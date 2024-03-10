Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

Г О О О О Л - Дэйви ван ден Берг левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда ПЕК Зволле играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Веланас Одиссеус бьет со штрафного в створ, но Мио Бакхаус держит все под контролем

48' Судья сигнализирует, что Пайн Дерон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

47' Маулун Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Волендам

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мирани Деймон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

44' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Улд-Ших Биляль получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Маулун Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Волендам

37' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

37' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тай Леннарт нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.

34' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бенамар Бенаисса наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

32' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бут Зак получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Бут Зак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

27' О, нет. Из многообещающей позиции Соуса Вивальдо из команды Волендам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

27' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Улд-Ших Биляль из команды Волендам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

24' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошую попытку сделал Ван Полен Брам . Удар в створ, но вратарь начеку

21' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

18' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Волендам

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

15' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Веланас Одиссеус пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

13' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Волендам

12' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

12' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

12' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

9' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

8' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ван Полен Брам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля

1' Судья начинает матч