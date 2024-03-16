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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Хайденхайм
0:1
Второй тайм: 53'
Боруссия М
0'
0:1
9' Гол
Хак Робин
18' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
22' Желтая карточка
Крамер Кристоф
36' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
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Эльведи Нико

Ход матча

9'
0:1
Хак Робин
(Сибачо Жордан)
18'
 
Вайгль Юлиан
22'
 
Крамер Кристоф
36'
Хактаб Траоре Омар
 
45'
 
Эльведи Нико
46'
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар
 
46'
Сесса Кевин
Доведан Никола
 
46'
Пирингер Марвин
Зирслебен Тим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 254 Количество передач 224
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 121
Хайденхайм 19% (23)
X 38.8% (47)
Боруссия М 42.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хайденхайм
Ничья
Боруссия М
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2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
20
Доведан
Никола
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
33
Николас
Мориц
18
Лайнер
Штефан
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
29
Скалли
Джозеф
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
Хайденхайм
4-2-3-1
Боруссия М
4-3-3

История личных встреч

Хайденхайм
Боруссия М

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:1
Б
2:1
К
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 7 0.27
Кляйндинст Тим 7 (2) 0.27
Динкчи Эрен 7 0.27
Пирингер Марвин 3 0.12
Шёппнер Ян 2 0.08
Майнка Патрик 2 0.08
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.27
Сибачо Жордан 5 0.19
Хак Робин 5 0.19
Райтц Рокко 5 0.19
Нгуму Натан 4 0.15
Чванчара Томаш 4 (1) 0.15
Онора Франк 3 0.12
Нойхаус Флориан 3 0.12
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.08
Эльведи Нико 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 7 0
Гимбер Бенедикт 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Хактаб Траоре Омар 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Кляйндинст Тим 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
17
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

9
22
Хайденхайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Боруссия М
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

16
39

Голы по времени матча

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
3
15%
6
30%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
11%
6
21%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
6
32%
8
28%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
5
21%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

23
21
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
6
26%
2
10%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
2
9%
4
19%
76-90

Забито

35
44
14 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
4
11%
4
9%
1-15
5
14%
12
27%
16-30
5
14%
9
20%
31-45
8
23%
4
9%
46-60
8
23%
7
16%
61-75
5
14%
8
18%
76-90

Пропущено

42
50
24 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
8
19%
8
16%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
10
24%
8
16%
31-45
3
7%
9
18%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
8
19%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Боруссия М

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
8
5
3
9
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
10
15
1.5
13
12
3
22
2.5
8
17
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 2:1 Заявка 26 19 3 4 75 - 30 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 26 8 9 9 41 - 42 33
10.
Вердер
 0:0 Заявка 26 8 7 11 34 - 39 31
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 26 7 9 10 46 - 49 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 44 28
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 26 7 5 14 23 - 41 26
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 26 6 8 12 31 - 42 26
15.
Бохум
 0:1 Заявка 26 5 10 11 30 - 53 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 26 3 10 13 21 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 26 2 7 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 18 18
13.
Бохум
 0:1 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 17 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 2 5 6 21 - 29 11
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 1:2 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 0:1 Заявка 13 1 4 8 10 - 34 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
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    Прогнозы 121
    Хайденхайм 19% (23)
    X 38.8% (47)
    Боруссия М 42.1% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Боруссия М
    7.90
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    3.73
    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:1 Боруссия М

    Исход игры
    Хайденхайм
    19% (23)
    Ничья
    38.8% (47)
    Боруссия М
    42.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (103)
    Нет
    11.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (39)
    1:2 Боруссия М
    29.8% (36)
    2:1 Хайденхайм
    9.9% (12)
    1:0 Хайденхайм
    6.6% (8)
    1:3 Боруссия М
    5% (6)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Боруссия М
    1.7% (2)
    0:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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