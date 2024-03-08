Тур: 25. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Тюрпен Клеман
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Монако
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.75
Среднее время на гол
78
51
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.38
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|5
|0.21
|Мотиба Лебо
|3
|0.13
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Баква Дилан
|2
|0.08
|Сахи Дион
|2
|0.08
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.08
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.08
|Делен Тома
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Себас Жереми
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.46
|Минамино Такуми
|7
|0.29
|Головин Александр
|6
|0.25
|Балогун Фоларин
|5
|0.21
|Аклиуш Манес
|5
|0.21
|Закария Денис
|3
|0.13
|Вандерсон V
|2
|0.08
|Фофана Юссуф
|1
|0.04
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Баква Дилан
|3
|1
|Сеная Марвин
|3
|1
|Делен Тома
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|9
|1
|Головин Александр
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
5
9
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
9
17
Страсбург
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Монако
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
13
26
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
8
31%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
4
31%
5
19%
76-90
Пропущено
18
23
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
5
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
7
39%
6
26%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
55%
1
5%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
3
15%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Забито
24
45
6 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
8%
3
7%
1-15
2
8%
12
27%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
17%
11
24%
46-60
4
17%
6
13%
61-75
10
42%
6
13%
76-90
Пропущено
38
33
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
7
21%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
12
32%
8
24%
31-45
10
26%
5
15%
46-60
3
8%
4
12%
61-75
3
8%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3
Результаты матчей
Страсбург
Монако
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
210
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
717
168
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 18
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|23 - 17
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 24
|39
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 45
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|31 - 35
|23
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогнозы на матч Страсбург - Монако
Исход игры
Страсбург
4.2% (2)
Ничья
6.3% (3)
Монако
89.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
80% (36)
Меньше
20% (9)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:2 Монако
64.6% (31)
0:1 Монако
8.3% (4)
1:3 Монако
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
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