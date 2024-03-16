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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 26000
Ганза
1:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
17' Желтая карточка
Шумахер Кевин
1:0
40' Гол
Найдхарт Нико
63' Желтая карточка
Гисельман Нико
90'+6

Ход матча

17'
Шумахер Кевин
 
40'
Найдхарт Нико
(Ингельссон Сванте)
1:0
54'
 
Чалханоглу Керим
Хаддади Уссама
63'
 
Гисельман Нико
68'
 
Србени Деннис
Консбрух Джомейн
68'
 
Oualid Mhamdi
Гисельман Нико
71'
Ланг Яннис
Шумахер Кевин
 
78'
Переа Хуан
Брумадо Жуниор
 
78'
Фролинг Нильс
Прёгер Кай
 
84'
Гудьонсен Свейнн
Найдхарт Нико
 
85'
Бахманн Яник
Рейн Симон
 
85'
 
Denis Pfaffenrot
Аста Симон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 468 Количество передач 494
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
40
Урбиг
Йонас
27
Иттер
Джанлука
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
14
Консбрух
Джомейн
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
Ганза
3-4-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Гройтер Фюрт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
ТМК
4:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.6

Среднее время на гол

34
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.15
Прёгер Кай 3 (1) 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.12
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Шумахер Кевин 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Найдхарт Нико 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.35
Хргота Бранимир 8 0.31
Грин Джулиан 4 (2) 0.15
Лемперте Тим 4 0.15
Абиама Диксон 3 0.12
Михальски Дамян 3 0.12
Аста Симон 2 0.08
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 7 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Дитц Максимилиан 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Аста Симон 3 0
Петков Лукас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0

Результаты матчей

Ганза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Ганза
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Гройтер Фюрт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
21
Ганза
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Гройтер Фюрт
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
3
30%
5
21%
31-45
1
10%
7
29%
29%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
2
20%
2
8%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
2
13%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Забито

24
36
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
6
25%
8
22%
31-45
3
13%
10
28%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
25%
3
8%
76-90

Пропущено

41
39
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
12%
3
8%
1-15
8
20%
8
21%
16-30
8
20%
9
23%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
10
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0

Результаты матчей

Ганза
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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