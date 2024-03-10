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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Аякс
2:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
8' Гол
Тейлор Кеннет
1:1
49' Гол
Дуарте Дерой
1:2
66' Гол
Сирхейс Кай
2:2
88' Гол
Бробби Брайан
90' Желтая карточка
Каплан Ахметджан
90'+6

Ход матча

8'
Тейлор Кеннет
(Хендерсон Джордан)
1:0
49'
1:1
Дуарте Дерой
(Лонвейк Джастин)
62'
Ван ден Бомен Бранко
Маннсверк Сиверт
 
62'
Боргес Карлос
Соса Борна
 
62'
Бробби Брайан
Хлинссон Кристиан
 
66'
1:2
Сирхейс Кай
67'
 
Розье Лорейнц
Оратмангун Рагнар
76'
 
Да Крус Алессио
Лонвейк Джастин
76'
 
Вут Симен
Озьякуп Огузхан
80'
Гааей Антон
Гуйер Тристан
 
86'
 
Гриффит Иман
Кордоба Иньиго
86'
 
Петерсон Кристофер
Сирхейс Кай
88'
Бробби Брайан
2:2
90'
Каплан Ахметджан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 637 Количество передач 254
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
47
Гуйер
Тристан
25
Соса
Борна
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
21
Лонвейк
Джастин
34
Оратмангун
Рагнар
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Аякс
3-4-2-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Фортуна Ситтард

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

4.6
2.4

Среднее время на гол

19
37

Всего голов

3
15

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

2.36
2.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
36

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.68
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.32
Хлинссон Кристиан 6 0.24
Акпом Чуба 6 0.24
Бергёйс Стивен 5 0.2
Тейлор Кеннет 3 0.12
Боргес Карлос 2 0.08
Тахирович Бенджамин 2 0.08
Ван ден Бомен Бранко 2 0.08
Ренсх Девайн 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 10 (1) 0.4
Халилович Ален 4 (1) 0.16
Гут Родриго 3 0.12
Нослин Тейяни 3 0.12
Кордоба Иньиго 2 0.08
Дуарте Дерой 2 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.04
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Авила Гастон 1 0
Каплан Ахметджан 1 0
Стейн Морис 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
7
Аякс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Фортуна Ситтард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

16
20
Аякс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Фортуна Ситтард
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

25
27

Голы по времени матча

Забито

31
9
14 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
5
16%
3
33%
61-75
9
29%
29%
4
44%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
6
23%
31-45
6
35%
2
8%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
2
12%
8
31%
76-90

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
4%
4
19%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
17%
1
6%
1-15
1
3%
3
18%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
10
34%
2
12%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
4
14%
4
24%
76-90

Забито

54
30
23 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
7
13%
4
13%
1-15
6
11%
5
17%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
9
17%
6
20%
61-75
13
24%
7
23%
76-90

Пропущено

46
43
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
7
15%
2
5%
1-15
2
4%
6
14%
16-30
10
22%
9
21%
31-45
16
35%
4
9%
46-60
5
11%
10
23%
61-75
6
13%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0

Результаты матчей

Аякс
Фортуна Ситтард

Точный счет

4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:2
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
10
3
1.5
6
6
4
9
2.5
5
7
4
9
3.5
2
10
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
7
9
3
1.5
2
11
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
14
11
19
6
1.5
8
17
8
17
2.5
5
20
5
20
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 25 9 10 6 50 - 40 37
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 25 9 5 11 40 - 44 32
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 25 8 7 10 30 - 43 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 25 7 7 11 33 - 44 28
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 13 6 4 3 26 - 16 22
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 3 3 7 18 - 28 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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