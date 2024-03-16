Тур: 30. Стадион: Лото-парк.
0'
Ход матча
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Андерлехт
Кортрейк
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
2.21
2.06
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
31
8
Голов в среднем за матч
1.94
0.57
Среднее время на гол
46
157
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
2.07
1.37
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
43
65
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|15 (3)
|0.5
|Дольберг Каспер
|13 (3)
|0.43
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.23
|Азар Торган
|4
|0.13
|Струйкенс Марио
|4
|0.13
|Леони Тео
|3
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.1
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|7
|0.23
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.13
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.1
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Азар Торган
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
11
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Кортрейк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
24
10
Андерлехт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Кортрейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
30
12
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
6
20%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Пропущено
12
29
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
25%
1
3%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
1
8%
9
31%
31-45
1
8%
9
31%
46-60
4
33%
3
10%
61-75
1
8%
3
10%
76-90
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Забито
56
25
26 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 12
9
16%
3
12%
1-15
7
13%
4
16%
16-30
10
18%
4
16%
31-45
9
16%
4
16%
46-60
7
13%
5
20%
61-75
14
25%
5
20%
76-90
Пропущено
31
53
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
5
16%
4
8%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
4
13%
11
21%
31-45
5
16%
15
28%
46-60
6
19%
6
11%
61-75
6
19%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3
Результаты матчей
Андерлехт
Кортрейк
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
312
311
114
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
59
96
212
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
1415
1910
524
821
227
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|6
|2
|62 - 30
|69
|2.
|0:0
|30
|18
|10
|2
|58 - 29
|64
|3.
|29
|14
|9
|6
|61 - 27
|51
|4.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|29
|9
|10
|10
|33 - 45
|37
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|16.
|0:0
|30
|5
|7
|18
|21 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|0:0
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|8 - 33
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9