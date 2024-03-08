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Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Страсбург
 
Позже
Монако
Прогнозы 48
Страсбург 4.2% (2)
X 6.3% (3)
Монако 89.6% (43)
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Страсбург
Монако

История личных встреч

Страсбург
Монако

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 5 0.21
Мотиба Лебо 3 0.13
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Баква Дилан 2 0.08
Сахи Дион 2 0.08
Гамейро Кевин 2 (1) 0.08
Диарра Хабиб 2 (1) 0.08
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.46
Минамино Такуми 7 0.29
Головин Александр 6 0.25
Балогун Фоларин 5 0.21
Аклиуш Манес 5 0.21
Закария Денис 3 0.13
Вандерсон V 2 0.08
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 5 0
Баква Дилан 3 1
Сеная Марвин 3 1
Делен Тома 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

5
9
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
17
Страсбург
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Монако
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
8
31%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
5
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
7
39%
6
26%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
55%
1
5%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
3
15%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Забито

24
45
6 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
8%
3
7%
1-15
2
8%
12
27%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
17%
11
24%
46-60
4
17%
6
13%
61-75
10
42%
6
13%
76-90

Пропущено

38
33
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
7
21%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
12
32%
8
24%
31-45
10
26%
5
15%
46-60
3
8%
4
12%
61-75
3
8%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3

Результаты матчей

Страсбург
Монако

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
16
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
15.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
16.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
15.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 48
    Страсбург 4.2% (2)
    X 6.3% (3)
    Монако 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Монако
    3.90
    3.80
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    2.06
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    Прогнозы на матч Страсбург - Монако

    Исход игры
    Страсбург
    4.2% (2)
    Ничья
    6.3% (3)
    Монако
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (36)
    Меньше
    20% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    64.6% (31)
    0:1 Монако
    8.3% (4)
    1:3 Монако
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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