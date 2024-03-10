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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
3:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
28' Гол
Минте Янкуба
2:0
41' Гол
Хименес Сантьяго Томас
3:0
73' Гол
Пайшао Игор
90'+4

Ход матча

28'
Минте Янкуба
(Иванушец Лука)
1:0
41'
Хименес Сантьяго Томас
(Виффер Матс)
2:0
51'
 
Бакбоорд Навайо
Виекхофф Яннес
71'
Пайшао Игор
Иванушец Лука
 
71'
 
Зонненберг Свен
Леердам Келвин
71'
Лингр Ондржей
Тимбер Квинтен
 
71'
Ниукоп Барт
Минте Янкуба
 
71'
 
Брюнс Томас
Брюин Джорди
73'
Пайшао Игор
3:0
79'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
83'
Миламбо Антони
Зерруки Рамиз
 
84'
 
Энгельс Марио
Роскен Рубен
84'
 
Санкох Мохамед
Хорнкамп Ииц

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 561 Количество передач 403
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
6
Зерруки
Рамиз
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Иванушец
Лука
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
20
Хрустич
Айдин
7
Лимбомбе
Брайан
5
Брюин
Джорди
12
Роскен
Рубен
9
Хорнкамп
Ииц
Фейеноорд
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Хераклес

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:4
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
К
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
К
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

2.44
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

1.82
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.92
Минте Янкуба 7 0.28
Тимбер Квинтен 6 0.24
Гертрейда Лютсхарел 6 0.24
Пайшао Игор 6 0.24
Стенгс Келвин 5 0.2
Виффер Матс 4 0.16
Лингр Ондржей 2 0.08
Иванушец Лука 1 0.04
Сейер Лео 1 0.04
Ганцко Давид 1 (1) 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Уэда Аясэ 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 6 (1) 0.24
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.2
Энгельс Марио 5 0.2
Санкох Мохамед 4 0.16
Нанкиши Абденего 3 0.12
Уахим Анас 2 0.08
Хоогма Джастин 1 0.04
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Лимбомбе Брайан 1 0.04
Хрустич Айдин 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Вейинович Марко 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Фейеноорд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Хераклес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

30
15
Фейеноорд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Хераклес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
12% (3)
60% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

33
21

Голы по времени матча

Забито

32
13
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
16%
2
15%
1-15
7
22%
0
0%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
5
16%
4
31%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
7
22%
3
23%
76-90

Пропущено

8
30
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
1
13%
6
20%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
5
17%
76-90

Забито

31
19
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
8
42%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Пропущено

11
27
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
2
18%
4
15%
1-15
3
27%
8
30%
30%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
2
18%
3
11%
76-90

Забито

63
32
28 В 1-м тайме 6
35 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
10
16%
3
9%
1-15
13
21%
1
3%
16-30
5
8%
2
6%
31-45
10
16%
9
28%
46-60
11
17%
10
31%
61-75
14
22%
7
22%
76-90

Пропущено

19
57
9 В 1-м тайме 30
10 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 24
2
11%
8
14%
1-15
4
21%
14
25%
16-30
3
16%
8
14%
31-45
2
11%
9
16%
46-60
4
21%
10
18%
61-75
4
21%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Хераклес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Хераклес

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
6:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
6:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
6
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
7
5
6
7
2.5
2
10
3
10
3.5
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
3
10
4
8
2.5
1
12
4
8
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
16
9
18
7
1.5
10
15
10
15
2.5
3
22
7
18
3.5
1
24
3
22
4.5
1
24
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 25 8 7 10 30 - 43 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 25 7 7 11 33 - 44 28
14.
Хераклес
 Заявка 25 6 5 14 31 - 58 23
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 58%, Хераклес: 42%.
  • 94'
    Фейеноорд контролирует мяч.
  • 94'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хераклес контролирует мяч.
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