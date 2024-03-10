Тур: 25. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
1' ГолБлас Людовик
9' Желтая карточкаТрюффер Адриен
0:2
20' ГолМюинга Арно
21' Желтая карточкаБенталеб Набиль
26' Желтая карточкаДиаките Бафоде
51' Желтая карточкаБлас Людовик
53' Желтая карточкаЙоро Лени
Ход матча
1'
0:1
20'
0:2
21'
26'
51'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
296 Количество передач 194
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
17
Дуэ
Гела
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Ренн
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
36 матчей
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Среднее время на гол
64
101
Всего голов
58
33
Голов в среднем за матч
1.61
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
55
98
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (1)
|0.48
|Языджи Юсуф
|4
|0.16
|Жегрова Эдон
|3
|0.12
|Диаките Бафоде
|3
|0.12
|Андре Бенжамин
|3
|0.12
|Йоро Лени
|2
|0.08
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|6 (4)
|0.24
|Мюинга Арно
|6 (2)
|0.24
|Террье Мартен
|5
|0.2
|Гуйри Амин
|5
|0.2
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.16
|Дуэ Дезире
|3
|0.12
|Салах Ибрагим
|3
|0.12
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
8
23
Лилль
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Ренн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
21
12
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
8
38%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
3
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
26
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
8%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
6
46%
2
8%
31-45
2
15%
6
23%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
6
23%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
5
31%
5
28%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Забито
34
38
23 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
5
15%
5
13%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
14
41%
5
13%
31-45
3
9%
9
24%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
6
18%
9
24%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 19
4
20%
3
11%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
7
35%
6
22%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0
ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2
Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1
Результаты матчей
Лилль
Ренн
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лилль
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
38
49
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
65
310
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
186
915
1014
321
618
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|0:2 Заявка
|25
|11
|8
|6
|34 - 22
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|2:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|2.
|0:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 0:2 Ренн
Исход игры
Лилль
72.5% (87)
Ничья
23.3% (28)
Ренн
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Лилль
46.7% (56)
1:1 Ничья
21.7% (26)
1:0 Лилль
17.5% (21)
2:0 Лилль
5% (6)
1:2 Ренн
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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