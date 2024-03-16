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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Вольфсбург
1:3
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
9' Гол
Виммер Патрик
45' Красная карточка
Виммер Патрик
1:1
45' Гол
Майер Арне
1:2
61' Гол
Якич Кристиян
64' Желтая карточка
Йенсен Фредрик
68' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
70' Желтая карточка
Биэл Пеп
1:3
79' Гол
Якич Кристиян
82' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
90'+4

Ход матча

9'
Виммер Патрик
(Лакруа Максанс)
1:0
45'
Виммер Патрик
 
45'
1:1
Майер Арне
(Варгас Рубен)
61'
1:2
Якич Кристиян
(Титц Филлип)
64'
 
Йенсен Фредрик
65'
 
Биэл Пеп
Йенсен Фредрик
67'
Сарр Амин
Томаш Тьягу
 
68'
 
Демирович Эрмедин
70'
 
Биэл Пеп
76'
 
Энгельс Арне
Варгас Рубен
76'
 
Педерсен Мадс
Майер Арне
78'
Майер Ловро
Баку Ридле
 
79'
1:3
Якич Кристиян
(Энгельс Арне)
82'
Сванберг Маттиас
 
82'
 
Михель Свен
Титц Филлип
83'
 
Бельо Дион Дрене
Демирович Эрмедин
86'
Рожерио да Силва
Паредес Кевин
 
87'
Вранкс Астер
Сванберг Маттиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 239 Количество передач 148
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Вольфсбург 67.2% (80)
X 26.9% (32)
Аугсбург 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
40
Паредес
Кевин
11
Томаш
Тьягу
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Вольфсбург
4-2-3-1
Аугсбург
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:2
Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.92

Среднее время на гол

75
97

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.35
Майер Ловро 4 (2) 0.15
Черны Вацлав 3 0.12
Меле Йоаким 2 0.08
Лакруа Максанс 2 0.08
Герхардт Янник 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Виммер Патрик 1 0.04
Дженц Мориц 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.54
Титц Филлип 7 0.27
Энгельс Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Варгас Рубен 2 0.08
Якич Кристиян 2 0.08
Удуохаи Феликс 2 0.08
Бельо Дион Дрене 2 0.08
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Майер Арне 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 8 0
Сванберг Маттиас 7 0
Дженц Мориц 5 1
Лакруа Максанс 3 2
Герхардт Янник 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Баку Ридле 3 0
Виммер Патрик 1 1
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Демирович Эрмедин 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Аугсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
5
Вольфсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

8
20
Вольфсбург
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Аугсбург
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
26%
4
20%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Забито

14
23
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
50%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
1
7%
6
26%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
5
22%
7
33%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Забито

33
44
21 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
7
21%
3
7%
1-15
2
6%
9
20%
16-30
12
36%
11
25%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
3
9%
11
25%
76-90

Пропущено

42
41
19 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
6
14%
6
15%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
9
21%
12
29%
29%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
8
19%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
9.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 51%, Аугсбург: 49%.
  • 93'
    Лакруа Максанс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Михель Свен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 92'
    Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вольфсбург 67.2% (80)
    X 26.9% (32)
    Аугсбург 5.9% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Аугсбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    67.2% (80)
    Ничья
    26.9% (32)
    Аугсбург
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    43.7% (52)
    1:1 Ничья
    21.8% (26)
    1:0 Вольфсбург
    10.1% (12)
    2:0 Вольфсбург
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:2 Аугсбург
    3.4% (4)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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