Тур: 25. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13560 Главный судья: Ван Букель Пол
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМирани Деймон
1:0
55' ГолВан Ден Берг Дэйв
1:1
70' ГолМирани Деймон
90' Undefined phrase: football_event_Веллиос Апостолос
90'+5
Ход матча
45'
55'
70'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
582 Количество передач 296
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.57 Победа «ПЕК Зволле»
-
13
Лам
Томас
28
Флинт
Джош
26
Пайн
Дерон
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Волендам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.8
Среднее время на гол
37
32
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|9
|0.36
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.2
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.2
|Намли Юнес
|4
|0.16
|Веланас Одиссеус
|3
|0.12
|Веллиос Апостолос
|3
|0.12
|Рейндерс Элиано
|3
|0.12
|Лам Томас
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.2
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.12
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.12
|Milan de Haan
|3
|0.12
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.08
|Бут Зак
|2
|0.08
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.08
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Соуса Вивальдо
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Полен Брам
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Флинт Джош
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Мирани Деймон
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Джонсон Дариус
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
|Safouane Karim
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волендам
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
13
ПЕК Зволле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
30
Упущенные победы
19
6
ПЕК Зволле
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Волендам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
31
Упущенные победы
29
19
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
22
31
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
14%
6
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
5
23%
7
23%
46-60
6
27%
3
10%
61-75
4
18%
10
32%
76-90
Забито
22
10
4 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
1
5%
2
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
23%
4
40%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
8
36%
2
20%
76-90
Пропущено
19
33
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
5%
6
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
5
15%
61-75
9
47%
11
33%
76-90
Забито
36
25
9 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
6%
5
20%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
10
28%
4
16%
61-75
10
28%
6
24%
76-90
Пропущено
41
64
13 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 42
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
4
10%
12
19%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
5
12%
10
16%
31-45
7
17%
13
20%
46-60
8
20%
8
13%
61-75
13
32%
21
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
Волендам
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5
Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Волендам
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
66
310
210
112
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
817
619
223
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|50 - 40
|37
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|40 - 44
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5