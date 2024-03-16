Тур: 26. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 7500
0:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаРоте Том
0:1
39' ГолМатино Сюто
46' Желтая карточкаLuca Duerholtz
0:2
49' ГолЗандер Филипп
90'+6
Ход матча
31'
39'
0:1
46'
49'
0:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
449 Количество передач 501
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Эльвeрсберг
Хольштайн Киль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.23
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.23
|Jannik Rochelt
|4
|0.15
|Ваннер Пауль
|4
|0.15
|Manuel Feil
|3
|0.12
|Фагир Вахид
|3
|0.12
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.12
|Maurice Neubauer
|2
|0.08
|Боямба Джозеф
|2
|0.08
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Мартинович Доминик
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8 (3)
|0.31
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.27
|Беккер Тимо
|5 (1)
|0.19
|Арп Янн-Фите
|5
|0.19
|Порат Финн
|4
|0.15
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.15
|Холтби Льюис
|3
|0.12
|Роте Том
|2
|0.08
|Зандер Филипп
|2
|0.08
|Стернер Йонас
|2
|0.08
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Nicolai Remberg
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Бернхардссон Александер
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Роте Том
|6
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Порат Финн
|4
|0
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Симакала Ба-Муака
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хольштайн Киль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
15
17
Эльвeрсберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
8
44%
6
27%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
3
12%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
33%
5
23%
61-75
2
10%
6
27%
76-90
Забито
39
47
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
5
13%
2
4%
1-15
7
18%
10
21%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
10
26%
14
30%
30%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
5
13%
8
17%
76-90
Пропущено
41
34
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
17%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
9
22%
7
21%
61-75
8
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Хольштайн Киль
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
66
85
39
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
66
112
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
1312
1411
421
718
223
223
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5