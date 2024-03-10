Тур: 25. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
7'
0:1
17'
1:1
19'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Солер
Карлос
19
Кан-Ин
Ли
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Реймс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.67
1.7
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.78
Среднее время на гол
128
115
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|21 (6)
|0.84
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.24
|Витинья II
|5
|0.2
|Рамуш Гонсалу
|5 (1)
|0.2
|Асенсио Марко
|4
|0.16
|Хакими Ашраф
|3
|0.12
|Баркола Бредли
|2
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.08
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Кан-Ин Ли
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.24
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.2
|Манетси Маршал
|3
|0.12
|Дьяките Умар
|3
|0.12
|Ричардсон Амир
|3
|0.12
|Абдельамид Юнис
|3
|0.12
|Ито Дзюня
|2
|0.08
|Накамура Кейто
|2
|0.08
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|6
|0
|Теума Тедди
|5
|0
|Уильям Стилл
|3
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Дьяките Умар
|2
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
6
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
23
9
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Реймс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
28
15
Голы по времени матча
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
13%
3
18%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
9
30%
3
18%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
3
23%
6
33%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
3
23%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
6
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
53
30
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
6
11%
4
13%
1-15
7
13%
5
17%
16-30
12
23%
6
20%
31-45
9
17%
6
20%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
14
26%
6
20%
76-90
Пропущено
20
32
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
1
5%
4
13%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
5
25%
10
31%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
4
20%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0
Результаты матчей
ПСЖ
Реймс
Точный счет
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
102
48
75
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
57
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
195
186
915
1113
222
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|17
|7
|1
|56 - 20
|58
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|9.
|1:2 Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 34
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 36
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 31
|24
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 13
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|1:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 2:1 Реймс
Исход игры
ПСЖ
97.6% (124)
Ничья
1.6% (2)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
45.7% (58)
2:1 ПСЖ
18.1% (23)
3:0 ПСЖ
11.8% (15)
3:1 ПСЖ
8.7% (11)
1:0 ПСЖ
4.7% (6)
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