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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:0
Первый тайм: 39'
Хольштайн Киль
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
7
Manuel
Feil
18
Вандермерш
Юго
31
Якобсен
Торе
11
Luca
Duerholtz
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
8
Порат
Финн
11
Бернхардссон
Александер
13
Матино
Сюто
Эльвeрсберг
3-4-2-1
Хольштайн Киль
4-1-3-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:1
Б3
0:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.23
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.23
Jannik Rochelt 4 0.15
Ваннер Пауль 4 0.15
Manuel Feil 3 0.12
Фагир Вахид 3 0.12
Якобсен Торе 3 (2) 0.12
Maurice Neubauer 2 0.08
Боямба Джозеф 2 0.08
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.31
Пихлер Бенедикт 7 0.27
Беккер Тимо 5 (1) 0.19
Арп Янн-Фите 5 0.19
Порат Финн 4 0.15
Холтби Льюис 3 0.12
Матино Сюто 3 (1) 0.12
Роте Том 2 0.08
Стернер Йонас 2 0.08
Шульц Марвин 1 0.04
Зандер Филипп 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Бернхардссон Александер 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Luca Duerholtz 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Зандер Филипп 5 0
Роте Том 5 0
Шульц Марвин 3 1
Порат Финн 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Симакала Ба-Муака 3 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хольштайн Киль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

15
17
Эльвeрсберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
8
44%
6
27%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
33%
5
23%
61-75
2
10%
6
27%
76-90

Забито

39
47
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
5
13%
2
4%
1-15
7
18%
10
21%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
10
26%
14
30%
30%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
5
13%
8
17%
76-90

Пропущено

41
34
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
17%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
9
22%
7
21%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
8
5
3
9
2.5
4
9
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
13
12
1.5
14
11
4
21
2.5
7
18
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 26 14 10 2 46 - 25 52
2.
Хольштайн Киль
 0:0 26 14 5 7 47 - 34 47
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 26 11 6 9 37 - 37 39
7.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
8.
Нюрнберг
 0:0 26 10 7 9 35 - 43 37
9.
Эльвeрсберг
 0:0 26 10 6 10 39 - 41 36
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
17.
Ганза
 0:0 26 7 5 14 23 - 41 26
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 0:0 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Нюрнберг
 0:0 13 5 5 3 18 - 18 20
11.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 3 5 18 - 20 18
15.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 0:0 13 4 3 6 14 - 20 15
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 13 7 4 2 22 - 12 25
2.
Санкт-Паули
 0:0 13 6 5 2 20 - 16 23
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 0:0 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 4 6 12 - 22 13
12.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
13.
Ганза
 0:0 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Хольштайн Киль
2.93
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