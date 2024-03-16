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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Лутон Таун
0:1
Первый тайм: 43'
Ноттингем Форест
0'
30' Желтая карточка
Каборе Исса
0:1
34' Гол
Вуд Крис

Ход матча

30'
Каборе Исса
 
34'
0:1
Вуд Крис
(Гиббс-Уайт Морган)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 120
Лутон Таун 51.7% (62)
X 29.2% (35)
Ноттингем Форест 19.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лутон Таун
Ничья
Ноттингем Форест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
6
Сангаре
Ибрахим
27
Ориги
Дивок
10
Гиббс-Уайт
Морган
21
Эланга
Энтони
11
Вуд
Крис
Лутон Таун
3-4-2-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Ноттингем Форест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.34
Моррис Карлтон 8 (4) 0.28
Баркли Росс 4 0.14
Огбене Чидози 4 0.14
Чон Тахит 3 0.1
Браун Джейкоб 2 0.07
Ошо Гэбриэл 2 0.07
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Кларк Джордан 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 9 0.31
Авонийи Тайво 6 0.21
Эланга Энтони 5 0.17
Хадсон-Одои Каллум 4 0.14
Гиббс-Уайт Морган 3 (1) 0.1
Домингес Николас 2 0.07
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Накамба Марвелус 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Бурк Рис 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 7 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Боли Вийи 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Ноттингем Форест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

14
12
Лутон Таун
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

11
12
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Ноттингем Форест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

25
24

Голы по времени матча

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
14%
4
25%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Пропущено

25
28
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
6
21%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
5
20%
4
14%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
11%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
33%
6
32%
76-90

Пропущено

36
21
8 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
6%
1
5%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
3
8%
4
19%
31-45
8
22%
5
24%
46-60
11
31%
5
24%
61-75
9
25%
5
24%
76-90

Забито

39
35
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
5
13%
7
20%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
7
20%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
12
31%
7
20%
76-90

Пропущено

61
49
20 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
8%
6
12%
1-15
6
10%
7
14%
16-30
9
15%
10
20%
31-45
11
18%
8
16%
46-60
16
26%
9
18%
61-75
14
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Ноттингем Форест

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
2
12 раз 43%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
20
8
10
18
1.5
13
15
5
23
2.5
1
27
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 29 7 5 17 40 - 53 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 29 5 6 18 42 - 61 21
19.
Бёрнли
 1:0 Заявка 29 4 5 20 28 - 62 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 0:1 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 15 3 2 10 21 - 26 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 15 2 2 11 14 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
15.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
16.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Брентфорд
 0:1 Заявка 15 3 1 11 16 - 24 10
19.
Бёрнли
 1:0 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
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    Прогнозы 120
    Лутон Таун 51.7% (62)
    X 29.2% (35)
    Ноттингем Форест 19.2% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Ноттингем Форест
    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Лутон Таун
    50.4% (61)
    Ничья
    30.6% (37)
    Ноттингем Форест
    19% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Лутон Таун
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    26.4% (32)
    1:0 Лутон Таун
    16.5% (20)
    1:2 Ноттингем Форест
    9.9% (12)
    0:1 Ноттингем Форест
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:2 Лутон Таун
    1.7% (2)
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