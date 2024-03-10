Тур: 25. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
1:0
17' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
27' Желтая карточкаДуглас Гомес
45' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
Ход матча
17'
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
268 Количество передач 141
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Нант
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.25
Среднее время на гол
97
72
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|0.4
|Сарр Исмаила
|3
|0.12
|Ндиайе Ильман
|3
|0.12
|Оливейра Витор
|3
|0.12
|Мбемба Шансель
|2
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|Жиго Самуэль
|2
|0.08
|Балерди Леонардо
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.28
|Молле Флоран
|4
|0.16
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.08
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Арит Амин
|3
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нант
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
3
Марсель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нант
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
14
12
Марсель
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
25% (6)
17% (4)
Нант
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (2)
63% (15)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
20
9
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
6
67%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
33%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
7
41%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
5
31%
3
21%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
5
26%
76-90
Забито
36
23
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
8
22%
5
22%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
5
14%
10
43%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
4
11%
2
9%
76-90
Пропущено
28
36
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
7
25%
4
11%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
18%
1
3%
31-45
5
18%
9
25%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
6
21%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1
Результаты матчей
Марсель
Нант
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Марсель
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
84
310
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
48
29
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1410
1212
519
519
222
321
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|1:0 Заявка
|25
|10
|9
|6
|39 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|0:1 Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 37
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 18
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Нант
Исход игры
Марсель
95.2% (119)
Ничья
4% (5)
Нант
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40% (50)
2:0 Марсель
25.6% (32)
1:0 Марсель
19.2% (24)
3:1 Марсель
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
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