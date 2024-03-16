Тур: 29. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКаборе Исса
0:1
34' ГолВуд Крис
84' Желтая карточкаТоффоло Харри
1:1
89' ГолБерри Люк
90' Желтая карточкаСелс Матц
90'+9
Ход матча
30'
34'
0:1
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
430 Количество передач 290
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
14
Чон
Тахит
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Ноттингем Форест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.34
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.28
|Баркли Росс
|4
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.14
|Чон Тахит
|3
|0.1
|Браун Джейкоб
|2
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.07
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Кларк Джордан
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|9
|0.31
|Авонийи Тайво
|6
|0.21
|Эланга Энтони
|5
|0.17
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|3 (1)
|0.1
|Домингес Николас
|2
|0.07
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|7
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Ноттингем Форест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
14
12
Лутон Таун
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
11
12
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Ноттингем Форест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
14%
4
25%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
6
24%
6
21%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
5
20%
4
14%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
11%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
33%
6
32%
76-90
Пропущено
36
21
8 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
6%
1
5%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
3
8%
4
19%
31-45
8
22%
5
24%
46-60
11
31%
5
24%
61-75
9
25%
5
24%
76-90
Забито
39
35
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
5
13%
7
20%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
5
13%
7
20%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
12
31%
7
20%
76-90
Пропущено
61
49
20 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
8%
6
12%
1-15
6
10%
7
14%
16-30
9
15%
10
20%
31-45
11
18%
8
16%
46-60
16
26%
9
18%
61-75
14
23%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
2
12 раз 43%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
59
86
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
208
1018
1315
523
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|25
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:1 Ноттингем Форест
Исход игры
Лутон Таун
50.4% (61)
Ничья
30.6% (37)
Ноттингем Форест
19% (23)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Лутон Таун
28.9% (35)