Тур: 26. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 30150 Главный судья: Штегеманн Саша
0:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолМийо Энцо
0:2
45' ГолГирасси Серу
45' Желтая карточкаКадержабек Павел
0:3
68' ГолЛевелинг Джейми
90'+4
Ход матча
16'
0:1
45'
0:2
45'
68'
0:3
76'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 12
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
393 Количество передач 514
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Штутгарт
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1.23
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
2
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|12
|0.46
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.31
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.19
|Бебу Ила
|4
|0.15
|Прёмель Гриша
|3
|0.12
|Сков Роберт
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Брукс Джон
|2
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|22 (4)
|0.85
|Ундав Дениз
|14
|0.54
|Фюрих Крис
|7
|0.27
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.19
|Левелинг Джейми
|3
|0.12
|Мвумпа Силас
|3
|0.12
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.08
|Вагноман Жоша
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Кабак Озан
|7
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Кадержабек Павел
|6
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Антон Вальдемар
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Штутгарт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
12
2
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
20
36
Хоффенхайм
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Штутгарт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
23% (6)
54% (14)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
32
38
Голы по времени матча
Забито
19
24
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
16%
5
21%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
19
15 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
8
33%
1
5%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
2
8%
6
32%
61-75
6
25%
5
26%
76-90
Забито
25
38
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
6
24%
1
3%
1-15
5
20%
10
26%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
4
16%
11
29%
61-75
5
20%
5
13%
76-90
Пропущено
26
10
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
8
31%
2
20%
61-75
4
15%
1
10%
76-90
Забито
44
62
23 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 19
3 Не забивали 3
9
20%
6
10%
1-15
7
16%
13
21%
16-30
7
16%
10
16%
31-45
8
18%
7
11%
46-60
6
14%
14
23%
61-75
7
16%
12
19%
76-90
Пропущено
50
29
23 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 16
2
4%
3
10%
1-15
10
20%
2
7%
16-30
11
22%
4
14%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
10
20%
8
28%
61-75
10
20%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2
Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Штутгарт
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
112
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
85
85
58
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
233
1313
197
818
1214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|5.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|44 - 50
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 41
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 42
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|46 - 50
|28
|14.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 44
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|22 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:3 Штутгарт
Исход игры
Хоффенхайм
15.6% (19)
Ничья
18.9% (23)
Штутгарт
65.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
78.45% (91)
Меньше
21.55% (25)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
46.7% (57)
2:1 Хоффенхайм
10.7% (13)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:2 Ничья
8.2% (10)
0:1 Штутгарт
6.6% (8)
2:3 Штутгарт
4.1% (5)
1:3 Штутгарт
3.3% (4)
1:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
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