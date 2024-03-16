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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 7500
Эльвeрсберг
0:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
31' Желтая карточка
Роте Том
0:1
39' Гол
Матино Сюто
46' Желтая карточка
Luca Duerholtz
0:2
49' Гол
Зандер Филипп
90'+6

Ход матча

31'
 
Роте Том
39'
0:1
Матино Сюто
(Nicolai Remberg)
46'
Luca Duerholtz
 
49'
0:2
Зандер Филипп
60'
Jannik Rochelt
Luca Duerholtz
 
68'
 
Пихлер Бенедикт
Матино Сюто
68'
Конрад Кевин
Robin Fellhauer
 
68'
Мартинович Доминик
Manuel Feil
 
78'
Боямба Джозеф
Ваннер Пауль
 
80'
 
Шульц Марвин
Зандер Филипп
80'
 
Розенбоом Лассе
Бернхардссон Александер
80'
 
Меес Джошуа
Порат Финн
88'
 
Киркесков Миккель
Роте Том

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 501
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
7
Manuel
Feil
18
Вандермерш
Юго
31
Якобсен
Торе
11
Luca
Duerholtz
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
8
Порат
Финн
11
Бернхардссон
Александер
13
Матино
Сюто
Эльвeрсберг
3-4-2-1
Хольштайн Киль
4-1-3-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:1
Б3
0:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.23
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.23
Jannik Rochelt 4 0.15
Ваннер Пауль 4 0.15
Manuel Feil 3 0.12
Фагир Вахид 3 0.12
Якобсен Торе 3 (2) 0.12
Maurice Neubauer 2 0.08
Боямба Джозеф 2 0.08
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.31
Пихлер Бенедикт 7 0.27
Беккер Тимо 5 (1) 0.19
Арп Янн-Фите 5 0.19
Порат Финн 4 0.15
Матино Сюто 4 (1) 0.15
Холтби Льюис 3 0.12
Роте Том 2 0.08
Зандер Филипп 2 0.08
Стернер Йонас 2 0.08
Шульц Марвин 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Бернхардссон Александер 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Роте Том 6 0
Зандер Филипп 5 0
Шульц Марвин 3 1
Порат Финн 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Симакала Ба-Муака 3 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хольштайн Киль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

15
17
Эльвeрсберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
8
44%
6
27%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
33%
5
23%
61-75
2
10%
6
27%
76-90

Забито

39
47
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
5
13%
2
4%
1-15
7
18%
10
21%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
10
26%
14
30%
30%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
5
13%
8
17%
76-90

Пропущено

41
34
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
17%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
9
22%
7
21%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
8
5
3
9
2.5
4
9
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
13
12
1.5
14
11
4
21
2.5
7
18
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Николай Ремберг сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Матино Сюто бьет в цель!
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    • 31'
      Роте Том получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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