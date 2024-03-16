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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Дармштадт
 
Позже
Бавария
Прогнозы 123
Дармштадт 1.6% (2)
X 0% (0)
Бавария 98.4% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
20
Мюллер
Янник
3
Ишервуд
Томас
27
Скарке
Тим
28
Франич
Бартол
17
Юстван
Юлиан
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
29
Вильхельмссон
Оскар
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
22
Геррейру
Рафаэл
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
Дармштадт
5-4-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Бавария

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
8:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
К
1:0
Б
0:3
ТМС
5:11

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

3.25
5

Среднее время на гол

27
18

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2.57
2.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
39

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.24
Мелем Марвин 3 0.12
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.12
Юстван Юлиан 2 0.08
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 30 (3) 1.2
Сане Лерой 8 0.32
Мусиала Джамал 8 0.32
Горецка Леон 4 0.16
Тель Матис 4 0.16
Коман Кингсли 3 0.12
Мюллер Томас 2 0.08
Павлович Александр 2 0.08
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.08
Геррейру Рафаэл 2 0.08
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Гнабри Серж 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 7 0
Холланд Фабиан 4 1
Гьясула Клаус 4 1
Скарке Тим 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Франич Бартол 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

9
7
Дармштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

8
46
Дармштадт
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Бавария
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

17
53

Голы по времени матча

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
4
20%
76-90

Забито

11
46
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
18%
7
15%
1-15
3
27%
4
9%
16-30
1
9%
5
11%
31-45
3
27%
8
17%
46-60
1
9%
11
24%
61-75
1
9%
11
24%
76-90

Пропущено

29
10
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
1
10%
16-30
4
14%
3
30%
31-45
6
21%
1
10%
46-60
9
31%
3
30%
61-75
5
17%
2
20%
76-90

Забито

24
72
14 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 43
6 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
5
21%
12
17%
1-15
5
21%
7
10%
16-30
4
17%
10
14%
31-45
4
17%
12
17%
46-60
3
13%
15
21%
61-75
3
13%
16
22%
76-90

Пропущено

60
30
24 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 16
6
10%
2
7%
1-15
10
17%
5
17%
16-30
8
13%
9
30%
31-45
11
18%
5
17%
46-60
14
23%
3
10%
61-75
11
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2

Результаты матчей

Дармштадт
Бавария

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
11
2
2
11
2.5
9
4
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
9
3
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
23
2
6
19
1.5
20
5
3
22
2.5
13
12
1
24
3.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 25 6 7 12 30 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дармштадт - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2024, осталось 18 минут.

    Главный судья: Райчель Тобиас

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    • Прогнозы 123
    Дармштадт 1.6% (2)
    X 0% (0)
    Бавария 98.4% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Бавария
    19.86
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    9.60
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    1.17
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт - Бавария

    Исход игры
    Дармштадт
    1.6% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    98.4% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (85)
    Меньше
    26.09% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    33.04% (38)
    Нет
    66.96% (77)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    27.2% (34)
    0:2 Бавария
    20.8% (26)
    1:3 Бавария
    16.8% (21)
    1:2 Бавария
    8% (10)
    0:5 Бавария
    6.4% (8)
    1:4 Бавария
    4% (5)
    0:4 Бавария
    4% (5)
    0:1 Бавария
    3.2% (4)
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