Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды АЗ Алкмаар отменен из-за положения "вне игры".

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

45' Данташ Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

37' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Данташ Тьягу и попал в перекладину!

32' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' Сугавара Юкинари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Эксельсиор

17' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

14' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Данташ Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Эксельсиор начинает с центра поля

1' Судья начинает матч