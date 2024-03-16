Тур: 26. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 30000
0:2
Конец матча
0'
0:1
44' ГолЭггештайн Йоханнес
47' Желтая карточкаСаад Элиас
0:2
62' ГолХартель Марсель
72' Желтая карточкаДжигала Адам
90'+4
Ход матча
44'
47'
62'
72'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 11
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 679
-
38 Владение мячом, % 62
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
25
Джигала
Адам
23
Треу
Филипп
21
Рицка
Ларс
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Санкт-Паули
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Среднее время на гол
64
76
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|13 (3)
|0.5
|Окунуки Кандзи
|3
|0.12
|Шлаймер Лукас
|3
|0.12
|Кастроп Йенс
|3
|0.12
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Хаяси Даити
|2
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|14 (3)
|0.54
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.27
|Саад Элиас
|7
|0.27
|Афолайян Оладапо
|6
|0.23
|Ирвайн Джексон
|3
|0.12
|Меткалф Коннор
|3
|0.12
|Салиакас Манолис
|2
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Гиамера Ян
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Can Uzun
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
7
5
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Санкт-Паули
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
13
25
Нюрнберг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Санкт-Паули
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
5
29%
29%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
2
9%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
24%
8
50%
76-90
Забито
17
25
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
12%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
6
35%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
7
28%
76-90
Пропущено
25
10
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
3
30%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
4
16%
4
40%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
1
10%
76-90
Забито
34
47
15 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
9%
7
15%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
9
26%
9
19%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
7
21%
5
11%
61-75
7
21%
9
19%
76-90
Пропущено
46
26
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
6
13%
2
8%
1-15
6
13%
3
12%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
15%
5
19%
46-60
5
11%
4
15%
61-75
13
28%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Санкт-Паули
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
85
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
49
85
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1016
1610
422
620
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5