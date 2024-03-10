Тур: 25. Стадион: Осеан. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
1:0
60' ГолОпери Кристофер
84' Желтая карточкаОпери Кристофер
90' Желтая карточкаКебен Кевин
90'+6
Ход матча
60'
1:0
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
411 Количество передач 403
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
37 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гавр
Тулуза
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.16
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.16
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.16
|Опери Кристофер
|2
|0.08
|Айю Андре
|2
|0.08
|Льорис Готье
|2
|0.08
|Кузяев Далер
|2
|0.08
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|9 (1)
|0.36
|Магри Франк
|4
|0.16
|Сьерро Венсан
|3 (2)
|0.12
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.12
|Мависса Кристиан
|2
|0.08
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Опери Кристофер
|5
|0
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Санганте Аруна
|5
|0
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тулуза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
3
Гавр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Тулуза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
13
Гавр
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Тулуза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
5
45%
3
19%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
27%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
5
19%
5
19%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
6
22%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
4
15%
7
26%
61-75
6
23%
4
15%
76-90
Пропущено
30
33
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
7%
4
12%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
8
27%
8
24%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
6
20%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Тулуза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1
Результаты матчей
Гавр
Тулуза
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гавр
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
48
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
178
817
718
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|0:2 Заявка
|25
|11
|8
|6
|34 - 22
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|2:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|2.
|0:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 1:0 Тулуза
Исход игры
Гавр
24.4% (29)
Ничья
50.4% (60)
Тулуза
25.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (57)
1:0 Гавр
13.4% (16)
1:2 Тулуза
11.8% (14)
0:1 Тулуза
8.4% (10)
2:1 Гавр
6.7% (8)
1:3 Тулуза
1.7% (2)
0:2 Тулуза
1.7% (2)
2:0 Гавр
1.7% (2)
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