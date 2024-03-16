Тур: 29. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Бонд Даррен
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
23
Фофана
Датро
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Брентфорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.14
|Амдуни Зеки
|4
|0.14
|Браунхилл Джош
|3
|0.1
|Фофана Датро
|3
|0.1
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|3 (1)
|0.1
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.07
|О'Ши Дара
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.24
|Висса Йоан
|7
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.21
|Тони Айвен
|4
|0.14
|Йенсен Матиас
|3
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.07
|Ми Бен
|2
|0.07
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|7
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Айер Кристоффер
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Янельт Витали
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Висса Йоан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|3
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Тони Айвен
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
9
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Брентфорд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
7
18
Бёрнли
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Брентфорд
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
14% (4)
50% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
32
23
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
16%
3
13%
1-15
7
22%
1
4%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
7
22%
7
30%
61-75
6
19%
3
13%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
4
31%
2
9%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
29
30
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
31%
9
30%
76-90
Забито
28
39
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
5
18%
5
13%
1-15
2
7%
9
23%
16-30
6
21%
5
13%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Пропущено
61
53
27 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
6
10%
8
15%
1-15
12
20%
5
9%
16-30
9
15%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
12
20%
12
23%
61-75
15
25%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Результаты матчей
Бёрнли
Брентфорд
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
131
311
77
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
235
721
1216
127
523
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|1:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|16.
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|40 - 53
|26
|17.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|18.
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|42 - 61
|21
|19.
|1:0 Заявка
|29
|4
|5
|20
|28 - 62
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|1:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|21 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|1:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|16.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|0:1 Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 24
|10
|19.
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Брентфорд
Исход игры
Бёрнли
28% (33)
Ничья
28% (33)
Брентфорд
44.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Брентфорд
28% (33)
1:1 Ничья
24.6% (29)
2:1 Бёрнли
15.3% (18)
0:1 Брентфорд
10.2% (12)
1:0 Бёрнли
5.9% (7)
0:2 Брентфорд
4.2% (5)
2:0 Бёрнли
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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