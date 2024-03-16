Тур: 26. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Герач Тимо
1:3
Конец матча
0'
1:0
9' ГолВиммер Патрик
45' Красная карточкаВиммер Патрик
1:1
45' ГолМайер Арне
1:2
61' ГолЯкич Кристиян
64' Желтая карточкаЙенсен Фредрик
68' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
70' Желтая карточкаБиэл Пеп
1:3
79' ГолЯкич Кристиян
82' Желтая карточкаСванберг Маттиас
90'+4
Ход матча
9'
1:0
45'
45'
1:1
61'
1:2
64'
67'
70'
79'
1:3
82'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
239 Количество передач 148
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Аугсбург
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 13 побед
28 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.92
Среднее время на гол
75
97
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.35
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.15
|Черны Вацлав
|3
|0.12
|Меле Йоаким
|2
|0.08
|Лакруа Максанс
|2
|0.08
|Герхардт Янник
|2
|0.08
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Виммер Патрик
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|14 (3)
|0.54
|Титц Филлип
|7
|0.27
|Энгельс Арне
|3
|0.12
|Йенсен Фредрик
|2
|0.08
|Варгас Рубен
|2
|0.08
|Якич Кристиян
|2
|0.08
|Удуохаи Феликс
|2
|0.08
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.08
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Майер Арне
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Дженц Мориц
|5
|1
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Герхардт Янник
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Виммер Патрик
|1
|1
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Аугсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
5
Вольфсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
8
20
Вольфсбург
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Аугсбург
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
26%
4
20%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Забито
14
23
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
50%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
1
7%
6
26%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
5
22%
7
33%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Забито
33
44
21 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
7
21%
3
7%
1-15
2
6%
9
20%
16-30
12
36%
11
25%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
3
9%
11
25%
76-90
Пропущено
42
41
19 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
6
14%
6
15%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
9
21%
12
29%
29%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
8
19%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
Результаты матчей
Вольфсбург
Аугсбург
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
76
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
206
1016
1214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 41
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 42
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|46 - 50
|28
|14.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 44
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|22 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Аугсбург
Исход игры
Вольфсбург
67.2% (80)
Ничья
26.9% (32)
Аугсбург
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43.7% (52)
1:1 Ничья
21.8% (26)
1:0 Вольфсбург
10.1% (12)
2:0 Вольфсбург
8.4% (10)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Аугсбург
3.4% (4)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
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