  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лилль
0:2
Второй тайм: 73'
Ренн
0'
0:1
1' Гол
Блас Людовик
9' Желтая карточка
Трюффер Адриен
0:2
20' Гол
Мюинга Арно
21' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
26' Желтая карточка
Диаките Бафоде
51' Желтая карточка
Блас Людовик
53' Желтая карточка
Йоро Лени

Ход матча

1'
0:1
Блас Людовик
(Буриго Бенжамен)
9'
 
Трюффер Адриен
20'
0:2
Мюинга Арно
(Гуйри Амин)
21'
Бенталеб Набиль
 
26'
Диаките Бафоде
 
51'
 
Блас Людовик
53'
Йоро Лени
 
57'
 
Белосьян Женуэль
Теате Артур
58'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
58'
Кабелла Реми
Харальдссон Хакон-Арнар
 
58'
Языджи Юсуф
Бенталеб Набиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 296 Количество передач 194
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Лилль 72.5% (87)
X 23.3% (28)
Ренн 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ренн
3.60
Реклама, zenit.win
9.00
Реклама, betcity.ru
4.05
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
9
Дэвид
Джонатан
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Лилль
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Лилль
Ренн

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Среднее время на гол

64
101

Всего голов

58
33

Голов в среднем за матч

1.61
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

55
98

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (1) 0.48
Языджи Юсуф 4 0.16
Жегрова Эдон 3 0.12
Диаките Бафоде 3 0.12
Андре Бенжамин 3 0.12
Йоро Лени 2 0.08
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.24
Мюинга Арно 6 (2) 0.24
Террье Мартен 5 0.2
Гуйри Амин 5 0.2
Блас Людовик 4 (1) 0.16
Дуэ Дезире 3 0.12
Салах Ибрагим 3 0.12
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Йоро Лени 4 0
Гомес Анхель 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Мюинга Арно 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

8
23
Лилль
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Ренн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

21
12
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
8
38%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
3
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
26
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
8%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
6
46%
2
8%
31-45
2
15%
6
23%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
5
31%
5
28%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Забито

34
38
23 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
5
15%
5
13%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
14
41%
5
13%
31-45
3
9%
9
24%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
6
18%
9
24%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 19
4
20%
3
11%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
7
35%
6
22%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0
ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2
Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1

Результаты матчей

Лилль
Ренн

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
8
5
3
8
2.5
4
9
1
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
10
14
3
21
2.5
6
18
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 0:2 Заявка 25 11 8 6 34 - 22 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Ренн
 2:0 Заявка 25 10 8 7 38 - 29 38
8.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 0:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 2:0 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Ренн
 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
7.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 70'
    Матусива Азор из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 70'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 70'
    Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 70'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Ренн: 41%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 69'
    Матч возобновлен
  • 69'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 69'
    Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 68'
    Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 68'
    Ренн начинает контратаку
  • 68'
    Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
  • 67'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.03. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.03 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Лилль 72.5% (87)
    X 23.3% (28)
    Ренн 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ренн
    3.60
    Реклама, zenit.win
    9.00
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 0:2 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 0:2 Ренн

    Исход игры
    Лилль
    72.5% (87)
    Ничья
    23.3% (28)
    Ренн
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    46.7% (56)
    1:1 Ничья
    21.7% (26)
    1:0 Лилль
    17.5% (21)
    2:0 Лилль
    5% (6)
    1:2 Ренн
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    Ренн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный