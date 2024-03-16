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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Майнц
1:0
Второй тайм: 50'
Бохум
0'
1' Желтая карточка
Кор Доминик
8' Желтая карточка
Ажорк Людовик
33' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
1:0
45' Пенальти
Буркардт Джонатан
47' Желтая карточка
Патрик Остерхаге

Ход матча

1'
Кор Доминик
 
8'
Ажорк Людовик
 
33'
 
Бернардо Фернандес
45'
Буркардт Джонатан
1:0
46'
 
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
47'
 
Патрик Остерхаге

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 175 Количество передач 177
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 119
Майнц 70.6% (84)
X 26.1% (31)
Бохум 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
29
Буркардт
Джонатан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
13
Дашнер
Лукас
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
29
Брошински
Мориц
Майнц
3-4-2-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Бохум

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
5:2
Б
1:2
К
3:1
Б
1:0
Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
75

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 (1) 0.12
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Амири Надим 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Видмер Сильван 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.23
Штёгер Кевин 5 (4) 0.19
Пасьенса Гонсало 3 0.12
Шлоттербек Кевен 3 0.12
Патрик Остерхаге 2 0.08
Брошински Мориц 2 0.08
Лосилья Антони 1 0.04
Хофманн Филипп 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 1
Ван дер Берг Сепп 7 0
Каси Антони 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Мвене Филлипп 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Амири Надим 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардо Фернандес 8 0
Штёгер Кевин 7 0
Шлоттербек Кевен 7 0
Лосилья Антони 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Машович Эрхан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

5
18
Майнц
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Бохум
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
40% (10)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

15
33
6 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
27%
4
12%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
1
7%
10
30%
31-45
4
27%
2
6%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
3
20%
7
21%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

31
17
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
6
19%
4
24%
76-90

Забито

20
32
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
15%
3
9%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
6
30%
7
22%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
20%
7
22%
61-75
4
20%
6
19%
76-90

Пропущено

46
50
20 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
10
22%
5
10%
1-15
5
11%
7
14%
16-30
5
11%
14
28%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
9
20%
7
14%
61-75
9
20%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2

Результаты матчей

Майнц
Бохум

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Майнц
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
5
3
22
1.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 2:1 Заявка 26 19 3 4 75 - 30 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 26 8 9 9 41 - 42 33
10.
Вердер
 0:0 Заявка 26 8 7 11 34 - 39 31
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 26 7 9 10 46 - 49 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 44 28
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 26 7 5 14 23 - 41 26
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 26 6 8 12 31 - 42 26
15.
Бохум
 0:1 Заявка 26 5 10 11 30 - 53 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 26 3 10 13 21 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 26 2 7 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 18 18
13.
Бохум
 0:1 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 17 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 2 5 6 21 - 29 11
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 1:2 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 0:1 Заявка 13 1 4 8 10 - 34 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Майнц: 47%, Бохум: 53%.
  • 50'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 49'
    Ажорк Людовик из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 49'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 49'
    Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 48'
    Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Патрик Остерхаге получает желтую карточку за нырок
  • 47'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Патрик Остерхаге нырнул в штрафной. Спорно!
  • 47'
    Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Майнц
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Шлоттербек Кевен выиграл воздушное противоборство у Буркардт Джонатан.
    • 46'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Брошински Мориц уходит с поля и его заменяет Хофманн Филипп
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Бохум: 53%.
    • 52'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Майнц 70.6% (84)
    X 26.1% (31)
    Бохум 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Бохум
    3.95
    5.10
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Бохум

    Исход игры
    Майнц
    70.6% (84)
    Ничья
    26.1% (31)
    Бохум
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    36.1% (43)
    1:0 Майнц
    23.5% (28)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    2:0 Майнц
    6.7% (8)
    3:1 Майнц
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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