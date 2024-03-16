Тур: 26. Стадион: Ostseestadion.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ben Schlicke
-
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Гройтер Фюрт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.6
Среднее время на гол
34
150
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.15
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.12
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.12
|Dennis Dressel
|2
|0.08
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.08
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Шумахер Кевин
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.35
|Хргота Бранимир
|8
|0.31
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.15
|Лемперте Тим
|4
|0.15
|Абиама Диксон
|3
|0.12
|Михальски Дамян
|3
|0.12
|Аста Симон
|2
|0.08
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|7
|0
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Дитц Максимилиан
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Ганза
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
21
Ганза
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Гройтер Фюрт
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
5
24%
5
23%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
6
27%
76-90
Забито
10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
5
21%
31-45
1
10%
7
29%
29%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
2
20%
2
8%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
2
13%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Забито
23
36
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
9%
4
11%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
22%
8
22%
31-45
3
13%
10
28%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
3
8%
76-90
Пропущено
41
38
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
12%
3
8%
1-15
8
20%
8
21%
16-30
8
20%
8
21%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
10
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Результаты матчей
Ганза
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганза
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
57
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
93
310
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
214
817
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|14
|10
|2
|46 - 25
|52
|2.
|0:0
|26
|14
|5
|7
|47 - 34
|47
|3.
|26
|12
|7
|7
|56 - 34
|43
|4.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|5.
|25
|10
|9
|6
|46 - 34
|39
|6.
|0:0
|26
|11
|6
|9
|37 - 37
|39
|7.
|26
|11
|6
|9
|40 - 43
|39
|8.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|35 - 43
|37
|9.
|0:0
|26
|10
|6
|10
|39 - 41
|36
|10.
|25
|9
|8
|8
|48 - 41
|35
|11.
|25
|9
|7
|9
|45 - 41
|34
|12.
|25
|8
|7
|10
|38 - 34
|31
|13.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|14.
|25
|9
|3
|13
|40 - 49
|30
|15.
|25
|8
|4
|13
|41 - 50
|28
|16.
|26
|8
|3
|15
|25 - 39
|27
|17.
|0:0
|26
|7
|5
|14
|23 - 41
|26
|18.
|26
|3
|9
|14
|24 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|18 - 18
|20
|11.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|12.
|13
|6
|1
|6
|25 - 26
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|14.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|15.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|16.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|3.
|13
|6
|4
|3
|33 - 16
|22
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|5.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|13.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|17.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|18.
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5