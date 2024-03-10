Тур: 28. Стадион: Гран Канария. Зрители: 27316 Главный судья: Ортис Мигель
0:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолГурусета Горка
48' Желтая карточкаВивиан Даниэль
64' Желтая карточкаКоко Сауль
0:2
65' Гол в свои воротаКоко Сауль
67' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
81' Желтая карточкаКардона Марк
81' Желтая карточкаВальес Альваро
90'+6
Ход матча
31'
0:1
48'
64'
65'
0:2
67'
81'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
637 Количество передач 254
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
История личных встреч
Лас-Пальмас
Атлетик Б
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.21
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.11
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.11
|Муньос Хави
|2
|0.07
|Молейро Альберто
|2
|0.07
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.07
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.07
|Рамирес Сандро
|1
|0.04
|Кардона Серхи
|1
|0.04
|Каба Сори
|1
|0.04
|Бенито Рамирес
|1
|0.04
|Эррера Кристиан
|1
|0.04
|Суарес Алехандро
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|1
|0.04
|Коко Сауль
|1
|0.04
|Херцог Хуанма
|1
|0.04
|Парк Марвин
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|11
|0.39
|Уильямс Иньяки
|9
|0.32
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.21
|Уильямс Нико
|3
|0.11
|Сансет Ойян
|3
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Муньос Хави
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Суарес Алехандро
|5
|0
|Коко Сауль
|5
|0
|Перроне Максимо
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Парк Марвин
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Вальес Альваро
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Уильямс Нико
|4
|1
|Сансет Ойян
|2
|2
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Атлетик Б
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
5
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
12
33
Лас-Пальмас
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Атлетик Б
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
18
38
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
11
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
5
45%
3
27%
76-90
Забито
12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
4
33%
6
18%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
2
17%
8
24%
61-75
2
17%
7
21%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
30
48
10 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
3
10%
7
15%
1-15
2
7%
9
19%
16-30
5
17%
9
19%
31-45
7
23%
5
10%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
8
27%
9
19%
76-90
Пропущено
30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
8
27%
8
31%
61-75
9
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Атлетик Б
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
113
113
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
410
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
208
919
1612
226
820
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|20
|7
|1
|56 - 18
|67
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|30 - 39
|25
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 7
|36
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|20 - 22
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:2 Атлетик Б
Исход игры
Лас-Пальмас
6.6% (8)
Ничья
20.5% (25)
Атлетик Б
73% (89)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
39.3% (48)
0:1 Атлетик Б
23% (28)
1:1 Ничья
19.7% (24)
0:2 Атлетик Б
5.7% (7)
2:1 Лас-Пальмас
4.1% (5)
1:0 Лас-Пальмас
1.6% (2)
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