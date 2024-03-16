Тур: 26. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 40000
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
44' Желтая карточкаНихус Юлиан
0:1
53' ГолРедондо Кенни
66' Желтая карточкаДем Янник
66' Желтая карточкаСтожилкович Филип
1:1
68' ГолФогльзаммер Андреас
90' Желтая карточкаТойхерт Седрик
90'+8
Ход матча
44'
53'
0:1
66'
68'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 352
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Lars Gindorf
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10 (6)
|0.38
|Нильсен Ховард
|7
|0.27
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.23
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.23
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.15
|Кён Деррик
|3
|0.12
|Enzo Leopold
|2
|0.08
|Шауб Луис
|2
|0.08
|Нойман Фил
|2
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|14
|0.54
|Риттер Марлон
|4
|0.15
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.15
|Тачи Ричмонд
|3
|0.12
|Бойд Терренс
|2
|0.08
|Опоку Аарон
|2
|0.08
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.08
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Кристиансен Макс
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Фридхельм Фанкел
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
10
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
15
22
Ганновер 96
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
31% (8)
8% (2)
Кайзерслаутерн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
25
32
Голы по времени матча
Забито
29
15
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
17%
2
13%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
9
31%
2
13%
61-75
8
28%
2
13%
76-90
Пропущено
13
27
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
9
33%
61-75
0
0%
2
7%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
22%
4
16%
1-15
5
28%
7
28%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
5
23%
9
35%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Забито
47
40
20 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
9
19%
6
15%
1-15
6
13%
9
23%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
10
21%
7
18%
61-75
11
23%
8
20%
76-90
Пропущено
35
53
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 25
2
6%
3
6%
1-15
8
23%
8
15%
16-30
7
20%
7
13%
31-45
8
23%
14
26%
46-60
4
11%
16
30%
61-75
6
17%
5
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
3
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 50%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
0
5 раз 19%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
112
76
211
76
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
179
1115
422
917
224
125
125
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5