Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Каплан Ахметджан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

37' Оооо... вот это был удар! Тейлор Кеннет должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Хендерсон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аякс

24' Удар от ворот произведет Аякс

24' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Озьякуп Огузхан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Озьякуп Огузхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч остановлен

12' Оооо... вот это был удар! Акпом Чуба должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Акпом Чуба . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хлинссон Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Фантастический гол, где все сам сделал Тейлор Кеннет

8' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с левой ноги!

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч