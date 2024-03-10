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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Мец
1:0
Конец матча
Клермон
0'
1:0
33' Пенальти
Микаутадзе Жорж
39' Желтая карточка
Жан-Жак Данле
45' Желтая карточка
Матсима Крислен
54' Желтая карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
59' Желтая карточка
Гастьен Йоан
90'+6

Ход матча

33'
Микаутадзе Жорж
1:0
39'
Жан-Жак Данле
 
45'
 
Матсима Крислен
54'
 
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
59'
 
Гастьен Йоан
61'
 
Киэ Грежон
Николсон Шамар
61'
 
Бутубба Биляль
Рашани Эльбасан
61'
 
Виржинюс Алан
Аллевина Джим
77'
 
Бела Жереми
Гастьен Йоан
78'
Сабали Шейх
Ламкель Зе Дидье
 
86'
Диалло Папе
Ван Ден Керкхоф Кевин
 
89'
 
Маньен Йоанн
Кейта Хабиб
90'
Сане Садибу
Микаутадзе Жорж
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 278 Количество передач 553
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 117
Мец 70.9% (83)
X 27.4% (32)
Клермон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
25
Атта
Артур
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
23
Николсон
Шамар
Мец
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Клермон

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л2
1:2
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:1
КЛ
3:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:3
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 5 (2) 0.2
Юдоль Матьё 3 0.12
Джаллоу Абли 3 (1) 0.12
Сабали Шейх 3 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.12
Чам Мухаммед 3 (1) 0.12
Аллевина Джим 2 0.08
Конате Шейк 2 0.08
Маньен Йоанн 2 0.08
Киэ Грежон 2 (1) 0.08
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Колин Максим 3 0
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гастьен Йоан 5 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Мец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Клермон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
Мец
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

9
3
Мец
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Клермон
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
36%
5
24%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
2
10%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
1
4%
4
20%
61-75
7
30%
6
30%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
5
23%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

37
41
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
7
19%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
16%
8
20%
31-45
9
24%
8
20%
46-60
2
5%
5
12%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0

Результаты матчей

Мец
Клермон

Точный счет

0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
7 раз 28%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
12 раз 48%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Мец
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
13
12
5
20
1.5
4
21
2
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 0:2 Заявка 25 11 8 6 34 - 22 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Ренн
 2:0 Заявка 25 10 8 7 38 - 29 38
8.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 0:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 2:0 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Ренн
 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
7.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Маньен Йоанн делает скидку к воротам
    • 93'
      Чам Мухаммед из команды Клермон подал угловой слева.
    • 92'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Клермон контролирует мяч.
    • 92'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Мец 70.9% (83)
    X 27.4% (32)
    Клермон 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:0 Клермон

    Исход игры
    Мец
    70.9% (83)
    Ничья
    27.4% (32)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Мец
    41.9% (49)
    1:1 Ничья
    25.6% (30)
    2:1 Мец
    24.8% (29)
    2:0 Мец
    3.4% (4)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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