637 Количество передач 254
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лас-Пальмас 6.6% (8)
X 20.5% (25)
Атлетик Б 73% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
21
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
9
Рамирес
Сандро
10
Молейро
Альберто
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Лас-Пальмас
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Атлетик Б

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:0
П
5:1
П
3:1
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.11
Кардона Марк 3 (1) 0.11
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.04
Кардона Серхи 1 0.04
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Парк Марвин 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 11 0.39
Уильямс Иньяки 9 0.32
Беренгер Алекс 6 (1) 0.21
Уильямс Нико 3 0.11
Сансет Ойян 3 0.11
Юри Берчиче 3 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.11
Гомес Унаи 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Коко Сауль 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Вальес Альваро 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиан Даниэль 6 0
Уильямс Нико 4 1
Сансет Ойян 2 2
Де Маркос Оскар 4 0
Руис Иньиго 4 0
Гарсия Дани 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Юри Берчиче 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Атлетик Б
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
5
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

12
33
Лас-Пальмас
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Атлетик Б
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

18
38

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
11
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
5
45%
3
27%
76-90

Забито

12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
4
33%
6
18%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
2
17%
8
24%
61-75
2
17%
7
21%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

30
48
10 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
3
10%
7
15%
1-15
2
7%
9
19%
16-30
5
17%
9
19%
31-45
7
23%
5
10%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
8
27%
9
19%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
8
27%
8
31%
61-75
9
30%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
11
3
1
13
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
16
12
2
26
2.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 28 20 7 1 56 - 18 67
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 0:0 Заявка 28 5 10 13 30 - 39 25
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 14 11 3 0 31 - 7 36
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 22 12
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Родригес Кирьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Бенито Рамирес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
  • 92'
    Рауль Гарсия из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Бенито Рамирес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Кардона Серхи должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Кардона Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лас-Пальмас 6.6% (8)
    X 20.5% (25)
    Атлетик Б 73% (89)
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    Где смотреть матч Лас-Пальмас 0:2 Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    6.6% (8)
    Ничья
    20.5% (25)
    Атлетик Б
    73% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    39.3% (48)
    0:1 Атлетик Б
    23% (28)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    0:2 Атлетик Б
    5.7% (7)
    2:1 Лас-Пальмас
    4.1% (5)
    1:0 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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