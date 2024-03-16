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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ганза
0:0
Первый тайм: 39'
Гройтер Фюрт
0'
17' Желтая карточка
Шумахер Кевин

Ход матча

17'
Шумахер Кевин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Гройтер Фюрт
3.30
3.55
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3.50
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
40
Урбиг
Йонас
27
Иттер
Джанлука
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
14
Консбрух
Джомейн
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
Ганза
3-4-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
ТМК
4:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.6

Среднее время на гол

34
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.15
Прёгер Кай 3 (1) 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.12
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Шумахер Кевин 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.35
Хргота Бранимир 8 0.31
Грин Джулиан 4 (2) 0.15
Лемперте Тим 4 0.15
Абиама Диксон 3 0.12
Михальски Дамян 3 0.12
Аста Симон 2 0.08
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 7 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Дитц Максимилиан 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Аста Симон 3 0
Петков Лукас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0

Результаты матчей

Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Ганза
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
21
Ганза
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Гройтер Фюрт
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
5
24%
5
23%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
6
27%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
5
21%
31-45
1
10%
7
29%
29%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
2
20%
2
8%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
2
13%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Забито

23
36
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
9%
4
11%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
22%
8
22%
31-45
3
13%
10
28%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
3
8%
76-90

Пропущено

41
38
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
12%
3
8%
1-15
8
20%
8
21%
16-30
8
20%
8
21%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
10
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0

Результаты матчей

Ганза
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 26 14 10 2 46 - 25 52
2.
Хольштайн Киль
 0:0 26 14 5 7 47 - 34 47
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 26 11 6 9 37 - 37 39
7.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
8.
Нюрнберг
 0:0 26 10 7 9 35 - 43 37
9.
Эльвeрсберг
 0:0 26 10 6 10 39 - 41 36
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
17.
Ганза
 0:0 26 7 5 14 23 - 41 26
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 0:0 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Нюрнберг
 0:0 13 5 5 3 18 - 18 20
11.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 3 5 18 - 20 18
15.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 0:0 13 4 3 6 14 - 20 15
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 13 7 4 2 22 - 12 25
2.
Санкт-Паули
 0:0 13 6 5 2 20 - 16 23
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 0:0 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 4 6 12 - 22 13
12.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
13.
Ганза
 0:0 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Шумахер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Гройтер Фюрт
3.30
3.55
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3.50
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