НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Патрик Остерхаге нырнул в штрафной. Спорно!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' 'Г О О О О О Л - Буркардт Джонатан из команды Майнц забивает с пенальти! Он пробил правой. Мануэль Риманн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Майнц пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Майнц

45' Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Буркардт Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Буркардт Джонатан нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

43' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

42' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Майнц

41' Лосилья Антони не смог попасть в створ ударом издали

40' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Патрик Остерхаге успешно блокирует удар.

36' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бернардо Фернандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

23' Дашнер Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Дашнер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Бохум

21' Буркардт Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

19' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

13' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ажорк Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Майнц

5' Дашнер Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Кор Доминик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля