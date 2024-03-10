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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Гавр
0:0
Первый тайм: 26'
Тулуза
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 119
Гавр 24.4% (29)
X 50.4% (60)
Тулуза 25.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гавр
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
28
Айю
Андре
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
4
Спирингс
Стейн
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
Гавр
4-4-2
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Гавр
Тулуза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л2
4:0
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
4:3
Л1
0:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.16
Байо Мохамед 4 (1) 0.16
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.16
Айю Андре 2 0.08
Льорис Готье 2 0.08
Кузяев Далер 2 0.08
Опери Кристофер 1 0.04
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 9 (1) 0.36
Магри Франк 4 0.16
Сьерро Венсан 3 (2) 0.12
Абухляль Закария 3 (1) 0.12
Мависса Кристиан 2 0.08
Хелаберт Сесар 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 5 0
Опери Кристофер 4 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 7 0
Сьерро Венсан 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Гавр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Тулуза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3
Гавр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Тулуза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
13
Гавр
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Тулуза
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
5
45%
3
19%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Забито

25
27
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
5
20%
5
19%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
6
22%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
4
16%
7
26%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Пропущено

30
32
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
7%
4
13%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
8
27%
7
22%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
6
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Тулуза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1

Результаты матчей

Гавр
Тулуза

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гавр
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
4
8
3
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
7
17
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 0:0 Заявка 25 12 7 6 44 - 34 43
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 32 30
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 25 6 9 10 25 - 37 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 0:0 Заявка 25 5 10 10 24 - 31 25
17.
Мец
 0:0 Заявка 25 5 6 14 21 - 37 21
18.
Клермон
 0:0 Заявка 25 3 9 13 19 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 0:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
11.
Гавр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 14 7
18.
Клермон
 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 23 23
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 0:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Клермон
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 25 11
17.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
18.
Гавр
 0:0 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
  • 25'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Гавр: 60%, Тулуза: 40%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Судья сигнализирует, что Коста Логан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 63%, Тулуза: 37%.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 17'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 16'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Гавр.
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    Прогнозы 119
    Гавр 24.4% (29)
    X 50.4% (60)
    Тулуза 25.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Тулуза
    3.00
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    3.20
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Гавр
    24.4% (29)
    Ничья
    50.4% (60)
    Тулуза
    25.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.9% (57)
    1:0 Гавр
    13.4% (16)
    1:2 Тулуза
    11.8% (14)
    0:1 Тулуза
    8.4% (10)
    2:1 Гавр
    6.7% (8)
    1:3 Тулуза
    1.7% (2)
    0:2 Тулуза
    1.7% (2)
    2:0 Гавр
    1.7% (2)
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