Тур: 25. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
28'
1:0
41'
73'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
561 Количество передач 403
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Хераклес
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
2.44
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
1.82
1.42
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.92
|Минте Янкуба
|7
|0.28
|Тимбер Квинтен
|6
|0.24
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.24
|Пайшао Игор
|6
|0.24
|Стенгс Келвин
|5
|0.2
|Виффер Матс
|4
|0.16
|Лингр Ондржей
|2
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Сейер Лео
|1
|0.04
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Уэда Аясэ
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|6 (1)
|0.24
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.2
|Энгельс Марио
|5
|0.2
|Санкох Мохамед
|4
|0.16
|Нанкиши Абденего
|3
|0.12
|Уахим Анас
|2
|0.08
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.04
|Хрустич Айдин
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Вейинович Марко
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Фейеноорд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Хераклес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
17
Упущенные победы
30
15
Фейеноорд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Хераклес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
12% (3)
60% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
33
21
Голы по времени матча
Забито
32
13
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
16%
2
15%
1-15
7
22%
0
0%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
5
16%
4
31%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
7
22%
3
23%
76-90
Пропущено
8
30
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
1
13%
6
20%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
5
17%
76-90
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
8
42%
61-75
7
23%
4
21%
76-90
Пропущено
11
27
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
2
18%
4
15%
1-15
3
27%
8
30%
30%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
2
18%
3
11%
76-90
Забито
63
32
28 В 1-м тайме 6
35 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
10
16%
3
9%
1-15
13
21%
1
3%
16-30
5
8%
2
6%
31-45
10
16%
9
28%
46-60
11
17%
10
31%
61-75
14
22%
7
22%
76-90
Пропущено
19
57
9 В 1-м тайме 30
10 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 24
2
11%
8
14%
1-15
4
21%
14
25%
16-30
3
16%
8
14%
31-45
2
11%
9
16%
46-60
4
21%
10
18%
61-75
4
21%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Хераклес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Хераклес
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
6:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
6:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
6
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
75
67
210
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
310
48
112
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
169
187
1015
1015
322
718
124
322
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|31 - 58
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5