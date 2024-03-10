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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
АЗ Алкмаар
4:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
13' Гол
Де Вит Дани
2:0
15' Гол
Павлидис Вангелис
3:0
25' Гол
Мейнанс Свен
45' Undefined phrase: football_event_
Мейнанс Свен
4:0
72' Гол
Мейнанс Свен
83' Желтая карточка
Siem de Moes
90'+4

Ход матча

13'
Де Вит Дани
(Базур Рихедли)
1:0
15'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
2:0
25'
Мейнанс Свен
3:0
45'
Мейнанс Свен
 
59'
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
 
60'
Де Вит Меес
Мёллер Вольфе Давид
 
67'
 
Науйокс Ноа
Оморова Ричи
67'
 
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
72'
Мейнанс Свен
4:0
74'
Садик Ибраим
Белич Кристиян
 
74'
Kees Smit
Де Вит Дани
 
75'
 
Siem de Moes
Бенита Мимеирхель
75'
 
Ван Дёйнен Майк
Дёйвестейн Лансе
83'
 
Siem de Moes
83'
Пенетра Алешандре
Сугавара Юкинари
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 568 Количество передач 418
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
6
Данташ
Тьягу
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
22
Бенита
Мимеирхель
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
23
Дёйвестейн
Лансе
10
Гаудмейн
Кензо
17
Оморова
Ричи
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Эксельсиор

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
5:0
К
1:4
Э
2:1
Э
4:2
Э
2:1
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
3:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

2
1.91

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.22

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 23 (1) 0.92
Де Вит Дани 7 (1) 0.28
Ван Боммел Рубен 4 0.16
Мейнанс Свен 3 0.12
Лахдо Майкель 3 0.12
Класи Йорди 2 0.08
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.28
Аграфиотис Николас 5 0.2
Дриауех Каухайб 4 0.16
Лампру Лазарос 3 0.12
Удденес Оскар 3 0.12
Хореман Сибе 2 0.08
Бас Юлиан 2 0.08
Оморова Ричи 2 0.08
Дёйвестейн Лансе 2 0.08
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.08
Загре Артур 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 5 0
Де Вит Дани 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Белич Кристиян 2 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 5 1
Бас Юлиан 6 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
Siem de Moes 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
14
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эксельсиор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

17
12
АЗ Алкмаар
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Эксельсиор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
9
30%
4
19%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
8
27%
5
24%
76-90

Пропущено

13
35
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
4
31%
5
14%
1-15
1
8%
5
14%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
4
31%
7
20%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
2
15%
5
14%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
5
29%
29%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
8
38%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Забито

48
38
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
11
23%
4
11%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
3
6%
4
11%
31-45
11
23%
4
11%
46-60
6
13%
9
24%
61-75
11
23%
9
24%
76-90

Пропущено

24
56
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
4
17%
9
16%
1-15
3
13%
6
11%
16-30
3
13%
6
11%
31-45
6
25%
11
20%
46-60
4
17%
15
27%
61-75
4
17%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Эксельсиор

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
9
4
1.5
6
6
6
7
2.5
1
11
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
21
4
15
10
1.5
13
12
8
17
2.5
3
22
4
21
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 1:0 Заявка 25 12 6 7 57 - 48 42
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
11.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 42 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 25 7 7 11 32 - 43 28
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 0:0 Заявка 25 3 5 17 25 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 1:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 23 12
17.
Волендам
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
14.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Гус Ваутер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 89'
      Удденес Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Гус Ваутер из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
    • 87'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 87'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Siem de Moes ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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