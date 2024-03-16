Тур: 26. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Райчель Тобиас
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
17
Юстван
Юлиан
11
Кемпе
Тобиас
15
Дайер
Эрик
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимЗащитник
- Защитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дармштадт
Бавария
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
3.25
5
Среднее время на гол
27
18
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2.57
2.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
39
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.24
|Мелем Марвин
|3
|0.12
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.12
|Юстван Юлиан
|2
|0.08
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|30 (3)
|1.2
|Сане Лерой
|8
|0.32
|Мусиала Джамал
|8
|0.32
|Горецка Леон
|4
|0.16
|Тель Матис
|4
|0.16
|Коман Кингсли
|3
|0.12
|Мюллер Томас
|2
|0.08
|Павлович Александр
|2
|0.08
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.08
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Гнабри Серж
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|7
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Гьясула Клаус
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Франич Бартол
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
9
7
Дармштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
1
Упущенные победы
8
46
Дармштадт
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Бавария
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
17
53
Голы по времени матча
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
4
20%
76-90
Забито
11
46
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
18%
7
15%
1-15
3
27%
4
9%
16-30
1
9%
5
11%
31-45
3
27%
8
17%
46-60
1
9%
11
24%
61-75
1
9%
11
24%
76-90
Пропущено
29
10
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
1
10%
16-30
4
14%
3
30%
31-45
6
21%
1
10%
46-60
9
31%
3
30%
61-75
5
17%
2
20%
76-90
Забито
24
72
14 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 43
6 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
5
21%
12
17%
1-15
5
21%
7
10%
16-30
4
17%
10
14%
31-45
4
17%
12
17%
46-60
3
13%
15
21%
61-75
3
13%
16
22%
76-90
Пропущено
60
30
24 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 16
6
10%
2
7%
1-15
10
17%
5
17%
16-30
8
13%
9
30%
31-45
11
18%
5
17%
46-60
14
23%
3
10%
61-75
11
18%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2
Результаты матчей
Дармштадт
Бавария
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
310
112
211
94
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
93
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
232
619
205
322
1312
124
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт - Бавария
Исход игры
Дармштадт
1.6% (2)
Ничья
0% (0)
Бавария
98.4% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (85)
Меньше
26.09% (30)
Обе команды забьют
Да
33.04% (38)
Нет
66.96% (77)
Популярный счёт
0:3 Бавария
27.2% (34)
0:2 Бавария
20.8% (26)
1:3 Бавария
16.8% (21)
1:2 Бавария
8% (10)
0:5 Бавария
6.4% (8)
1:4 Бавария
4% (5)
0:4 Бавария
4% (5)
0:1 Бавария
3.2% (4)
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