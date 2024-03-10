Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Кабелла Реми нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

83' Даго Треви совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Удар от ворот произведет Ренн

79' Удар от ворот произведет Лилль

77' Удар от ворот произведет Ренн

73' Удар от ворот произведет Ренн

70' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Лилль

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Ренн

65' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Ренн

63' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Ренн

61' Диаките Бафоде нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

61' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Ренн

59' Хорошую попытку сделал Языджи Юсуф . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

59' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Лилль

56' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Йоро Лени - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Блас Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Бенталеб Набиль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Ренн