  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 30000
Нюрнберг
0:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
44' Гол
Эггештайн Йоханнес
47' Желтая карточка
Саад Элиас
0:2
62' Гол
Хартель Марсель
72' Желтая карточка
Джигала Адам
90'+4

Ход матча

44'
0:1
Эггештайн Йоханнес
(Треу Филипп)
47'
 
Саад Элиас
53'
Шлаймер Лукас
Голлер Беньямин
 
57'
Думан Тайлан
Валентини Энрико
 
62'
0:2
Хартель Марсель
(Эггештайн Йоханнес)
71'
Хунгбо Джозеф
Андерссон Себастьян
 
71'
Окунуки Кандзи
Векессер Эрик
 
72'
 
Джигала Адам
80'
 
Кемляйн Алеша
Саад Элиас
90'
 
Бухальфа Карло
Треу Филипп
90'
 
Да Сильва Морейра Эрик
Эггештайн Йоханнес
90'
 
Цоллер Симон
Рицка Ларс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 11
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 337 Количество передач 679
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
13
Векессер
Эрик
42
Can
Uzun
20
Андерссон
Себастьян
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Нюрнберг
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Санкт-Паули

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
5:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Среднее время на гол

64
76

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 13 (3) 0.5
Окунуки Кандзи 3 0.12
Шлаймер Лукас 3 0.12
Кастроп Йенс 3 0.12
Хандверкер Тим 2 (1) 0.08
Андерссон Себастьян 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Хаяси Даити 2 0.08
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 14 (3) 0.54
Эггештайн Йоханнес 7 0.27
Саад Элиас 7 0.27
Афолайян Оладапо 6 0.23
Ирвайн Джексон 3 0.12
Меткалф Коннор 3 0.12
Салиакас Манолис 2 0.08
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Гиамера Ян 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Can Uzun 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

7
5
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Санкт-Паули
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

13
25
Нюрнберг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Санкт-Паули
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
5
29%
29%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
2
9%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
24%
8
50%
76-90

Забито

17
25
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
2
12%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
6
35%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
7
28%
76-90

Пропущено

25
10
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
3
30%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
4
16%
4
40%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
1
10%
76-90

Забито

34
47
15 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
9%
7
15%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
9
26%
9
19%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
7
21%
5
11%
61-75
7
21%
9
19%
76-90

Пропущено

46
26
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
6
13%
2
8%
1-15
6
13%
3
12%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
15%
5
19%
46-60
5
11%
4
15%
61-75
13
28%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
8
5
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
16
10
4
22
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Треу Филипп сделал результативную передачу.
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