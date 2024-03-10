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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
2:1
Первый тайм: 37'
Реймс
0'
0:1
7' Гол
Манетси Маршал
1:1
17' Гол в свои ворота
Абдельамид Юнис
2:1
19' Гол
Рамуш Гонсалу

Ход матча

7'
0:1
Манетси Маршал
(Дьяките Умар)
17'
Абдельамид Юнис
1:1
19'
Рамуш Гонсалу
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 127
ПСЖ 97.6% (124)
X 1.6% (2)
Реймс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
33
Заир-Эмери
Уоррен
19
Кан-Ин
Ли
9
Рамуш
Гонсалу
29
Баркола
Бредли
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
6
Атангана-Эдоа
Валентин
10
Теума
Тедди
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
9
Дарами
Мохаммед
ПСЖ
4-3-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Реймс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.7

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.78

Среднее время на гол

128
115

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.84
Коло-Муани Рандаль 6 0.24
Витинья II 5 0.2
Рамуш Гонсалу 5 (1) 0.2
Асенсио Марко 4 0.16
Хакими Ашраф 3 0.12
Баркола Бредли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.24
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.2
Манетси Маршал 3 0.12
Дьяките Умар 3 0.12
Ричардсон Амир 3 0.12
Абдельамид Юнис 3 0.12
Ито Дзюня 2 0.08
Накамура Кейто 2 0.08
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Мукиэле Норди 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 6 0
Теума Тедди 5 0
Уильям Стилл 3 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Куду Теренс 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
6
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

23
9
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Реймс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

28
15

Голы по времени матча

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
13%
3
18%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
9
30%
3
18%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
3
23%
6
33%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
6
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

53
30
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
6
11%
4
13%
1-15
7
13%
5
17%
16-30
12
23%
6
20%
31-45
9
17%
6
20%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
14
26%
6
20%
76-90

Пропущено

20
32
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
1
5%
4
13%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
5
25%
10
31%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
4
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Реймс

Точный счет

3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
10
2
1.5
4
8
7
5
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
5
18
6
1.5
9
15
11
13
2.5
2
22
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 25 17 7 1 56 - 20 58
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 1:2 Заявка 25 10 4 11 31 - 34 34
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 13 9 3 1 33 - 13 30
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 1:2 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 1:2 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
10.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Порядка десяти минут остаётся провести командам на поле в первом тайме. "Реймс" периодически в атаки выбирается, но безуспешно.
  • Судья
    34'
    Маршал Манетси упал впереди перед чужой штрафной площадкой, но судья не усмотрел там фола.
  • 33'
    "ПСЖ" играет первым номером, не оказывая постоянного большого давления на чужие оборонительные порядки.
  • Угловой
    32'
    Ли Кан-Ин выполнил подачу корнера с левого фланга на ближний край вратарской, и игрок гостей выбил мяч головой.
  • Опасный момент
    31'
    Ашраф Хакими с правого полуфланга пробил низом в дальний угол, а Йеванн Диуф вытянулся в нужную сторону и отразил мяч на угловой.
  • 30'
    Ли Кан-Ин остался без мяча в районе правого угла вратарской, к которому он стремился. Эммануэль Агбаду чисто отнял владение у оппонента.
  • Фол, нарушение
    29'
    Попробовал Ашраф Хакими вступить в отбор на чужой половине поля и нарушил правила против Тибо де Смета.
  • 29'
    Не прошла проникающая передача по правому полуфлангу у парижан на Ашрафа Хакими, мяч был перехвачен гостями.
  • 27'
    В прошлом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграл вничью с "Монако", а "Реймс" потерпел поражение от "Лилля".
  • 26'
    В относительно спокойном ключе игра проходит, что не помешало "ПСЖ" забить два гола и перевернуть счёт на табло в свою пользу.
  • Угловой
    25'
    Тибо де Смет вынес мяч на угловой. Ашраф Хакими подал корнер справа, а Эммануэль Агбаду вынес мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Маршал Манетси ещё нарушает правила. На своей половине поля сфолил автор гола "Реймса". Люка Эрнандес испытал на себе нарушение.
  • Фол, нарушение
    23'
    Умар Дьяките отметился небольшим нарушением правил. Лукас Бералдо заработал штрафной удар для "ПСЖ".
  • 22'
    "ПСЖ" вряд ли позволить догнать себя кому-то из конкурентов, для этого парижанам надо терять очки чуть ли не в каждом матче.
  • 21'
    Маршал Манетси дальним ударом прикладывался по воротам "Пари Сен-Жермен" и направил мяч гораздо выше створа.
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    • 20'
      "ПСЖ" только что продемонстрировал мастер-класс, как нужно исправлять ситуацию, когда ты проигрываешь в счёте у себя дома.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ГОНСАЛУ РАМУШ (ДУБЛЬ)!
      Разыгрался Рамуш, пока Мбаппе на скамейке! Подача последовала с правого фланга в центр штрафной площади "Реймса", гости не смогли отбиться, и Гонсалу Рамуш ногой отправил мяч в ворота с рикошетом от Эммануэля Агбаду.
    • Гол в свои ворота
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГОНСАЛУ РАМУШ!
      UPD: АВТОГОЛ ЮНИСА АБДЕЛЬАМИДА.
      Но после углового забивает всё-таки Рамуш! Карлос Солер подал корнер с правого фланга, а Гонсалу Рамуш внутри вратарской вроде опередил Юниса Абдельамида и переправил мяч в сетку... Засчитано как автогол Абдельамида.
    • Опасный момент
      16'
      Ох какой шанс сейчас был у Гонсалу Рамуша, мог красиво забить португалец после прострела с правого края. Пяткой ударил Рамуш, а Эммануэль Агбаду успел переправить мяч за лицевую на угловой.
    • Офсайд
      15'
      Момент не используют сейчас парижане, но всё равно "вне игры" фиксируется! После подачи штрафного и скидки Гонсалу Рамуш пробил головой левее и выше створа.
    • Угловой
      13'
      Угловой на правом краю теперь у "Пари Сен-Жермен". Ли Кан-Ин выполнил навес, а Эммануэль Агбаду перехватил мяч.
    • Опасный момент
      12'
      Полумомент у "ПСЖ"! Гонсалу Рамуш пробивал с левого угла вратарской, и было бы гораздо опасней, если бы Юнис Абдельамид не заблокировал это дело. Мяч в итоге спокойно забрал Йеванн Диуф.
    • Угловой
      11'
      Угловой удар на левом фланге заработали парижане. Ли Кан-Ин сделал подачу со стандарта, а Маршал Манетси вынес мяч.
    • 9'
      Тедди Теума подал штрафной удар с левого фланга, и Эммануэль Агбаду пробил головой по чужим воротам, но получилось вне створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Мануэль Угарте на своей половине поля на правом фланге сфолил против Умара Дьяките.
    • 8'
      Неожиданно ли "Реймс" вышел вперёд в счёте? С одной стороны, да. С другой, бывают у "ПСЖ" такие фокусы, трудно всё время лидеру сохранять концентрацию.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАРШАЛ МАНЕТСИ!
      Ашраф Хакими ужасно сыграл около своих ворот, потерял мяч, уступил его Умару Дьяките. Тот слева выкатил Маршалу Манетси, поразившему цель.
    • Опасный момент
      6'
      Подача корнера с правого фланга пошла у «ПСЖ» на ближнюю штангу, откуда Данилу Перейра головой пробил мимо створа.
    • Угловой
      5'
      Гонсалу Рамуш пытался прострелить с правого полуфланга от лицевой линии и заработал угловой удар.
    • 4'
      "ПСЖ" в предыдущих двух турах Лиги 1 сыграл вничью, так что болельщики клуба заждались уже его побед внутри Франции.
    • 3'
      Провели атаку гости, но защитник хозяев хорошо действовал, и мяч отскочил неопасно к Кейлору Навасу.
    • 2'
      «ПСЖ» играет в тёмно-синей форме, а у «Реймса» красно-белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 2:1 Реймс

    Исход игры
    ПСЖ
    97.6% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    32.2% (38)
    Нет
    67.8% (80)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    45.7% (58)
    2:1 ПСЖ
    18.1% (23)
    3:0 ПСЖ
    11.8% (15)
    3:1 ПСЖ
    8.7% (11)
    1:0 ПСЖ
    4.7% (6)
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