Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Майер Арне наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Виммер Патрик удален с поля!

45' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Вольфсбург

42' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

36' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

32' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

28' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Титц Филлип . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Титц Филлип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Удар от ворот произведет Аугсбург

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Аугсбург

16' Баку Ридле пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

15' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Паредес Кевин из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Аугсбург

13' Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

13' Хорошую попытку сделал Баку Ридле . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Г О О О О Л - Виммер Патрик забивает с левой ноги!

9' Лакруа Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Вольфсбург

6' Удар от ворот произведет Вольфсбург

6' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля