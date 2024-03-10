Тур: 25. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолТейлор Кеннет
1:1
49' ГолДуарте Дерой
1:2
66' ГолСирхейс Кай
2:2
88' ГолБробби Брайан
90' Желтая карточкаКаплан Ахметджан
90'+6
Ход матча
8'
49'
1:1
66'
1:2
88'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
637 Количество передач 254
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
10
Акпом
Чуба
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Фортуна Ситтард
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
4.6
2.4
Среднее время на гол
19
37
Всего голов
3
15
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
2.36
2.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
36
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.68
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.32
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.24
|Акпом Чуба
|6
|0.24
|Бергёйс Стивен
|5
|0.2
|Тейлор Кеннет
|3
|0.12
|Боргес Карлос
|2
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.08
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.08
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|10 (1)
|0.4
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.16
|Гут Родриго
|3
|0.12
|Нослин Тейяни
|3
|0.12
|Кордоба Иньиго
|2
|0.08
|Дуарте Дерой
|2
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
7
Аякс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Фортуна Ситтард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
16
20
Аякс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Фортуна Ситтард
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
28% (7)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
25
27
Голы по времени матча
Забито
31
9
14 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
5
16%
3
33%
61-75
9
29%
29%
4
44%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
6
23%
31-45
6
35%
2
8%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
2
12%
8
31%
76-90
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
4%
4
19%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
17%
1
6%
1-15
1
3%
3
18%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
10
34%
2
12%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
4
14%
4
24%
76-90
Забито
54
30
23 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
7
13%
4
13%
1-15
6
11%
5
17%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
9
17%
6
20%
61-75
13
24%
7
23%
76-90
Пропущено
46
43
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
7
15%
2
5%
1-15
2
4%
6
14%
16-30
10
22%
9
21%
31-45
16
35%
4
9%
46-60
5
11%
10
23%
61-75
6
13%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0
Результаты матчей
Аякс
Фортуна Ситтард
Точный счет
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:2
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
103
66
49
57
49
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
67
93
211
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1411
196
817
817
520
520
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|50 - 40
|37
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|40 - 44
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5