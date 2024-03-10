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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Йоей Кой
НЕК Неймеген
2:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
67' Гол
Огава Коки
2:0
68' Гол
Гонсалес Роберто
90'+5

Ход матча

50'
Шоне Лассе
Чери Тьяронн
 
50'
Боргес Санчес Ивандро
Хансен Сонтье
 
67'
Огава Коки
(Шоне Лассе)
1:0
68'
Гонсалес Роберто
(Худемакерс Меес)
2:0
68'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик
74'
 
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
74'
 
Лойзу Лойзос
Тахири Анас
74'
 
Ван Оттеле Сюб
Хайе Том
82'
Со Силла
Огава Коки
 
88'
Вердонк Калвин
Гонсалес Роберто
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 254 Количество передач 501
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Херенвен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.91
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.73

Среднее время на гол

68
52

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.48
Огава Коки 8 (1) 0.32
Пропер Дирк 4 0.16
Дост Бас 4 (1) 0.16
Гонсалес Роберто 4 0.16
Хансен Сонтье 3 0.12
Бас Юри 3 0.12
Ван Рой Барт 2 0.08
Вердонк Калвин 2 0.08
Тавшан Элаис 2 0.08
Чери Тьяронн 2 0.08
Росс Матиас 2 0.08
Сано Кадаи 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Худемакерс Меес 0 0
Шоне Лассе 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 0.32
Сахрауи Осам 6 0.24
Брауэрс Люк 6 0.24
Николаеску Йон 4 0.16
Хайе Том 3 (2) 0.12
Тахири Анас 3 (3) 0.12
Ольссон Симон 2 0.08
Бохневич Павел 2 0.08
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Нуннели Че 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Бас Юри 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Пропер Дирк 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Брауде Оливер 3 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Бохневич Павел 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
9
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Херенвен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

20
21
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Херенвен
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
16% (4)
52% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

30
30

Голы по времени матча

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
8
29%
2
11%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
6
21%
6
33%
76-90

Пропущено

16
30
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
3
10%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
13%
3
10%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
2
13%
10
33%
61-75
7
44%
5
17%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
7
33%
5
22%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
1
5%
6
26%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

49
41
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
3
6%
6
15%
1-15
3
6%
7
17%
16-30
15
31%
7
17%
31-45
10
20%
3
7%
46-60
7
14%
10
24%
61-75
11
22%
8
20%
76-90

Пропущено

40
45
14 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
6
15%
3
7%
1-15
3
8%
10
22%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
7
18%
11
24%
61-75
14
35%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Херенвен

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
7
5
6
7
2.5
5
7
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
5
1.5
6
7
3
9
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
18
7
15
10
1.5
13
12
9
16
2.5
8
17
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 25 17 6 2 63 - 19 57
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 25 8 7 10 30 - 43 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 25 7 7 11 33 - 44 28
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 25 6 6 13 31 - 55 24
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 13 8 4 1 29 - 8 28
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 0:0 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 0:0 Заявка 13 2 3 8 13 - 27 9
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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