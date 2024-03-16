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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хоффенхайм
0:2
Второй тайм: 54'
Штутгарт
0'
0:1
16' Гол
Мийо Энцо
0:2
45' Гол
Гирасси Серу
45' Желтая карточка
Кадержабек Павел

Ход матча

16'
0:1
Мийо Энцо
(Ундав Дениз)
45'
0:2
Гирасси Серу
(Ундав Дениз)
45'
Кадержабек Павел
 
46'
Нсоки Стенли
Акпогума Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 177 Количество передач 305
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 122
Хоффенхайм 15.6% (19)
X 18.9% (23)
Штутгарт 65.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Штутгарт
4.35
6.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
35
Дрекслер
Тим
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
40
Тохумджу
Умут
16
Стах
Антон
19
Журасек
Давид
9
Бебу
Ила
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
9
Гирасси
Серу
Хоффенхайм
3-4-3
Штутгарт
4-4-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Штутгарт

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
1.23

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 12 0.46
Крамарич Андрей 8 (5) 0.31
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.19
Бебу Ила 4 0.15
Прёмель Гриша 3 0.12
Сков Роберт 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Брукс Джон 2 0.08
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 22 (4) 0.85
Ундав Дениз 14 0.54
Фюрих Крис 7 0.27
Мийо Энцо 5 (1) 0.19
Мвумпа Силас 3 0.12
Миттельштедт Максимилиан 2 0.08
Левелинг Джейми 2 0.08
Вагноман Жоша 2 0.08
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Кабак Озан 7 1
Брукс Джон 6 1
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Кадержабек Павел 6 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Антон Вальдемар 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Штутгарт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

12
2
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Штутгарт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

20
36
Хоффенхайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Штутгарт
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

32
38

Голы по времени матча

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
16%
5
24%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
7
33%
1
5%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
6
29%
5
26%
76-90

Забито

25
38
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
6
24%
1
3%
1-15
5
20%
10
26%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
4
16%
11
29%
61-75
5
20%
5
13%
76-90

Пропущено

26
10
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
8
31%
2
20%
61-75
4
15%
1
10%
76-90

Забито

44
59
23 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 18
2 Не забивали 3
9
20%
6
10%
1-15
7
16%
12
20%
16-30
7
16%
9
15%
31-45
8
18%
7
12%
46-60
6
14%
13
22%
61-75
7
16%
12
20%
76-90

Пропущено

47
29
21 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 16
2
4%
3
10%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
10
21%
4
14%
31-45
7
15%
6
21%
46-60
9
19%
8
28%
61-75
10
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Штутгарт

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:3
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
3
8 раз 32%
2
5 раз 20%
0
2 раза 8%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
11
2
3
9
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
7
5
5
8
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
22
3
13
12
1.5
18
7
8
17
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 26 18 2 6 59 - 31 56
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 26 9 6 11 44 - 49 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 2:0 Заявка 13 8 0 5 22 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Нсоки Стенли
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 122
    Хоффенхайм 15.6% (19)
    X 18.9% (23)
    Штутгарт 65.6% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Штутгарт
    4.35
    6.55
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    1.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Штутгарт

    Исход игры
    Хоффенхайм
    15.6% (19)
    Ничья
    18.9% (23)
    Штутгарт
    65.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.45% (91)
    Меньше
    21.55% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    89.66% (104)
    Нет
    10.34% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    46.7% (57)
    2:1 Хоффенхайм
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    8.2% (10)
    0:1 Штутгарт
    6.6% (8)
    2:3 Штутгарт
    4.1% (5)
    1:3 Штутгарт
    3.3% (4)
    1:0 Хоффенхайм
    2.5% (3)
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