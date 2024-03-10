Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Оооо... вот это был удар! Роскен Рубен должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Роскен Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Виекхофф Яннес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

41' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Хераклес

39' Хорошую попытку сделал Иванушец Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Иванушец Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Иванушец Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Хераклес

34' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Брюин Джорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Минте Янкуба забивает с левой ноги!

28' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Хераклес

23' Иванушец Лука не смог попасть в створ ударом издали

22' Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брюин Джорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хераклес

17' Хартман Квилиндси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Фейеноорд

14' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Хераклес

10' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Фейеноорд

8' Брюин Джорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хераклес

4' Иванушец Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Хераклес

3' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

3' Ганцко Давид нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брюин Джорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля

1' Судья начинает матч