Тур: 30. Стадион: Лото-парк.
0'
62' Желтая карточкаРитс Матс
0:1
79' ГолДэвис Айзек
88' Желтая карточкаМалинов Кристиян
89' Желтая карточкаРайан Алебиосу
90'+8
Ход матча
62'
79'
0:1
88'
89'
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Андерлехт
Кортрейк
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
2.21
2.06
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
31
8
Голов в среднем за матч
1.94
0.57
Среднее время на гол
46
157
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
2.07
1.37
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
43
65
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|15 (3)
|0.5
|Дольберг Каспер
|13 (3)
|0.43
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.23
|Азар Торган
|4
|0.13
|Струйкенс Марио
|4
|0.13
|Леони Тео
|3
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.1
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|8
|0.27
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.13
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.1
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Азар Торган
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ритс Матс
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
11
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Кортрейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
24
10
Андерлехт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Кортрейк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
30
13
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
5
17%
2
15%
1-15
1
3%
2
15%
16-30
6
20%
2
15%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
23%
5
38%
76-90
Пропущено
13
29
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
23%
1
3%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
1
8%
9
31%
31-45
1
8%
9
31%
46-60
4
31%
3
10%
61-75
2
15%
3
10%
76-90
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Забито
56
26
26 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 12
9
16%
3
12%
1-15
7
13%
4
15%
16-30
10
18%
4
15%
31-45
9
16%
4
15%
46-60
7
13%
5
19%
61-75
14
25%
6
23%
76-90
Пропущено
32
53
14 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
5
16%
4
8%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
4
13%
11
21%
31-45
5
16%
15
28%
46-60
6
19%
6
11%
61-75
7
22%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3
Результаты матчей
Андерлехт
Кортрейк
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
105
312
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
69
96
213
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
1515
1911
525
822
228
228
129
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9