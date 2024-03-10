Тур: 25. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Йоей Кой
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Али ХусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Херенвен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.91
1.31
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.73
Среднее время на гол
68
52
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.48
|Огава Коки
|7 (1)
|0.28
|Пропер Дирк
|4
|0.16
|Дост Бас
|4 (1)
|0.16
|Хансен Сонтье
|3
|0.12
|Гонсалес Роберто
|3
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.12
|Ван Рой Барт
|2
|0.08
|Вердонк Калвин
|2
|0.08
|Тавшан Элаис
|2
|0.08
|Чери Тьяронн
|2
|0.08
|Росс Матиас
|2
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8
|0.32
|Сахрауи Осам
|6
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.24
|Николаеску Йон
|4
|0.16
|Хайе Том
|3 (2)
|0.12
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.12
|Ольссон Симон
|2
|0.08
|Бохневич Павел
|2
|0.08
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Бас Юри
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Пропер Дирк
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
9
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Херенвен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
20
21
НЕК Неймеген
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Херенвен
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
17% (4)
50% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
30
30
Голы по времени матча
Забито
26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
6
23%
6
33%
76-90
Пропущено
16
28
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
19%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
7
44%
5
18%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
1
5%
6
26%
61-75
5
24%
2
9%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
47
41
21 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
6%
6
15%
1-15
3
6%
7
17%
16-30
15
32%
7
17%
31-45
10
21%
3
7%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
23%
8
20%
76-90
Пропущено
40
43
14 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
15%
3
7%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
7
18%
9
21%
61-75
14
35%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Херенвен
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 21%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
3
7 раз 29%
2
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
66
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
66
39
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
186
1410
1311
915
816
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|50 - 40
|37
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|40 - 44
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5