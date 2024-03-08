  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
 
Позже
Реймс
Прогнозы 50
ПСЖ 100% (50)
X 0% (0)
Реймс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Реймс
1.43
Реклама, ligastavok.ru
6.85
Реклама, betboom.ru
7.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ПСЖ
Реймс

История личных встреч

ПСЖ
Реймс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.7

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.78

Среднее время на гол

128
115

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.88
Коло-Муани Рандаль 6 0.25
Витинья II 5 0.21
Рамуш Гонсалу 5 (1) 0.21
Асенсио Марко 4 0.17
Хакими Ашраф 3 0.13
Баркола Бредли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.25
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.21
Ричардсон Амир 3 0.13
Дьяките Умар 3 0.13
Абдельамид Юнис 3 0.13
Ито Дзюня 2 0.08
Манетси Маршал 2 0.08
Накамура Кейто 2 0.08
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Мукиэле Норди 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 6 0
Теума Тедди 5 0
Уильям Стилл 3 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Куду Теренс 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
6
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

23
9
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Реймс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

28
15

Голы по времени матча

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
13%
3
18%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
9
30%
3
18%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
3
23%
6
33%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
2
29%
6
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

53
30
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
6
11%
4
13%
1-15
7
13%
5
17%
16-30
12
23%
6
20%
31-45
9
17%
6
20%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
14
26%
6
20%
76-90

Пропущено

20
32
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
1
5%
4
13%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
5
25%
10
31%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
4
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Реймс

Точный счет

3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
10
2
1.5
4
8
7
5
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
5
18
6
1.5
9
15
11
13
2.5
2
22
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 24 13 7 4 35 - 18 46
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 24 11 7 6 23 - 17 40
6.
Ланс
 Заявка 24 11 6 7 33 - 24 39
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Тулуза
 Заявка 24 7 8 9 27 - 32 29
11.
Лион
 Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
12.
Страсбург
 Заявка 24 6 8 10 25 - 37 26
13.
Нант
 Заявка 24 7 4 13 23 - 36 25
14.
Лорьян
 Заявка 24 6 7 11 33 - 45 25
15.
Гавр
 Заявка 24 5 9 10 24 - 31 24
16.
Монпелье
 Заявка 24 5 9 10 31 - 35 23
17.
Мец
 Заявка 24 5 5 14 21 - 37 20
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
6.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
6.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
11.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
12.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
15.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
16.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
17.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
18.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 35 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой ПСЖ.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.42. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.42 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    ПСЖ 100% (50)
    X 0% (0)
    Реймс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Реймс
    1.43
    Реклама, ligastavok.ru
    6.85
    Реклама, betboom.ru
    7.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Реймс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    34.69% (17)
    Нет
    65.31% (32)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    50% (25)
    2:1 ПСЖ
    20% (10)
    3:1 ПСЖ
    12% (6)
    3:0 ПСЖ
    10% (5)
    1:0 ПСЖ
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Реймс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный