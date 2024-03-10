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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Страсбург
0:0
Первый тайм: 25'
Монако
0'
5' Желтая карточка
Минамино Такуми

Ход матча

5'
 
Минамино Такуми

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 117
Страсбург 2.6% (3)
X 8.5% (10)
Монако 88.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
29
Дукуре
Исмаэль
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
2
Гильберт
Фредерик
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
27
Сиссоко
Ибраима
19
Диарра
Хабиб
18
Мванга
Жуниор
10
Эмега
Эмануэль
1
Маецки
Радослав
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
5
Керер
Тило
20
Уаттара
Кассум
18
Минамино
Такуми
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
17
Головин
Александр
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Страсбург
5-4-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Страсбург
Монако

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 5 0.2
Мотиба Лебо 3 0.12
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Баква Дилан 2 0.08
Сахи Дион 2 0.08
Гамейро Кевин 2 (1) 0.08
Диарра Хабиб 2 (1) 0.08
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.44
Минамино Такуми 7 0.28
Головин Александр 6 0.24
Балогун Фоларин 5 0.2
Аклиуш Манес 5 0.2
Закария Денис 3 0.12
Вандерсон V 2 0.08
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 5 0
Баква Дилан 3 1
Сеная Марвин 3 1
Делен Тома 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Минамино Такуми 1 0
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

5
9
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
17
Страсбург
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Монако
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
8
31%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
5
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
7
39%
6
26%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
55%
1
5%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
3
15%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Забито

24
45
6 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
8%
3
7%
1-15
2
8%
12
27%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
17%
11
24%
46-60
4
17%
6
13%
61-75
10
42%
6
13%
76-90

Пропущено

38
33
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
7
21%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
12
32%
8
24%
31-45
10
26%
5
15%
46-60
3
8%
4
12%
61-75
3
8%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3

Результаты матчей

Страсбург
Монако

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
16
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 0:0 Заявка 25 12 7 6 44 - 34 43
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 32 30
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 25 6 9 10 25 - 37 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 0:0 Заявка 25 5 10 10 24 - 31 25
17.
Мец
 0:0 Заявка 25 5 6 14 21 - 37 21
18.
Клермон
 0:0 Заявка 25 3 9 13 19 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 0:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
11.
Гавр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 14 7
18.
Клермон
 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 23 23
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 0:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Клермон
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 25 11
17.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
18.
Гавр
 0:0 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Угловой на правом фланге у "Страсбурга". Дилан Баква подал его к ближней штанге, и был заработан уже аут хозяевами.
  • Травма, повреждение
    24'
    Защитник "Страсбург" Люка Перрен, пришедший в чужую штрафную площадь, получил помощь от медиков.
  • Опасный момент
    23'
    Сейчас опасный момент у "Страсбурга"! С близкого расстояния из района левой штанги пробивал Дилан Баква, а Радослав Маецки отразил угрозу. 
  • Угловой
    22'
    Дилан Баква сделал подачу с правого полуфланга с игры, а затем и с левого фланга с углового. В обоих случаях без остроты.
  • Фол, нарушение
    21'
    19-й номер и 19-й номерю Юссуф Фофана отметился нарушением в середине поля, уронив Хабиба Диарра.
  • Угловой
    19'
    Угловой на правом фланге достался "Страсбургу". Дилан Баква подал стандартное положение, а Эмануэль Эмега пробил мимо створа.
  • 18'
    Тома Делен слева по диагонали забросил мяч в центр чужой штрафной площади, откуда осуществили вынос монегаски.
  • 17'
    Гораздо больше владеет мячом "Монако", чем "Страсбург". Почти 80 процентов игрового времени держится мяч у гостей.
  • 16'
    С правого фланга идёт доставка у "Монако" поближе к чужим воротам, где мяч беспрепятственно забирает Алаа Беллаароуч.
  • Угловой
    15'
    Угловой у "Монако" на правом фланге. Александр Головин выполнил подачу стандарта к ближней штанге, откуда выбил мяч головой Фредерик Гильберт.
  • 13'
    3-й номер и 3-й номер. Тома Делен пробежался по левому флангу, где ему сопутствовал Гильермо Марипан. В итоге без опасности.
  • Опасный момент
    12'
    Дилан Баква с линии штрафной площади приложился обводящим ударом по воротам "Монако" и не попал в левый угол.
  • 11'
    Вилфред Синго подаёт в штрафную площадь "Страсбурга", однако опасного удара дальше по воротам не получается.
  • 10'
    Хотя всё равно тогда отставание монегасков от первого места будет внушительное и исчисляться одиннадцатью очками.
  • 9'
    "ПСЖ" как раз до нынешнего матча сыграл вничью с "Реймсом", так что "Монако" придвинется к парижанам на пару очков, если выиграет сегодня.
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    • Травма, повреждение
      8'
      Хабиб Диарра из "Страсбурга" получил медицинскую помощь, холод приложили к его голове сбоку.
    • 7'
      Атаку "Страсбург" проводит, прострел проследовал с правого полуфланга, и в подкате мяч заблокировал Гильермо Марипан.
    • Офсайд
      6'
      Взмахнул своим флажком лайнсмен. Офсайд на левом фланге зафиксирован у игрока "Страсбурга".
    • Желтая карточка
      5'
      Первая жёлтая карточка в матче нашла своего героя. Такуми Минамино задержал на фланге в центральной трети поля Эмануэля Эмегу и удостоился предупреждения.
    • Угловой
      4'
      29-й номер и 29-й номер сошлись в левой зоне атаки монегасков. Фоларин Балогун прорывался вперёд, а Исмаэль Дукуре перевёл мяч на угловой.
    • 3'
      Александр Головин сегодня в стартовом составе "Монако" и готов помочь своей команде одержать победу.
    • 2'
      Кассум Уаттара сохранил мяч в пределах поля впереди на левом полуфланге, но подачу выполнил безадресную.
    • Фол, нарушение
      1'
      Такуми Минамино заработал штрафной удар в центре поля для своей команды. Сфолил Исмаэль Дукуре.
    • 1'
      "Монако" играет в красно-белой форме, а у "Страсбурга" сине-белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 64.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монако

    Исход игры
    Страсбург
    2.5% (3)
    Ничья
    8.3% (10)
    Монако
    89.2% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (90)
    Меньше
    21.74% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    64.2% (77)
    0:1 Монако
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    1:3 Монако
    5.8% (7)
    0:2 Монако
    2.5% (3)
    2:1 Страсбург
    1.7% (2)
    2:3 Монако
    1.7% (2)
    0:3 Монако
    1.7% (2)
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