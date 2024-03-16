Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Рефери не любит споров - именно за это Селс Матц сейчас получил желтую

89' Г О О О О Л - Берри Люк забивает с левой ноги!

89' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест в офсайде

88' Неко Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Моррис Карлтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Тоффоло Харри тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

81' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Теден Менги успешно блокирует удар.

77' Боли Вийи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест в офсайде

76' Матч возобновлен

74' Вуд Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Хорошую попытку сделал Таунсенд Андрос . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

65' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

59' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Раддок Пелли получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Раддок Пелли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

57' Матч возобновлен

56' Раддок Пелли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Эланга Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Оооо... вот это был удар! Эланга Энтони должен был забить с этой позиции.

52' Теден Менги успешно блокирует удар.

52' Эланга Энтони завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

52' Йейтс Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Вуд Крис выиграл воздушное противоборство у Теден Менги.

51' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

48' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

47' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Гиббс-Уайт Морган . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ориги Дивок создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Моррис Карлтон выиграл воздушное противоборство у Неко Уильямс.