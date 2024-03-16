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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Унион Берлин
2:0
Второй тайм: 53'
Вердер
0'
26' Желтая карточка
Фогт Кевин
27' Желтая карточка
Госенс Робин
30' Желтая карточка
Тусар Люка
32' Желтая карточка
Линен Сенне
38' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
41' Желтая карточка
Дукш Марвин
1:0
50' Гол
Вертессен Йорбе
2:0
52' Гол
Ааронсон Бренден

Ход матча

26'
Фогт Кевин
 
27'
Госенс Робин
 
30'
Тусар Люка
 
32'
 
Линен Сенне
38'
 
Вайзер Митчелл
41'
 
Дукш Марвин
50'
Вертессен Йорбе
1:0
52'
Ааронсон Бренден
(Вертессен Йорбе)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 282 Количество передач 164
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Унион Берлин 53.4% (63)
X 33.1% (39)
Вердер 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
29
Тусар
Люка
7
Ааронсон
Бренден
8
Хедира
Рани
6
Госенс
Робин
9
Кауфманн
Миккель
14
Вертессен
Йорбе
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
13
Велькович
Милош
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
17
Нжинма
Джастин
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
Унион Берлин
3-5-2
Вердер
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Вердер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
ТМС
2:2
К
0:5

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
2

Среднее время на гол

120
45

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.23
Бехренс Кевин 4 0.15
Холлербах Бенедикт 3 0.12
Фолланд Кевин 2 (1) 0.08
Духи Данило 2 0.08
Ааронсон Бренден 2 0.08
Вертессен Йорбе 1 0.04
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.35
Нжинма Джастин 6 0.23
Борре Рафаэль 4 0.15
Вайзер Митчелл 2 0.08
Шмид Романо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Штарк Никлас 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 6 0
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Тусар Люка 4 0
Хедира Рани 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 7 0
Вайзер Митчелл 5 0
Стаге Йенс 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вердер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Унион Берлин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

6
15
Унион Берлин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Вердер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
7
39%
2
11%
76-90

Забито

10
20
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
2
20%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
5
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
1
10%
4
20%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
4
19%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
2
9%
4
19%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 5
4
17%
6
18%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
8
33%
3
9%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
4
17%
9
27%
61-75
4
17%
8
24%
76-90

Пропущено

40
40
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
6
15%
7
18%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
6
15%
8
20%
61-75
9
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1
Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Вердер

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
20
5
6
19
1.5
11
14
3
22
2.5
2
23
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 2:1 Заявка 26 19 3 4 75 - 30 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 26 8 9 9 41 - 42 33
10.
Вердер
 0:0 Заявка 26 8 7 11 34 - 39 31
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 26 7 9 10 46 - 49 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 44 28
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 26 7 5 14 23 - 41 26
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 26 6 8 12 31 - 42 26
15.
Бохум
 0:1 Заявка 26 5 10 11 30 - 53 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 26 3 10 13 21 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 26 2 7 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 18 18
13.
Бохум
 0:1 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 17 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 2 5 6 21 - 29 11
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 1:2 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 0:1 Заявка 13 1 4 8 10 - 34 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
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    • 46'
      Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Фогт Кевин успешно блокирует удар.
    • 46'
      Нжинма Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Ааронсон Бренден. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Линен Сенне из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Унион Берлин 53.4% (63)
    X 33.1% (39)
    Вердер 13.6% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Вердер
    2.40
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    4.71
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вердер

    Исход игры
    Унион Берлин
    53.4% (63)
    Ничья
    33.1% (39)
    Вердер
    13.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    1:0 Унион Берлин
    18.6% (22)
    1:2 Вердер
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    0:1 Вердер
    2.5% (3)
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