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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
ПЕК Зволле
0:0
Перерыв
Волендам
0'
45' Желтая карточка
Мирани Деймон

Ход матча

45'
 
Мирани Деймон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 336 Количество передач 155
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПЕК Зволле
Ничья
Волендам
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
50
Крастев
Филип
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
1
Мио
Бакхаус
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
26
Пайн
Дерон
3
Плат
Брайан
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
11
Улд-Ших
Биляль
9
Соуса
Вивальдо
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Волендам
5-3-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Волендам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:5
ТМК
0:2
ТМК
2:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ВД(GD
4:2
ВД(GD
0:3
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.8

Среднее время на гол

37
32

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.36
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.2
Намли Юнес 4 0.16
Ван Ден Берг Дэйв 4 0.16
Веланас Одиссеус 3 0.12
Веллиос Апостолос 3 0.12
Рейндерс Элиано 3 0.12
Лам Томас 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.2
Зеефейк Ликвинсио 3 0.12
Бенамар Бенаисса 3 0.12
Milan de Haan 3 0.12
Улд-Ших Биляль 2 0.08
Бут Зак 2 0.08
Твигт Калвин 2 (1) 0.08
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Соуса Вивальдо 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 5 0
Намли Юнес 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Флинт Джош 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Мирани Деймон 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Джонсон Дариус 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Safouane Karim 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Волендам
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
12
ПЕК Зволле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
30

Упущенные победы

19
6
ПЕК Зволле
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Волендам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
31

Упущенные победы

28
18

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Пропущено

21
30
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
6
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
5
24%
3
10%
61-75
4
19%
10
33%
76-90

Забито

22
10
4 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
5%
2
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
23%
4
40%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
8
36%
2
20%
76-90

Пропущено

19
33
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
5%
6
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
5
15%
61-75
9
47%
11
33%
76-90

Забито

35
24
9 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
6%
5
21%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
10
29%
3
13%
61-75
10
29%
6
25%
76-90

Пропущено

40
63
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
4
10%
12
19%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
5
13%
10
16%
31-45
7
18%
12
19%
46-60
7
18%
8
13%
61-75
13
33%
21
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
Волендам
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5
Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Волендам

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 1:0 Заявка 25 12 6 7 57 - 48 42
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
11.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 42 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 25 7 7 11 32 - 43 28
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 0:0 Заявка 25 3 5 17 25 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 1:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 23 12
17.
Волендам
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
14.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда ПЕК Зволле играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 68%, Волендам: 32%.
  • 49'
    Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Веланас Одиссеус бьет со штрафного в створ, но Мио Бакхаус держит все под контролем
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Пайн Дерон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг
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    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Волендам
    1.55
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    6.00
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    7.90
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