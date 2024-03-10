Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Оливер Бреуде не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Оооо... вот это был удар! Гонсалес Роберто должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Чери Тьяронн бьет со штрафного в створ, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Нюйтинк Брэм нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

41' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

31' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Тахири Анас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Огава Коки наказан за толчок Оливер Бреуде

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

15' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

4' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

2' Хорошую попытку сделал Сандлер Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Херенвен начинает с центра поля

1' Судья начинает матч