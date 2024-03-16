Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Отличный командный гол!

46' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с левой ноги!

46' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Журасек Давид пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

45' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

44' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

43' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

38' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

37' Вагноман Жоша из команды Штутгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали

33' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

32' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Байер Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Байер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

26' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Журасек Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

19' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает с левой ноги!

16' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

15' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ито Хироки пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн ловит мяч

12' Мийо Энцо пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

12' Каразор Атакан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Штутгарт

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Оооо... вот это был удар! Ундав Дениз должен был забить с этой позиции.

7' Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

1' Ундав Дениз из команды Штутгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Штутгарт начинает с центра поля