Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Ааронсон Бренден . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Вердер

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

44' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

41' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Велькович Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи

35' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Линен Сенне получил желтую карточку от судьи

32' Удар от ворот произведет Вердер

32' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

30' Тусар Люка получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Вердер

29' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Госенс Робин получил желтую карточку от судьи

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

26' Фогт Кевин получил желтую карточку от судьи

26' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

25' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Удар от ворот произведет Вердер

22' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вертессен Йорбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

18' Ааронсон Бренден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Вердер

16' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вердер начинает с центра поля