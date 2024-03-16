Тур: 26. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Шлагер Даниэль
2:0
Второй тайм: 53'
0'
26' Желтая карточкаФогт Кевин
27' Желтая карточкаГосенс Робин
30' Желтая карточкаТусар Люка
32' Желтая карточкаЛинен Сенне
38' Желтая карточкаВайзер Митчелл
41' Желтая карточкаДукш Марвин
1:0
50' ГолВертессен Йорбе
2:0
52' ГолАаронсон Бренден
Ход матча
26'
27'
30'
32'
38'
41'
50'
1:0
52'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
282 Количество передач 164
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
14
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Вердер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.23
|Бехренс Кевин
|4
|0.15
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.12
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.08
|Духи Данило
|2
|0.08
|Ааронсон Бренден
|2
|0.08
|Вертессен Йорбе
|1
|0.04
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.35
|Нжинма Джастин
|6
|0.23
|Борре Рафаэль
|4
|0.15
|Вайзер Митчелл
|2
|0.08
|Шмид Романо
|2
|0.08
|Стаге Йенс
|2
|0.08
|Штарк Никлас
|2
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|6
|0
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Тусар Люка
|4
|0
|Хедира Рани
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Дукш Марвин
|7
|0
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вердер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Унион Берлин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
6
15
Унион Берлин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Вердер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Забито
10
20
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
2
20%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
5
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
1
10%
4
20%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
4
19%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
2
9%
4
19%
76-90
Забито
24
33
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 5
4
17%
6
18%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
8
33%
3
9%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
4
17%
9
27%
61-75
4
17%
8
24%
76-90
Пропущено
40
40
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
6
15%
7
18%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
5
13%
9
23%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
6
15%
8
20%
61-75
9
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1
Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Вердер
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
48
76
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
93
211
48
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
205
619
1114
322
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|2:1 Заявка
|26
|19
|3
|4
|75 - 30
|60
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|1:1 Заявка
|26
|8
|9
|9
|41 - 42
|33
|10.
|0:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 39
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|46 - 49
|30
|12.
|0:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 44
|28
|13.
|0:0 Заявка
|26
|7
|5
|14
|23 - 41
|26
|14.
|1:1 Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 42
|26
|15.
|0:1 Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 53
|25
|16.
|1:0 Заявка
|26
|3
|10
|13
|21 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|1:2 Заявка
|26
|2
|7
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|2:1 Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|11.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 17
|17
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|1:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 29
|11
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|1:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 34
|7
|18.
|1:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Вердер
Исход игры
Унион Берлин
53.4% (63)
Ничья
33.1% (39)
Вердер
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
32.2% (38)
1:1 Ничья
27.1% (32)
1:0 Унион Берлин
18.6% (22)
1:2 Вердер
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
0:1 Вердер
2.5% (3)
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