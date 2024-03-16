  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 33000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Майнц
2:0
Конец матча
Бохум
0'
1' Желтая карточка
Кор Доминик
8' Желтая карточка
Ажорк Людовик
33' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
1:0
45' Пенальти
Буркардт Джонатан
47' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
2:0
71' Гол
Буркардт Джонатан
84' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
87' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
88' Желтая карточка
Амири Надим
90'+7

Ход матча

1'
Кор Доминик
 
8'
Ажорк Людовик
 
33'
 
Бернардо Фернандес
45'
Буркардт Джонатан
1:0
46'
 
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
47'
 
Патрик Остерхаге
61'
Видмер Сильван
Кор Доминик
 
61'
Гилавоги Жошуа
Ханше-Ольсен Андреас
 
71'
Буркардт Джонатан
(Чхэ-Сон Ли II)
2:0
73'
Онисиво Карим
Ажорк Людовик
 
73'
Нганкам Жессик
Буркардт Джонатан
 
74'
 
Пасслак Феликс
Машович Эрхан
74'
 
Пасьенса Гонсало
Дашнер Лукас
75'
 
Виттек Максимилиан
Патрик Остерхаге
84'
Ван дер Берг Сепп
 
87'
 
Шлоттербек Кевен
88'
Амири Надим
 
90'
Краусс Том
Ли Чхэ-Сон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 329 Количество передач 329
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Майнц 70.6% (84)
X 26.1% (31)
Бохум 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
29
Буркардт
Джонатан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
13
Дашнер
Лукас
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
29
Брошински
Мориц
Майнц
3-4-2-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Бохум

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
5:2
Б
1:2
К
3:1
Б
1:0
Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
75

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 4 (1) 0.15
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Амири Надим 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Видмер Сильван 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.23
Штёгер Кевин 5 (4) 0.19
Пасьенса Гонсало 3 0.12
Шлоттербек Кевен 3 0.12
Патрик Остерхаге 2 0.08
Брошински Мориц 2 0.08
Лосилья Антони 1 0.04
Хофманн Филипп 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Амири Надим 3 0
Мвене Филлипп 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардо Фернандес 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Штёгер Кевин 7 0
Лосилья Антони 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Машович Эрхан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Патрик Остерхаге 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0

Результаты матчей

Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
8
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Бохум
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

5
18
Майнц
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Бохум
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

15
35
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
27%
4
11%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
1
7%
11
31%
31-45
4
27%
2
6%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
3
20%
7
20%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

31
17
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
6
19%
4
24%
76-90

Забито

22
32
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
3
14%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
7
32%
7
22%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
5
23%
7
22%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Пропущено

46
52
20 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
10
22%
5
10%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
5
11%
15
29%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
9
20%
8
15%
61-75
9
20%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2

Результаты матчей

Майнц
Бохум

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Майнц
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
4
22
1.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
9.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 93'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Команда Майнц довольна результатом к этому моменту.
    • 92'
      Штёгер Кевин из команды Бохум опасно и грубо сыграл. Баррейро Леандро пострадал.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Штёгер Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Пасьенса Гонсало из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Бернардо Фернандес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Амири Надим из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Майнц 70.6% (84)
    X 26.1% (31)
    Бохум 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Майнц 2:0 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 2:0 Бохум

    Исход игры
    Майнц
    70.6% (84)
    Ничья
    26.1% (31)
    Бохум
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    36.1% (43)
    1:0 Майнц
    23.5% (28)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    2:0 Майнц
    6.7% (8)
    3:1 Майнц
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный