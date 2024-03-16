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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 31'
Кортрейк
0'

Ход матча

11'
Струйкенс Марио
Версхарен Яри
 
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Кортрейк
1.53
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9.42
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Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
10
Версхарен
Яри
25
Дилейни
Томас
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
20
Васкес
Луис
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
11
Dion
De
Neve
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
9
Jonathan
Afolabi
Андерлехт
4-3-3
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Кортрейк

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:2
ПДА
4:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
1:1
ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

2.21
2.06

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

31
8

Голов в среднем за матч

1.94
0.57

Среднее время на гол

46
157

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

2.07
1.37

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

43
65

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 15 (3) 0.5
Дольберг Каспер 13 (3) 0.43
Васкес Луис 7 (1) 0.23
Азар Торган 4 0.13
Струйкенс Марио 4 0.13
Леони Тео 3 0.1
Вертонген Ян 3 0.1
Амузу Френсис 3 0.1
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 7 0.23
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.13
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.1
Dion De Neve 2 0.07
Бруно Массимо 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 7 1
Азар Торган 5 0
Вертонген Ян 4 0
Сарделла Киллиан 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Дилейни Томас 3 0
Ритс Матс 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
11
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Кортрейк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

5
18

Упущенные победы

24
10
Андерлехт
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Кортрейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

30
12
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
6
20%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90

Пропущено

12
29
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
25%
1
3%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
1
8%
9
31%
31-45
1
8%
9
31%
46-60
4
33%
3
10%
61-75
1
8%
3
10%
76-90

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Забито

56
25
26 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 12
9
16%
3
12%
1-15
7
13%
4
16%
16-30
10
18%
4
16%
31-45
9
16%
4
16%
46-60
7
13%
5
20%
61-75
14
25%
5
20%
76-90

Пропущено

31
53
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
5
16%
4
8%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
4
13%
11
21%
31-45
5
16%
15
28%
46-60
6
19%
6
11%
61-75
6
19%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3

Результаты матчей

Андерлехт
Кортрейк

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
3
12
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
5
9
9
6
1.5
2
12
5
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
14
15
19
10
1.5
5
24
8
21
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 29 21 6 2 62 - 30 69
2.
Андерлехт
 0:0 30 18 10 2 58 - 29 64
3.
Брюгге
 29 14 9 6 61 - 27 51
4.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 29 11 11 7 48 - 38 44
9.
Сент-Трейден
 29 9 10 10 33 - 45 37
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 29 6 8 15 33 - 47 26
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
16.
Кортрейк
 0:0 30 5 7 18 21 - 57 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 15 11 4 0 30 - 12 37
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 0:0 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 0:0 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 0:0 15 1 4 10 8 - 33 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
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Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Кортрейк
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