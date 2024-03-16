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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 40000
Ганновер 96
1:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
40' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
44' Желтая карточка
Нихус Юлиан
0:1
53' Гол
Редондо Кенни
66' Желтая карточка
Дем Янник
66' Желтая карточка
Стожилкович Филип
1:1
68' Гол
Фогльзаммер Андреас
90' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
90'+8

Ход матча

40'
Фогльзаммер Андреас
 
44'
 
Нихус Юлиан
53'
0:1
Редондо Кенни
(Рашль Тобиас)
61'
Шауб Луис
Кунце Фабиан
 
61'
Нильсен Ховард
Kolja Oudenne
 
62'
 
Стожилкович Филип
Ахе Рагнар
66'
Дем Янник
 
66'
 
Стожилкович Филип
68'
Фогльзаммер Андреас
1:1
77'
 
Опоку Аарон
Редондо Кенни
84'
Тойхерт Седрик
Эрнст Себастьян
 
90'
Тойхерт Седрик
 
90'
 
Аремю Афииз
Ганслик Даниэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 352
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
10
Эрнст
Себастьян
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
19
Ганслик
Даниэль
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Кайзерслаутерн
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 (6) 0.38
Нильсен Ховард 7 0.27
Фогльзаммер Андреас 6 0.23
Nicolo Tresoldi 6 0.23
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.15
Кён Деррик 3 0.12
Enzo Leopold 2 0.08
Шауб Луис 2 0.08
Нойман Фил 2 0.08
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 14 0.54
Риттер Марлон 4 0.15
Томяк Борис 4 (2) 0.15
Тачи Ричмонд 3 0.12
Бойд Терренс 2 0.08
Опоку Аарон 2 0.08
Краус Кевин II 2 (1) 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Редондо Кенни 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Симакала Ба-Муака 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Нильсен Ховард 3 1
Кристиансен Макс 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Дем Янник 4 0
Нойман Фил 4 0
Фогльзаммер Андреас 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Кён Деррик 3 0
Муроя Сэй 2 0
Аррей-Мби Брайт 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Фридхельм Фанкел 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
10
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

15
22
Ганновер 96
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
31% (8)
8% (2)
Кайзерслаутерн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

25
32

Голы по времени матча

Забито

29
15
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
17%
2
13%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
9
31%
2
13%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

13
27
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
9
33%
61-75
0
0%
2
7%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
22%
4
16%
1-15
5
28%
7
28%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
5
23%
9
35%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Забито

47
40
20 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
9
19%
6
15%
1-15
6
13%
9
23%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
10
21%
7
18%
61-75
11
23%
8
20%
76-90

Пропущено

35
53
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 25
2
6%
3
6%
1-15
8
23%
8
15%
16-30
7
20%
7
13%
31-45
8
23%
14
26%
46-60
4
11%
16
30%
61-75
6
17%
5
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
3
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 50%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
0
5 раз 19%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
11
2
1.5
7
6
2
11
2.5
7
6
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
17
9
1.5
11
15
4
22
2.5
9
17
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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