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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Вольфсбург
1:1
Второй тайм: 55'
Аугсбург
0'
1:0
9' Гол
Виммер Патрик
45' Красная карточка
Виммер Патрик
1:1
45' Гол
Майер Арне

Ход матча

9'
Виммер Патрик
(Лакруа Максанс)
1:0
45'
Виммер Патрик
 
45'
1:1
Майер Арне
(Варгас Рубен)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 239 Количество передач 148
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Вольфсбург 67.2% (80)
X 26.9% (32)
Аугсбург 5.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
40
Паредес
Кевин
11
Томаш
Тьягу
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Вольфсбург
4-2-3-1
Аугсбург
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:2
Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.92

Среднее время на гол

75
97

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.35
Майер Ловро 4 (2) 0.15
Черны Вацлав 3 0.12
Меле Йоаким 2 0.08
Лакруа Максанс 2 0.08
Герхардт Янник 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Виммер Патрик 1 0.04
Дженц Мориц 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.54
Титц Филлип 7 0.27
Энгельс Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Варгас Рубен 2 0.08
Удуохаи Феликс 2 0.08
Бельо Дион Дрене 2 0.08
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Майер Арне 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 8 0
Дженц Мориц 5 1
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Герхардт Янник 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Баку Ридле 3 0
Виммер Патрик 1 1
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Аугсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
5
Вольфсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

8
20
Вольфсбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Аугсбург
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
17%
2
11%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
31%
3
16%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
1
6%
1
5%
76-90

Забито

14
23
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
50%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
1
7%
6
26%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
5
22%
7
33%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Забито

32
41
20 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
6
19%
3
7%
1-15
2
6%
9
22%
16-30
12
38%
10
24%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
19%
3
7%
61-75
3
9%
10
24%
76-90

Пропущено

39
40
18 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
15%
5
13%
1-15
4
10%
10
25%
16-30
8
21%
12
30%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
10
26%
5
13%
61-75
7
18%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
19
6
10
15
1.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 2:1 Заявка 26 19 3 4 75 - 30 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 26 8 9 9 41 - 42 33
10.
Вердер
 0:0 Заявка 26 8 7 11 34 - 39 31
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 26 7 9 10 46 - 49 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 26 7 7 12 34 - 44 28
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 26 7 5 14 23 - 41 26
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 26 6 8 12 31 - 42 26
15.
Бохум
 0:1 Заявка 26 5 10 11 30 - 53 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 26 3 10 13 21 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 26 2 7 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 5 3 5 20 - 20 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 18 18
13.
Бохум
 0:1 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 17 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 1:2 Заявка 14 1 3 10 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 2:1 Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 1:1 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Боруссия М
 1:0 Заявка 13 2 5 6 21 - 29 11
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 1:2 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 0:1 Заявка 13 1 4 8 10 - 34 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Вольфсбург имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 57%, Аугсбург: 43%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Вольфсбург.
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      BetBoom
      2.11 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Вольфсбург 67.2% (80)
    X 26.9% (32)
    Аугсбург 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Аугсбург
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Аугсбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    67.2% (80)
    Ничья
    26.9% (32)
    Аугсбург
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    43.7% (52)
    1:1 Ничья
    21.8% (26)
    1:0 Вольфсбург
    10.1% (12)
    2:0 Вольфсбург
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:2 Аугсбург
    3.4% (4)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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