Тур: 25. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
1:0
33' ПенальтиМикаутадзе Жорж
39' Желтая карточкаЖан-Жак Данле
45' Желтая карточкаМатсима Крислен
54' Желтая карточкаВивальдо Боргес до Сантос Нето
59' Желтая карточкаГастьен Йоан
90'+6
Ход матча
33'
1:0
39'
45'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
278 Количество передач 553
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
25
Атта
Артур
18
Камара
Ламин
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мец
Клермон
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|5 (2)
|0.2
|Юдоль Матьё
|3
|0.12
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.12
|Сабали Шейх
|3
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.12
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.12
|Аллевина Джим
|2
|0.08
|Конате Шейк
|2
|0.08
|Маньен Йоанн
|2
|0.08
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.08
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Колин Максим
|3
|0
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Гастьен Йоан
|5
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|1
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Мец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Клермон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
Мец
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
9
3
Мец
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Клермон
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
36%
5
24%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
2
10%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
7
30%
6
30%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
5
23%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
37
41
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
7
19%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
9
24%
8
20%
46-60
2
5%
5
12%
61-75
9
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0
Результаты матчей
Мец
Клермон
Точный счет
0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
7 раз 28%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
12 раз 48%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Мец
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1312
520
421
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|0:2 Заявка
|25
|11
|8
|6
|34 - 22
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|2:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|2.
|0:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 1:0 Клермон
Исход игры
Мец
70.9% (83)
Ничья
27.4% (32)
Клермон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
1:0 Мец
41.9% (49)
1:1 Ничья
25.6% (30)
2:1 Мец
24.8% (29)
2:0 Мец
3.4% (4)
1:2 Клермон
1.7% (2)
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