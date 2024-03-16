Тур: 26. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
0:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
9' ГолХак Робин
18' Желтая карточкаВайгль Юлиан
22' Желтая карточкаКрамер Кристоф
36' Желтая карточкаХактаб Траоре Омар
45' Undefined phrase: football_event_Эльведи Нико
Ход матча
9'
0:1
18'
22'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
254 Количество передач 224
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Боруссия М
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.27
|Кляйндинст Тим
|7 (2)
|0.27
|Динкчи Эрен
|7
|0.27
|Пирингер Марвин
|3
|0.12
|Шёппнер Ян
|2
|0.08
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.27
|Сибачо Жордан
|5
|0.19
|Хак Робин
|5
|0.19
|Райтц Рокко
|5
|0.19
|Нгуму Натан
|4
|0.15
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.15
|Онора Франк
|3
|0.12
|Нойхаус Флориан
|3
|0.12
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.08
|Эльведи Нико
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|7
|0
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Хактаб Траоре Омар
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Итакура Ко
|5
|0
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
17
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
9
22
Хайденхайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Боруссия М
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
16
39
Голы по времени матча
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
3
15%
6
30%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
11%
6
21%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
6
32%
8
28%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
5
21%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Пропущено
23
21
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
6
26%
2
10%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
2
9%
4
19%
76-90
Забито
35
44
14 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
4
11%
4
9%
1-15
5
14%
12
27%
16-30
5
14%
9
20%
31-45
8
23%
4
9%
46-60
8
23%
7
16%
61-75
5
14%
8
18%
76-90
Пропущено
42
50
24 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
8
19%
8
16%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
10
24%
8
16%
31-45
3
7%
9
18%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
8
19%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Боруссия М
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
66
85
39
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
1015
1312
322
817
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|2:1 Заявка
|26
|19
|3
|4
|75 - 30
|60
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|1:1 Заявка
|26
|8
|9
|9
|41 - 42
|33
|10.
|0:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 39
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|46 - 49
|30
|12.
|0:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 44
|28
|13.
|0:0 Заявка
|26
|7
|5
|14
|23 - 41
|26
|14.
|1:1 Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 42
|26
|15.
|0:1 Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 53
|25
|16.
|1:0 Заявка
|26
|3
|10
|13
|21 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|1:2 Заявка
|26
|2
|7
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|2:1 Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|11.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 20
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 17
|17
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|1:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 29
|11
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|1:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 34
|7
|18.
|1:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:1 Боруссия М
Исход игры
Хайденхайм
19% (23)
Ничья
38.8% (47)
Боруссия М
42.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
88.79% (103)
Нет
11.21% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (39)
1:2 Боруссия М
29.8% (36)
2:1 Хайденхайм
9.9% (12)
1:0 Хайденхайм
6.6% (8)
1:3 Боруссия М
5% (6)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 Боруссия М
1.7% (2)
0:2 Боруссия М
1.7% (2)
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