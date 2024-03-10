Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Камара Ламин получил желтую карточку от судьи

88' Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновится спорным мячом

84' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Мец

79' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Мец

78' Тактическая замена. Ламкель Зе Дидье уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

77' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Мец

72' Оооо... вот это был удар! Киэ Грежон должен был забить с этой позиции.

72' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Чам Мухаммед из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Мец

69' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Жан-Жак Данле не смог попасть в створ ударом издали

59' Гастьен Йоан получил желтую карточку от судьи

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Ван Ден Керкхоф Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа ловит мяч

51' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Аллевина Джим не смог попасть в створ ударом издали

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника