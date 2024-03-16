Тур: 26. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
1' Желтая карточкаКор Доминик
8' Желтая карточкаАжорк Людовик
33' Желтая карточкаБернардо Фернандес
1:0
45' ПенальтиБуркардт Джонатан
47' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
Ход матча
1'
45'
47'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
175 Количество передач 177
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Майнц
Бохум
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
1.6
Среднее время на гол
34
56
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.3
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
75
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3 (1)
|0.12
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.08
|Ажорк Людовик
|2
|0.08
|Каси Антони
|2
|0.08
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.08
|Баррейро Леандро
|2
|0.08
|Амири Надим
|1
|0.04
|Груда Брайан
|1
|0.04
|Видмер Сильван
|1
|0.04
|Кор Доминик
|1
|0.04
|Рихтер Марко
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.23
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.19
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.12
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.12
|Патрик Остерхаге
|2
|0.08
|Брошински Мориц
|2
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Хофманн Филипп
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|11
|1
|Ван дер Берг Сепп
|7
|0
|Каси Антони
|5
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Мвене Филлипп
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Амири Надим
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардо Фернандес
|8
|0
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Шлоттербек Кевен
|7
|0
|Лосилья Антони
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Машович Эрхан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Брошински Мориц
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
8
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
5
18
Майнц
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Бохум
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
40% (10)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
15
33
6 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
27%
4
12%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
1
7%
10
30%
31-45
4
27%
2
6%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
3
20%
7
21%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Пропущено
31
17
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
6
19%
4
24%
76-90
Забито
20
32
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
15%
3
9%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
6
30%
7
22%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
20%
7
22%
61-75
4
20%
6
19%
76-90
Пропущено
46
50
20 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
10
22%
5
10%
1-15
5
11%
7
14%
16-30
5
11%
14
28%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
9
20%
7
14%
61-75
9
20%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2
Результаты матчей
Майнц
Бохум
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Майнц
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
322
718
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|2:1 Заявка
|26
|19
|3
|4
|75 - 30
|60
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|1:1 Заявка
|26
|8
|9
|9
|41 - 42
|33
|10.
|0:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 39
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|46 - 49
|30
|12.
|0:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 44
|28
|13.
|0:0 Заявка
|26
|7
|5
|14
|23 - 41
|26
|14.
|1:1 Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 42
|26
|15.
|0:1 Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 53
|25
|16.
|1:0 Заявка
|26
|3
|10
|13
|21 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|1:2 Заявка
|26
|2
|7
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|2:1 Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|11.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 17
|17
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|1:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 29
|11
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|1:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 34
|7
|18.
|1:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Бохум
Исход игры
Майнц
70.6% (84)
Ничья
26.1% (31)
Бохум
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
2:1 Майнц
36.1% (43)
1:0 Майнц
23.5% (28)
1:1 Ничья
22.7% (27)
2:0 Майнц
6.7% (8)
3:1 Майнц
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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