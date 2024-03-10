Тома Делен слева по диагонали забросил мяч в центр чужой штрафной площади, откуда осуществили вынос монегаски.

Угловой на правом фланге достался "Страсбургу". Дилан Баква подал стандартное положение, а Эмануэль Эмега пробил мимо створа.

19-й номер и 19-й номерю Юссуф Фофана отметился нарушением в середине поля, уронив Хабиба Диарра.

Дилан Баква сделал подачу с правого полуфланга с игры, а затем и с левого фланга с углового. В обоих случаях без остроты.

Сейчас опасный момент у "Страсбурга"! С близкого расстояния из района левой штанги пробивал Дилан Баква, а Радослав Маецки отразил угрозу.

Защитник "Страсбург" Люка Перрен, пришедший в чужую штрафную площадь, получил помощь от медиков.

Угловой на правом фланге у "Страсбурга". Дилан Баква подал его к ближней штанге, и был заработан уже аут хозяевами.

17' Гораздо больше владеет мячом "Монако", чем "Страсбург". Почти 80 процентов игрового времени держится мяч у гостей.

16' С правого фланга идёт доставка у "Монако" поближе к чужим воротам, где мяч беспрепятственно забирает Алаа Беллаароуч.

15' Угловой у "Монако" на правом фланге. Александр Головин выполнил подачу стандарта к ближней штанге, откуда выбил мяч головой Фредерик Гильберт.

13' 3-й номер и 3-й номер. Тома Делен пробежался по левому флангу, где ему сопутствовал Гильермо Марипан. В итоге без опасности.

12' Дилан Баква с линии штрафной площади приложился обводящим ударом по воротам "Монако" и не попал в левый угол.

11' Вилфред Синго подаёт в штрафную площадь "Страсбурга", однако опасного удара дальше по воротам не получается.

10' Хотя всё равно тогда отставание монегасков от первого места будет внушительное и исчисляться одиннадцатью очками.