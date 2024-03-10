Попробовал Ашраф Хакими вступить в отбор на чужой половине поля и нарушил правила против Тибо де Смета.

Ли Кан-Ин остался без мяча в районе правого угла вратарской, к которому он стремился. Эммануэль Агбаду чисто отнял владение у оппонента.

Ашраф Хакими с правого полуфланга пробил низом в дальний угол, а Йеванн Диуф вытянулся в нужную сторону и отразил мяч на угловой.

Ли Кан-Ин выполнил подачу корнера с левого фланга на ближний край вратарской, и игрок гостей выбил мяч головой.

Маршал Манетси упал впереди перед чужой штрафной площадкой, но судья не усмотрел там фола.

Порядка десяти минут остаётся провести командам на поле в первом тайме. "Реймс" периодически в атаки выбирается, но безуспешно.

"ПСЖ" вряд ли позволить догнать себя кому-то из конкурентов, для этого парижанам надо терять очки чуть ли не в каждом матче.

Маршал Манетси ещё нарушает правила. На своей половине поля сфолил автор гола "Реймса". Люка Эрнандес испытал на себе нарушение.

В относительно спокойном ключе игра проходит, что не помешало "ПСЖ" забить два гола и перевернуть счёт на табло в свою пользу.

В прошлом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграл вничью с "Монако", а "Реймс" потерпел поражение от "Лилля".

Не прошла проникающая передача по правому полуфлангу у парижан на Ашрафа Хакими, мяч был перехвачен гостями.

20' "ПСЖ" только что продемонстрировал мастер-класс, как нужно исправлять ситуацию, когда ты проигрываешь в счёте у себя дома.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ГОНСАЛУ РАМУШ (ДУБЛЬ)!

Разыгрался Рамуш, пока Мбаппе на скамейке! Подача последовала с правого фланга в центр штрафной площади "Реймса", гости не смогли отбиться, и Гонсалу Рамуш ногой отправил мяч в ворота с рикошетом от Эммануэля Агбаду.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГОНСАЛУ РАМУШ!

UPD: АВТОГОЛ ЮНИСА АБДЕЛЬАМИДА.

Но после углового забивает всё-таки Рамуш! Карлос Солер подал корнер с правого фланга, а Гонсалу Рамуш внутри вратарской вроде опередил Юниса Абдельамида и переправил мяч в сетку... Засчитано как автогол Абдельамида.

16' Ох какой шанс сейчас был у Гонсалу Рамуша, мог красиво забить португалец после прострела с правого края. Пяткой ударил Рамуш, а Эммануэль Агбаду успел переправить мяч за лицевую на угловой.

15' Момент не используют сейчас парижане, но всё равно "вне игры" фиксируется! После подачи штрафного и скидки Гонсалу Рамуш пробил головой левее и выше створа.

13' Угловой на правом краю теперь у "Пари Сен-Жермен". Ли Кан-Ин выполнил навес, а Эммануэль Агбаду перехватил мяч.

12' Полумомент у "ПСЖ"! Гонсалу Рамуш пробивал с левого угла вратарской, и было бы гораздо опасней, если бы Юнис Абдельамид не заблокировал это дело. Мяч в итоге спокойно забрал Йеванн Диуф.

11' Угловой удар на левом фланге заработали парижане. Ли Кан-Ин сделал подачу со стандарта, а Маршал Манетси вынес мяч.

9' Тедди Теума подал штрафной удар с левого фланга, и Эммануэль Агбаду пробил головой по чужим воротам, но получилось вне створа.