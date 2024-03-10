Тур: 25. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
4:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолДе Вит Дани
2:0
15' ГолПавлидис Вангелис
3:0
25' ГолМейнанс Свен
45' Undefined phrase: football_event_Мейнанс Свен
4:0
72' ГолМейнанс Свен
83' Желтая карточкаSiem de Moes
90'+4
Ход матча
13'
1:0
15'
25'
3:0
45'
72'
4:0
74'
83'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
568 Количество передач 418
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Эксельсиор
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
2
1.91
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|23 (1)
|0.92
|Де Вит Дани
|7 (1)
|0.28
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.16
|Мейнанс Свен
|3
|0.12
|Лахдо Майкель
|3
|0.12
|Класи Йорди
|2
|0.08
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.28
|Аграфиотис Николас
|5
|0.2
|Дриауех Каухайб
|4
|0.16
|Лампру Лазарос
|3
|0.12
|Удденес Оскар
|3
|0.12
|Хореман Сибе
|2
|0.08
|Бас Юлиан
|2
|0.08
|Оморова Ричи
|2
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0.08
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|5
|0
|Де Вит Дани
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Белич Кристиян
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|5
|1
|Бас Юлиан
|6
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
|Siem de Moes
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
14
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эксельсиор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
17
12
АЗ Алкмаар
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Эксельсиор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
9
30%
4
19%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
8
27%
5
24%
76-90
Пропущено
13
35
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
4
31%
5
14%
1-15
1
8%
5
14%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
4
31%
7
20%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
2
15%
5
14%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
5
29%
29%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
8
38%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Забито
48
38
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
11
23%
4
11%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
3
6%
4
11%
31-45
11
23%
4
11%
46-60
6
13%
9
24%
61-75
11
23%
9
24%
76-90
Пропущено
24
56
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
4
17%
9
16%
1-15
3
13%
6
11%
16-30
3
13%
6
11%
31-45
6
25%
11
20%
46-60
4
17%
15
27%
61-75
4
17%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Эксельсиор
Точный счет
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
94
66
67
111
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
66
76
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
214
1510
1312
817
322
421
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|57 - 48
|42
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 42
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 43
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|0:0 Заявка
|25
|3
|5
|17
|25 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 23
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|15.
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5