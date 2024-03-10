Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Rassoul Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Удар от ворот произведет Гавр

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Айю Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Гавр

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

38' Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Касимир Хосуэ навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Касимир Хосуэ навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

25' Матч возобновлен

24' Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Гавр

19' Удар от ворот произведет Тулуза

18' Удар от ворот произведет Тулуза

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Тулуза

16' Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Айю Андре пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

6' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Тулуза

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Байо Мохамед нанес удар в каркас ворот!

1' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля