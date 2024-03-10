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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Мец
0:0
Первый тайм: 25'
Клермон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 114
Мец 70.2% (80)
X 28.1% (32)
Клермон 1.8% (2)
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Мец
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16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
25
Атта
Артур
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
23
Николсон
Шамар
Мец
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Клермон

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л2
1:2
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:1
КЛ
3:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:3
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 4 (1) 0.16
Юдоль Матьё 3 0.12
Джаллоу Абли 3 (1) 0.12
Сабали Шейх 3 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.12
Чам Мухаммед 3 (1) 0.12
Аллевина Джим 2 0.08
Конате Шейк 2 0.08
Маньен Йоанн 2 0.08
Киэ Грежон 2 (1) 0.08
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Колин Максим 3 0
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гоналон Максим 4 0
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Мец
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Клермон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
Мец
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Клермон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

9
3
Мец
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Клермон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
3
33%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
36%
5
25%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
2
10%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
7
30%
6
30%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
5
24%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
7
33%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

37
40
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
7
19%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
9
24%
8
20%
46-60
2
5%
5
13%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0

Результаты матчей

Мец
Клермон

Точный счет

0:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:1
7 раз 29%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Мец
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
3
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
13
11
5
19
1.5
4
20
2
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 0:0 Заявка 25 12 7 6 44 - 34 43
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 32 30
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 25 6 9 10 25 - 37 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 0:0 Заявка 25 5 10 10 24 - 31 25
17.
Мец
 0:0 Заявка 25 5 6 14 21 - 37 21
18.
Клермон
 0:0 Заявка 25 3 9 13 19 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 0:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
11.
Гавр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 14 7
18.
Клермон
 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 23 23
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 0:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Клермон
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 25 11
17.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
18.
Гавр
 0:0 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • 23'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 22'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 22'
    Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Мец пытается что-то создать.
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Аллевина Джим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Конате Шейк из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 22'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 21'
    Матч возобновится спорным мячом
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    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Клермон: 67%.
    • 20'
      Кейта Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Аллевина Джим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 19'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Мец контролирует мяч.
    • 18'
      Клермон контролирует мяч.
    • 17'
      Клермон пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.9% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Мец 70.2% (80)
    X 28.1% (32)
    Клермон 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Клермон
    2.35
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    3.35
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:0 Клермон

    Исход игры
    Мец
    70.9% (83)
    Ничья
    27.4% (32)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Мец
    41.9% (49)
    1:1 Ничья
    25.6% (30)
    2:1 Мец
    24.8% (29)
    2:0 Мец
    3.4% (4)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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