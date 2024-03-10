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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Гавр
1:0
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
60' Гол
Опери Кристофер
84' Желтая карточка
Опери Кристофер
90' Желтая карточка
Кебен Кевин
90'+6

Ход матча

54'
 
Кебен Кевин
Николайсен Расмус
60'
Опери Кристофер
1:0
65'
Сабби Эммануэль
Байо Мохамед
 
68'
 
Магри Франк
Доннум Арон
77'
 
Бабика Шави
Каманзи Уоррен
77'
 
Кассерес Кристиан
Сьерро Венсан
78'
Него Лоик
Касимир Хосуэ
 
78'
Кечта Яссин
Таргаллин Уссама
 
84'
Опери Кристофер
 
87'
Н'диайе Рассул
Айю Андре
 
87'
Нгура Стив
Кузяев Далер
 
90'
 
Кебен Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 411 Количество передач 403
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Гавр 24.4% (29)
X 50.4% (60)
Тулуза 25.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
28
Айю
Андре
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
13
Мависса
Кристиан
2
Николайсен
Расмус
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
4
Спирингс
Стейн
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
Гавр
4-4-2
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Гавр
Тулуза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л2
4:0
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
4:3
Л1
0:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.16
Байо Мохамед 4 (1) 0.16
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.16
Опери Кристофер 2 0.08
Айю Андре 2 0.08
Льорис Готье 2 0.08
Кузяев Далер 2 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 9 (1) 0.36
Магри Франк 4 0.16
Сьерро Венсан 3 (2) 0.12
Абухляль Закария 3 (1) 0.12
Мависса Кристиан 2 0.08
Хелаберт Сесар 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Опери Кристофер 5 0
Касимир Хосуэ 5 0
Санганте Аруна 5 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 7 0
Сьерро Венсан 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тулуза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3
Гавр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Тулуза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
13
Гавр
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Тулуза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
5
45%
3
19%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
5
19%
5
19%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
6
22%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
4
15%
7
26%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Пропущено

30
33
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
7%
4
12%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
8
27%
8
24%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
6
20%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Тулуза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1

Результаты матчей

Гавр
Тулуза

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гавр
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
7
18
4
21
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 0:2 Заявка 25 11 8 6 34 - 22 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Ренн
 2:0 Заявка 25 10 8 7 38 - 29 38
8.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
2.
Лилль
 0:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 2:0 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Ренн
 2:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
7.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
8.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Гавр вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Кебен Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Кебен Кевин из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Десма Артур пострадал.
  • 95'
    Контроль мяча: Гавр: 50%, Тулуза: 50%.
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Коста Логан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Даллинга Тийс задерживает мяч рукой
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Суасо Габриэль
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 59%, Тулуза: 41%.
    • 45'
      Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 44'
      Доннум Арон из команды Тулуза попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 43'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 43'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Кузяев Далер из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Суасо Габриэль.
    • 42'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 58%, Тулуза: 42%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 40'
      Айю Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 39'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 38'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза.
    • 38'
      Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 37'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 36'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 35'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 63%, Тулуза: 37%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 35'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Айю Андре
    • 32'
      Мависса Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 32'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 30'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 58%, Тулуза: 42%.
    • 30'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Санганте Аруна из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Айю Андре задерживает мяч рукой
    • 26'
      Мависса Кристиан успешно блокирует удар.
    • 26'
      Туре Абдулайе из команды Гавр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 26'
      Касимир Хосуэ навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Николайсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Касимир Хосуэ навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 25'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 60%, Тулуза: 40%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Коста Логан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 24'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Доннум Арон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 22'
      Таргаллин Уссама из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Даллинга Тийс пострадал.
    • 22'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 21'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 21'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 63%, Тулуза: 37%.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 17'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 16'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 16'
      Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 63%, Тулуза: 37%.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 14'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 13'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 12'
      Айю Андре из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Мависса Кристиан заработал фол
    • 11'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Санганте Аруна из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Доннум Арон заработал фол
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 70%, Тулуза: 30%.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 8'
      Кузяев Далер из команды Гавр в офсайде
    • 8'
      Айю Андре пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 7'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Кузяев Далер из команды Гавр разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Даллинга Тийс из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Тулуза: 60%.
    • 4'
      Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 3'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Байо Мохамед нанес удар в каркас ворот!
    • 3'
      Таргаллин Уссама сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 2'
      Гбоо Янн задерживает мяч рукой
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Байо Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Гавр 24.4% (29)
    X 50.4% (60)
    Тулуза 25.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 1:0 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 1:0 Тулуза

    Исход игры
    Гавр
    24.4% (29)
    Ничья
    50.4% (60)
    Тулуза
    25.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.9% (57)
    1:0 Гавр
    13.4% (16)
    1:2 Тулуза
    11.8% (14)
    0:1 Тулуза
    8.4% (10)
    2:1 Гавр
    6.7% (8)
    1:3 Тулуза
    1.7% (2)
    0:2 Тулуза
    1.7% (2)
    2:0 Гавр
    1.7% (2)
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